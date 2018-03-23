【鍾喬專欄】左翼視角：身體暨現場的決定性瞬間

誠如剛結束一個重要世代的左翼藝術評論家約翰．伯格（John Berger）所言，攝影是一種「不完整的語言」（Half Language）。亦即，處於「半敘事」狀態下的藝術。這話的意思是：照片往往無法單一表述影像背後的線索，而需藉著文字（或其他中介元素）的線索，將影像背後的故事完整表達出來，當然論述是比圖說更詳盡、更具說服力的媒介。

在此人們通常想到的是知名報導攝影家尤金．史密斯（Eugene Smith）透過系列報導攝影所呈現的故事性紀實攝影；但我們也可以回到羅伯特．卡帕（Robert Capa）透過單一攝影所呈現出的效果。照片的邏輯畢竟不是文字的邏輯，在攝影中，說明性通常被「決定性的瞬間」（布列松名言）所快速取代，讓我們陷入當下的沉思中，就這點而言，攝影與劇場經常交換著身體性的特質。

舉羅伯特．卡帕最為知名的攝影作品：〈倒下的士兵〉為例。這出現在西班牙內戰中的一個戰場，恰逢一中彈的是士兵倒落山坡，他手中原本握著的槍枝，在鬆開的掌中懸了空，卻未掉落。我們其實無須去爭議這是安排的攝影，或者當下的現場！只有在搖搖欲墜的「身體性」中，我們掌握到超越抽象美學的意象——在攝影現場上，對法西斯政權的抵抗。這現場既然是槍林彈雨的戰場，也只能藉此進一步見證卡帕的名言：「如果你拍得不夠好，是因為你靠得不夠近。」

Photo Credit：蔡明德攝影 翻閱謝明德於1980年代的拍攝的影像，逐漸在視線上翻轉的記憶，從一支危顫顫地豎在當年內湖垃圾山間的中華民國國旗，我們找到攝影作品因著時間的過去，而產生的記憶搶救感。藉此重現1980年代，稱作發展下犧牲體系的圖像。

攝影透過快門複製的客觀世界，其實永遠不僅僅是複製的客觀。因著攝影者在移動的景觀中，創造了主動的、且具備人性溫度的介入，而生產出批判性的觀點。重要的是，這是藉由攝影者與被攝影者所瞬間構成的影像，帶動觀賞者進入一個凝視的狀態中。三者之間所創造出來的張力，往往不是空間的景象而已，而是在意識與潛意識間，帶入了彼此的時間感。筆者稱這樣的時間感，是現場攝影的身體性。這在某種意涵的聯想上，與劇場的性質頗為接近；然而，兩者所生產的結果是不同的。

恰是從這樣的角度出發，我們重拾了前《人間雜誌》攝影蔡明德，在他出版的攝影書《人間現場》中所蒐集的影像故事。集合在這本厚實的攝影集中的作品，提供了紀實攝影中最為核心的元素：見證一個時代在巨變中的胎動。從現在翻閱1980年代的影像，逐漸在視線上翻轉的記憶，從一支危顫顫地豎在當年內湖垃圾山間的中華民國國旗，我們找到攝影作品因著時間的過去，而產生的記憶搶救感。藉此重現一整個80年代，稱作發展下犧牲體系的圖像。也讓當年《人間雜誌》所展現的時代烙刻，近乎總體像的浮現在我們眼前。

Photo Credit：蔡明德攝影 鹿港居民反杜邦設廠事件現場（1986）

1980年代，社會的上層經由國家與資本的聯手宣傳，走進經濟奇蹟的話語術中；與此同時，社會底層的具體面貌，像滯動的時間之流般，從大家樂六合彩的民眾瘋狂，步入憾動人心的海上旅館中的大陸漁工，再至海山煤礦的礦災、原住民雛妓、東埔挖墳事件、老兵返鄉⋯⋯而後是工運中的遠化罷工身影。

緊接著，衝擊目光的是，發展代價中最具普遍性的環境破壞，所引發的民眾抗爭。諸如：鹿港反杜邦、李長榮化工廠事件圍堵、後勁反五輕運動、大潭村鎘米汙染等等。原住民青年湯英伸以及被囚禁的買主生，幾幾乎充滿了影像記憶帶給我們的強烈撞擊。最後，或可以稱之永難抹卻的紅色記憶，聚焦在六張犁亂葬崗上的革命地下黨人，如何從掩埋的地底，挖出一塊塊血流刑場的碑石，作為一種時代的革命見證。這是蔡明德的紀實攝影人生，就呈現在他《人間現場》這部攝影集中。

紀實攝影或紀實劇場雷同之處在於：現場性、參與性和干預性。建構前二者的前提後，得以生產現實的干預性。通常，現場性來自兩個方面：首先是對社會構造的分析與穿透，可以稱之為直面現實的大鑰匙；而後，是個體生命在現場所形成的對等視線，堪稱作小鑰匙。兩者存在相互辯證的關係，缺一不可。

Photo Credit：蔡明德攝影 攝於1984年的流浪歌仔戲班

再就參與性而言，通常參與性的觀察既然成為事實。參與很容易被誤解符合選票民主式的對話。然則，如何以社會或世界為中介的對話關係，才得以讓按下鏡頭的快門的拍攝者與被拍攝對象，再現共同的身體對話情境。這樣的對等視線延伸到讀者（觀眾）身上時，參與性的影像，於是在拍攝者／被拍攝者／觀賞者的三角關係中，重建了一個立方的空間，稱之為移動於時空中的場域。

場域，在時空中移動。意味著放下單一啟蒙式的觀點。這樣的紀實攝影或劇場，生產出來的是：透過對話形成的身體行動論壇。如果這樣看蔡明德或《人間雜誌》時期的其他攝影作品，便能免於時間的過去所造成的美學遺漏。

Photo Credit：蔡明德攝影 1983年攝於高雄路竹龍發堂

我們如何以移動的時空感，看待紀實攝影與社會的能動關係。這樣的關係，有助於我們在建構美學的同時，不忘當下的在地性，其實是記憶所驅動的流動關係。

影像成為記憶，卻會轉身回到觀看者視線的前方。這就端看人們如何看待自身對於時空移動的態度。當有攝影專業者作出：「尤金．史密斯 過去了嗎？」「《人間雜誌》過去了嗎？」的提問時，引發的思考是：「作為一種非常後現代的時髦標語，也沒話可說。」

具備現實衝撞能量的文化生產，其實是一種「生命政治勞動」。這種勞動若能跨越既存的私有制，便在創作者／民眾／觀賞者三者之間，創造了可以形成生命主體間對話關係的、可供流通的「產品」，這樣看待《人間現場》的攝影作品，讓我們跨出私領域的美學框架，朝向民眾文化共同體的連結延伸開來。

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航