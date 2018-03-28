對希臘人而言，世界上沒有所謂「性禁忌」

作者：穆勒-艾貝林、瑞奇

希臘的多樣性悅樂

原子震動、迴旋、九個繆斯（文學、藝術之女神）微笑著端出的葡萄酒，奇蹟昇華，在夢中也未曾見過的美妙光景出現。我手腕伸至天際，小精靈們為我戴上花冠，好似化身為酒酣中的西瑞諾斯（山野精靈，戴奧尼索斯的隨從）。 ─漢斯．哈爾貝克《自由的幸福》

希臘神話中的諸神，以各種姿態出現於為數眾多的美術與文學作品中，不但故事至為豐富，他們禮拜的方法、各種神明所尊奉的植物，在不同的地方有不同的傳說。至今在西洋語言中，春藥仍以希臘神話中愛與快樂的女神阿佛洛狄忒（英語為aphrodite，德語為aphrodisiac）為名。希臘人本身稱春藥為「菲爾特龍」，也是愛之祕藥，更是治療性無能的藥品，在神話中是為奉獻給阿佛洛狄忒、為崇拜阿佛洛狄忒而調製、服用的貢品。

阿佛洛狄忒在希臘文中有「從泡沫中誕生者」之意。巨神克羅洛斯（Kronos）去勢後，生殖器被丟入大海。在巨大男根的周圍波濤洶湧，互相激盪的泡沫中，一名女神裸體出現，這就是阿佛洛狄忒了。阿佛洛狄忒的長髮如日光一般耀眼，從她的身體可以進入艾利激恩（希臘神話中至福之地）。在這泡沫中出生的女神周圍，斑鳩與喜鵲飛舞，兩者均是被希臘人認定可壯陽而嗜食的鳥類。

這時候，水面上出現巨形貝殼，戴著阿佛洛狄忒來到了岸邊。女神纖細的足印所及之處，花草叢生、灌木發芽。水仙、毛剪狄羅（Iychnis coronaria）、藍色睡蓮、水薄荷屬（Mentha aquatica）等更沿著她的足跡而開花。就在阿佛洛狄忒從海面落腳到土地上的剎那，地上開出了第一朵薔薇，綻放出誘惑人心的芳香。阿佛洛狄忒在她所屬的島嶼塞浦路斯上，種植了石榴木，石榴果的火紅，正是阿佛洛狄忒的顏色，石榴果從此便成了春藥。

阿佛洛狄忒為人類帶來了許多貴重的禮物。她為人們帶來了愛，也帶來許多製造歡愉與豐饒的植物。綻放香味的花朵點飾愛人們的身體，而薄荷、石榴等作成的菲爾特龍，則為愛人燃起情熱。

阿佛洛狄忒女神還為人類帶來一項意想不到的禮物，那便是一種名為伊紐克斯的啄木鳥。這種鳥據說是由精靈轉世而來，可用於愛之魔法中：

捉來啄木鳥後，將其雙足與羽翼繫於紡車，在吟唱咒文的同時，轉動紡車，並將描繪著心中愛人的畫像與他持用的物品一起丟入火堆中，從此他便會被包覆在愛之網中，難以抵抗，而轉動紡車的人，也因此永浴愛中。（格歷克森，一九七八年）

古希臘人在性方面相當開放，對所有性慾的滿足，持相當容忍的態度。對他們而言，世界上沒有所謂「性禁忌」，不論什麼樣的性行為，沒有哪個是罪孽深重的，連成人的戀童行為也為社會所接受。甚至有男性經過與少年肛交的迂迴道路，才對女性覺醒，利用和少年同樣的交媾方式與女人交媾，感到強烈的快感。這份快樂同時打開了兩扇門。然而，女體能帶來獨特的快樂，絕非與少年的性愛中可以品嚐到的。【瑪爾卡第（Marcadé），一九八○年】

從文獻上來判斷，雙性戀對希臘人而言是稀鬆平常的事。女性有時為了擁有如少男一般的身體線條，於少女時期起，會在逐漸隆起的乳房上擦毒參（Conium maculatum）製成的軟膏。毒參是一種會造成無能、令男子對性望之生畏的植物，少女使用後，會妨礙第二性徵的發育，使乳房永遠停留在花苞一般的狀態。古希臘女性的同性愛紀錄，並不遜於男性。有關女同性愛的故事，有描寫遊女、神聖娼婦、侍奉愛之女神的女祭司、萊斯沃斯（Lesbos）島的「男女同體」等，不勝枚舉。誘惑萊斯沃斯男女同體的遊女雷愛娜，在與女性同志交媾時，有如下的描述：

我就好像和男人做愛時一般，緊緊地抱著她。做完那個，幾乎無法喘息。我的身體感到無比激情後的歡愉。【路基阿諾斯（Lukianos）】

阿佛洛狄忒的祭禮中，有一種祕密儀式。一位名為謬斯泰的信仰者，在愛之女神出生處的海洋中沐浴後，便進入祕儀舞台的神殿中。侍奉阿佛洛狄忒的女祭司成為阿佛洛狄忒本人，而信仰者被允許接觸在肉體深處沸騰的神祕之泡。在這阿佛洛狄忒的愛之儀式中，神聖娼婦成為主角。有時候，女性同志交媾，有時候，扮演阿佛洛狄忒與赫米斯的男女交媾。儀式行進中，女神的祭典不知不覺與淫夢交錯，演成亂交。羅馬時代的希臘作家路基阿諾斯描述阿佛洛狄忒的祕密儀式如下：

