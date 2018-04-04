鬥遍西門慶妻妾全家──潘金蓮的「強汗世界」

文：侯會

潘金蓮營造「強汗世界」

潘金蓮是《金瓶梅》中出場最早的女性人物。小說「金瓶梅」之名，便是從潘金蓮、李瓶兒、龐春梅三人名字裡各取一字湊成的；一個「金」字名列前茅，潘金蓮在小說中的核心地位，不言而喻。

不過潘金蓮的名字又總是同「淫婦」、「妒婦」連在一起。在此之前，《水滸傳》已為潘金蓮的「淫婦」形象打下了底色──眾所周知，《金瓶梅》是截取《水滸傳》中武松殺嫂故事擴展而成的。只是《金瓶梅》中的這個潘金蓮，品行愈發淫妒，人物也更為鮮活生動。這當然與笑笑生的妙筆描摹、傾力塑造分不開。

據《金瓶梅》所敘，潘金蓮本是清河縣南門外潘裁縫的女兒，在家排行六姐，「自幼生得有些顏色，纏得一雙好小腳兒，因此小名金蓮」。她從小喪父，九歲時被賣到王招宣府，始則學習彈唱，因她「本性機變伶俐」，不到十五歲，已是「描鸞刺繡，品竹彈絲，又會一手琵琶」。王招宣死後，潘媽媽把她爭出來，三十兩銀子轉賣給財主張大戶。

金蓮長到十八歲，出落得「臉襯桃花，眉彎新月」。張大戶暗中與她勾搭，被主家婆知道，終日吵鬧不休。大戶賭氣「倒陪房奩」，把金蓮嫁給「三分似人、七分似鬼」的武大，但暗中仍與她來往不絕。

風流成性的潘金蓮不滿「一味老實、為人猥瑣」的丈夫。大戶死後，她常在門首招蜂引蝶，行為輕狂。打虎英雄武松的到來，曾使她眼睛一亮。然而好漢武松拒絕了她的挑逗，讓她大為失望。之後在王婆的教唆、撮合下，她暗中與西門慶勾搭通姦，並合夥害死武大，最終嫁入西門慶家。時任清河縣都頭的武松公出歸來，聞知哥哥被害，欲尋西門慶報仇；不想在獅子街酒樓錯殺了皂隸李外傳，被發配孟州。這給潘金蓮、西門慶留下一段空間，於是在《水滸傳》原有情節之外，又演繹出將近百回的情色、家庭故事。

《金瓶梅》中的西門慶，也與《水滸傳》中的有所不同。據書中追述，他原娶妻陳氏，生有一女西門大姐。陳氏死後，他又續娶清河左衛吳千戶之女吳月娘做了填房繼室。後又娶李嬌兒、卓二姐為妾，這兩人都是妓女出身。卓二姐病死，西門慶又娶孟玉樓，頂了三房的窩兒。先頭陳氏娘子陪床的丫鬟叫孫雪娥，西門慶「與她帶了䯼髻，排行第四」。然而這並不能改變孫雪娥的卑微身分，她的職責是在廚房裡率領幾個僕人伺候一家茶飯。潘金蓮入門後，則做了第五房，人稱「五娘」。

西門慶把潘金蓮的臥室安排在花園中的花樓下，三間房子，一個獨院，擺放著花草，十分幽靜。又「用十六兩銀子買了一張黑漆歡門描金床，大紅羅圈金帳幔，寶象花揀妝，桌椅錦杌，擺設齊整」。還把伺候吳月娘的丫鬟龐春梅撥來服侍她，又拿六兩銀子買了個上灶的丫頭秋菊，供她使喚（第九回）。

潘金蓮生性好強，凡事喜歡拔尖爭勝，每每無事生非，最能「把攔漢子」。自從她入門，西門慶的內宅便再未安寧過。書中說她「恃寵生驕，顛寒作熱，鎮日夜不得個寧靜。性極多疑，專一聽籬察壁，尋些頭腦廝鬧」（第十一回）。入門沒幾天，她便借著春梅跟孫雪娥拌嘴一事，尋釁與孫雪娥吵鬧。後來又夥同春梅挑唆西門慶，先後兩次踢打孫雪娥。第十一回的回目即「潘金蓮激打孫雪娥」。其間孫雪娥向吳月娘訴委屈說：「那頃這丫頭（指龐春梅）在娘房裡，著緊不聽手，俺沒曾在灶上把刀背打他？娘尚且不言語。可哥今日輪他（指潘金蓮）手裡，便驕貴的這等的了！」孫雪娥說得不錯：同一個丫頭，在吳月娘屋裡便老實忍讓，如今撥到了潘金蓮手下，便飛揚跋扈起來。這真是「橘生淮南則為橘，生於淮北則為枳」了。是潘金蓮的薰陶指使，激發了龐春梅內心的好鬥本性吧？

在眾妾中，孫雪娥是丫鬟出身，地位最低。潘金蓮不過是拿她小試牛刀而已。日後，潘金蓮與吳月娘、李瓶兒、李嬌兒、宋惠蓮、奶子如意、妓女李桂姐等都有過矛盾糾葛，幾乎打遍全家；唯獨跟孟玉樓還算相安無事。

