以愛之名包裝窒息互動的「台式關心」

過年期間，有一半的人是快樂的，有另一半的人壓力是大的。對於返家面對長輩的「關心」，小資上班族總希望年假期間能夠「加班」，一方面可以多領加班費（自己的年終自己賺的概念），另一方面可以有正當的理由不回家。我常在想：為什麼對多數人來講，回家變成是一種負擔？或許是一種「台式關心」讓人退避三舍吧！所謂台式關心，就是語句表面上都是問候，但是莫名就會讓人覺得想要翻白眼、不舒服、想逃跑。

「什麼時候要結婚？」

（真正意思：怎麼還不讓我抱孫子呀？）

（內心OS：生了是你要幫忙養喔？弄孫都你在玩，累的照顧還不是我們來）

「現在工作還好嗎？」

（真正意思：現在一個月是賺多少？要不要去考公務員？）

（內心OS：父母超愛叫小孩去考公職的，是怎樣？）

孩子和我們一樣是有血有肉，獨立的個體；當他們盡情地做自己時，並不會在意別人的眼光，或者大人的框架，他們往往沈浸在自己的生活經驗裡，全然地去冒險。我們常常假設父母就是在階級概念下行使權力的人，父母理所當然就得掌控孩子的一切，因為他們還小、知識有限等，需要保護。

但是當孩子已經是成年人了呢？許多父母仍把成年的孩子視為自己的資產或者下屬，但是在教養的過程中，我們真的希望教出一個迷你版的「自己」嗎？你現在的經驗，是不是可以複製到下一代，仍確保可以成功運作？

而在許多親子互動的過程中，父母教養的方式，其實在毀壞孩子的需求動機，然後他們逐漸對家庭感到失望。心理學家Maslow提出需求層次理論（need-hierarchy theory），人類的許多動機來源是源自於某些需求，人類的動力是各種不同的需求所組成。Maslow提出五種類型的需求，分別是生理（physiological）、安全（safety）、愛與歸屬（belongingness and love）、自尊（self-esteem）及自我實現（self-actualization）等需求。Maslow的理論不但用來解釋個體行為的動機，也用來解釋人格發展。但是許多父母對於孩子的關心，卻是抽離這些需求。

Photo Credit：林俊成

生理需求

維持生存及延續生命的需求，像是飲食或睡眠等就屬於基本的生理需求，這是最基本的需求，因為人要活下去，才會去追求下一層次的需要。而在父母在養育孩子過程，常聽到這樣的話語，或許為人父母會覺得這是氣話，不要當真，但是孩子不知道那是氣話，在他們發展過程中，父母說的話某一程度對他們來說都反應出事實。

「再吵就不給你吃飯，餓死好了！」

「不穿衣服冷死你」

但詭異的是，在孩子長大後，父母似乎也只會關心孩子的生理需求

「在外要吃飽穿暖呀！不要餓著了。」

在台灣社會裡，上一代能付出的愛，似乎就是確保下一代的溫飽，所以吃飽穿暖對上一代的父母而言就是最好的照顧。殊不知在物質相對不匱乏的這代，他們所期待的可能是自尊或者自我實現的需求。

安全需求

這是希望受到保護，免於遭受威脅而獲得安全感的需求，像是遇到困難需要幫助、職業需要保障、疼痛需要醫治等需求。而面對孩子脫序的行為，常出現的管教是威脅恫嚇，雖稱不上處罰，但是卻造成心理的恐懼。

「你不聽話我就叫大野狼把你抓走。」

「你再吵就把你丟掉。」

「不乖就叫警察伯伯把你關起來。」

「生病了吼！叫你穿暖一點就不聽，帶你去給醫師打針。」

這樣其實是讓孩子恐懼警察和醫師，當真正需要這些專業的時候，反而會產生負向的連結而抗拒尋求協助。

愛與歸屬的需求

被人接納、愛護、關注及獲得支持的需求，歸屬需求需要與他人建立連結，才能獲得滿足，更重要的是獲得他人接納。每個孩子都知道自己可能會闖禍，但是這和他們是否被接納、被愛以及被尊重，是兩件不同的事情；而父母試圖以自己的愛來限制孩子的行為時，那就是一種情緒勒索了。孩子選擇了與父母期待不同的決定，只要不是為非作歹，我們或許都得意識到一件事情：孩子真正的自己是被祝福的。

「你不乖，我就不愛你了。」

「你再這樣不聽話，我就只要哥哥（或其他兄弟姊妹），不要你了。」

這讓孩子認知到愛是需要透過行為來交換，父母並不是因為我而愛我，而是因為我做了什麼而愛我，如果我沒有辦法達到他們的期待，是不是就不被他們所愛？自尊需求

希望被人認可、讚美或關愛等，可以維持個人自尊心的一切需求，當孩子獲得愛與擁有歸屬感後，接著需要自我尊重以及他人的尊重，當孩子對自己的優點、價值或者能力有信心，就會在生活裡有更多的生產力。

但是父母往往在不知不覺的情況下，讓我們的讚美與孩子綁在一起，藉此束縛或者勒索，變成父母評斷下的魁儡，讓孩子追求的不是父母的陪伴及存在，而是追求父母的認同。當一個孩子在猜「父母是不是真的在乎我？」是多麽的迷惘？

「表現好是應該的、理所當然的，孩子不可以讚美！」

「怎麼做得那麼醜，不是這樣做啦！」

「這件事情你怎麼會這樣處理？」

但多數的時候，很多父母並沒有教孩子怎麼做？他們多數時候是靠自己摸索，但是萬一做錯了，獲得的是責備和處罰，但是處罰並沒有讓孩子學到什麼才是正確的行為？孔子說過：「不教而殺謂之虐」。在責備孩子之前，或許先想想自己是否有善盡教導的責任。若沒有而直接指責，其實對孩子不是那麼公平。

自我實現需求

孩子的潛能、才華和能力最大的實現，精神上真善美的人生境界需求，及個人所有理想全部實現的需求。Maslow曾說過：「音樂家必須演奏音樂、藝術家必須繪畫、詩人必須寫作……才能得到最終的平靜。」無論孩子的職業或興趣如何，他們都會嘗試擴大自己的能力，讓自己獲得發展。但很多時候，我們都希望孩子變成醫師、工程師或企業家等角色，也許是滿足自己的期待、也許是在為孩子規劃道路，但這真的是最適合孩子的嗎？

「你不要去唸ＯＯ系，以後不知道要幹嘛！」

「你要做ＯＯ，這個可以當飯吃嗎？」

我們得全然接受孩子是獨立個體，當在教養的時候，脫口而出「我是你爸媽」就意謂著我們進入了自我中心的領域，面對孩子我們不該存有私心，因為孩子一開始來這個世上，並不是他自己的選擇，不需要讓他背負著原罪。我們能做的就是讓他好好長大，他想學什麼？工作要做什麼？想和誰進入婚姻？雖然和父母關係密切，但是孩子仍是獨立的個體，而不是父母自我的延伸。

與孩子建立關係，滿足他們的需求，我們需要傾聽孩子的心聲，聽見他們真正想說的話，因為一旦權威擺在親子之間，父母往往是聽不到真話的，聽聽孩子的心聲，而不是忙著處理、糾正或說教。有時候我們都還沒有觀察到孩子的需求，卻先要求孩子配合父母當下的狀態，這樣往往會產生一種錯覺，為人父母以為自己嘗試融入孩子的生活，但其實是強迫孩子順服父母的要求。

本文經林俊成授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航