說起打架的緣由，多半是因拈酸吃醋引起。潘金蓮佔有欲極強，容不得西門慶接近其他女人。入門不久，西門慶因迷戀妓女李桂姐，在李家半月不歸。潘金蓮捎了「帖兒」給西門慶，內書《落梅風》小曲一首：「黃昏想，白日思，盼殺人多情不至⋯⋯孤眠心硬渾似鐵，這淒涼怎捱今夜？」由這個帖兒，引發了潘金蓮與李桂姐的爭鬥。為了拉住丈夫，潘金蓮請來劉瞎子作法，以柳木刻為男女形象，書寫生辰八字，並對男像蒙眼、塞心、釘手、粘足。

按劉瞎子的說法：「用紗蒙眼，使夫主見你一似西施一般嬌豔；用艾塞心，使他心愛到你；用針釘手，隨你怎的不是，使他再不敢動手打你，著緊還跪著你；用膠粘足者，使他再不往那裡胡行。」（第十二回）為了把持丈夫，潘金蓮搬神弄鬼，可謂無所不至。

一段時間，西門慶與來旺兒媳婦宋惠蓮打得火熱。為了迎合丈夫，潘金蓮表現出少有的「大度」，甚至為他倆提供幽會的方便。暗中，潘金蓮又抓住機會慫恿西門慶整治來旺兒。

日後來旺兒遭誣陷判了徒刑，宋惠蓮失去了家庭的依託，潘金蓮又不失時機地挑唆孫雪娥毆辱宋惠蓮，終於導致宋惠蓮含恨自縊。潘金蓮在這場爭鬥中運籌帷幄、收放自如，西門慶和孫雪娥，都成了她招之即來、揮之即去的傀儡。

潘金蓮容不得西門慶在其他妻妾房中過夜。第七十五回，西門慶拜會蔡九知府回家，在吳月娘屋裡吃酒說話。潘金蓮見西門慶久坐不動，「走來掀著簾兒叫他說：『你不往前邊去，我等不的你，我先去也！』」潘金蓮的舉動惹惱了吳月娘，對西門慶說：「我偏不要你去，我還和你說話哩。你兩人合穿著一條褲子也怎的？是強汗世界，巴巴走來我這屋裡硬來叫他。沒廉恥的貨，自你是他的老婆，別人不是他的老婆？」吳月娘所說的「強汗世界」，即「強悍世界」，意謂潘金蓮行事霸道、目中無人。吳月娘又對西門慶說：

你這賊皮搭行貨子，怪不的人說你！一視同仁，都是你的老婆，休要顯出來便好。就吃他在前邊攔住了，從東京來（指西門慶剛從東京回來），通影邊兒不進後邊歇一夜兒，教人怎麼不惱你？冷灶著一把兒，熱灶著一把兒才好，通教他把攔住了！我便罷了，不和你一般見識，別人他肯讓的過？口兒內雖故不言語，好殺他心兒裡有幾分惱（此句意為：再好的人，心裡也要有幾分惱怒）⋯⋯

吳月娘的話，代表了眾妻妾的看法。此時李瓶兒已死，西門慶幾乎夜夜在潘金蓮房中歇息。然而西門慶偶然在月娘屋多坐一會兒，她竟「巴巴走來」，硬來招呼西門慶，跟月娘連個招呼都不打。這不是「強汗世界」又是什麼？

不過月娘不知道，潘金蓮的「失態」有其原因。在封建家庭中，哪個妻妾不希望自己給丈夫生個男性繼承人？官哥死後，潘金蓮也躍躍欲試，她花錢向薛姑子討了「坐胎」的「符藥」，算定這天是「壬子日」，服藥後與丈夫交媾，便可懷胎生子。只是吳月娘一席話，打破她的好夢。西門慶聽從月娘的勸說，到孟玉樓屋裡去歇息。「人算不如天算」，潘金蓮錯過了懷胎生子的好時機。

吳月娘不知底細，只覺得潘金蓮步步緊逼，已經欺負到自己頭上來。第二天，她跟潘金蓮大鬧了一場，事後，又向西門慶抱怨說：「到半夜尋一條繩子，等我吊死了，隨你和他（指潘金蓮）過去。往後沒的又像李瓶兒，乞他害死了罷。我曉的你三年不死老婆，也大悔氣！」不錯，在此之前，潘金蓮間接殺害了李瓶兒母子。吳月娘口發怨言，正是有感於李瓶兒母子的悲慘結局。

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書籍介紹

本文摘錄自《從西門慶讀懂有錢人：看金瓶梅中的經濟百態》，遠流出版

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作者：侯會

《金瓶梅》，晚明市井小民的食貨志。古典小說名家侯會，帶你從經濟百態來探看：西門慶以一介地方商賈如何累積財富？如何由西門家的妻妾生態看透人性？藉由品味小說的細節，讀出晚明市井小民的生活風貌。

你怎麼看《金瓶梅》？是看西門慶的風流韻事？還是富商家中的權力鬥爭？其實，你也可以從經濟的觀點來認識《金瓶梅》中的人事物！西門慶時代的白銀一兩價值多少？富商西門慶如何累積財富成為當地大戶？潘金蓮和李瓶兒的受寵程度和財富息息相關？一件皮襖可以引發西門家的妻妾大戰？

古典小說名家侯會，以物質與經濟的觀點切入這部古典小說經典名著，帶你透過西門慶等人物的食衣住行，認識晚明時期市井小民的生活模式與金錢觀。書中細細剖析《金瓶梅》中眾多角色的身分地位與財富的關係，也反映了晚明商賈崛起、以利為尊的當代價值觀。

Photo Credit: 遠流出版

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航