在長藤的糾結纏繞之中，葡萄垂落。阿佛洛狄忒的靈魂體驗，因為她與戴奧尼索斯同在而倍增。因為兩名神祇巨大存在，才能帶來如此美妙的快樂。如果兩者缺一，那麼所能乞得的利益必將減少。在扶疏的草木與交錯的陰影下是一個清幽的環境，有桌有椅，可以坐下用餐。平常街上的人很少至此，但在儀式時卻吸引大量的人群，每個都沉溺於愛的歡愉中。

在阿佛洛狄忒的祭禮中，葡萄酒也因能提高官能快感，而被視為一種重要飲料，在主掌性愛高潮的神祇戴奧尼索斯的祭祀儀式中，葡萄酒更扮演主角。

戴奧尼索斯是可在亞洲巫術中找到源頭的神祇（恩波登，一九七七年），祭祀戴奧尼索斯的典禮，令人聯想到希臘土著為祈願豐收而舉行的陽具崇拜。在祭禮中，參與者暢飲因戴奧尼索斯而神聖的植物飲料葡萄酒，最後與這位主管高潮的神祇合為一體。在祭祀戴奧尼索斯的祕密儀式中，使用的一種令人產生幻覺的菇類，與在亞洲性祕儀中使用的菇類類似。

戴奧尼索斯的追隨者肯塔羅斯（Centaurus）、撒秋羅斯、麥納荻斯等人，從捕蠅蕈屬草得到不可思議的體力、性能力、幻覺、語言能力。在艾勒烏西斯（Eleusis）、奧爾甫斯（Orpheus）等其他的祕密儀式中，有時也使用笑菇，現代仍為葡萄牙的女巫使用。（蘭克─格拉非斯，一九八五年）

經好色的撒秋羅斯之手而榨出的神聖葡萄酒，與現代的希臘葡萄酒之間，一點共通點也沒有。撒秋羅斯的葡萄酒，是所謂大地之血，必須以水稀釋（葡萄酒一與水三的比例）後才能飲用。如不經任何手續，將原始的酒喝下的話，如不陷入永遠的狂亂，便會死相難看。

這種葡萄酒除了有從木桶移出時的松香以外，還有各種植物的香味（苦艾草、柳薄荷、月桂）。另外，因為還加上了某種會誘發幻覺的植物，因此人飲後，便開始感覺強烈的恍惚。

傳說，這種植物是居住於山間的精靈採集來的：

採集植物如同打獵。古代人將植物視為大地之子，以及性愛的極樂之源，因此將它擬人化，從它的外觀上做與性愛相關的聯想。（路克，一九八四年）

東地中海各地的春藥葡萄酒中，多少都摻有下列的植物：有提神效果的唇萼薄荷（Menthapulegium）、與冥界之神哈得斯（Hades）關係深厚的天仙子（Hyoscyamus niger）、塞薩利亞（Thessalia）巫女施行愛之魔術時使用的茄參屬、番曼陀羅。此外，香油、沒藥、牛至油、紅花子油、仙客來、夾竹桃（Nerium）、聖誕紅（Heleborus），連鴉片都被用在葡萄酒中【路克，一九八二及一九八四年；韓森（Hansen），一九八四年】，酒效之強，連第一大巨人丘庫羅布斯（Kyklopes）也招架不住。古希臘三大悲劇作家之一歐里庇得斯（Euripides），透過陶醉於葡萄酒的丘庫羅布斯之口，說出下列的話：

天地亂織，交錯混合，

昏昏然旋轉中，

宙斯的玉座與光亮的各個神體，隱然可見，

可以一親芳澤嗎？

日後成為東方數一數二春藥的撒秋麗恩，則與祭祀戴奧尼索斯的祕儀有極深關聯。希臘神話中有一則故事說，撒秋羅斯與一名仙子所生下的少年歐吉斯，因不勝葡萄酒力，居然將麥納德斯（Mainades）人殺死，還侵犯了要獻給戴奧尼索斯的處女新娘。於是麥納德斯人不但將歐吉斯（睪丸之疑）殺死，還將他的屍體撕個稀爛。

做父親的撒秋羅斯向神祈求，讓兒子生還，但他的願望只實現了一半，因為歐吉斯回到了世間，但化身為美得令人屏息的白山千鳥【Orchis aristata，一種蘭花，希臘文則為撒秋麗恩，球根與歐吉斯（睪丸）長相完全一樣。】白山千鳥的球根成為撒秋羅斯的最愛與效果至高的春藥。逐漸，整個東方都知道了白山千鳥的效果。服用了撒秋麗恩的撒秋羅斯精力絕倫，隨意地將精液播灑向大地，濡濕了大地女神瑞亞（Rhea），而在愛之魔術中經常使用到的植物，茄參屬的毒參茄於焉誕生。

希臘文中將有類似效果的植物統稱為毒參茄。古代希臘的植物學者提奧富拉斯特斯筆下的毒參茄，可能是顛茄（Atropa belladonna），或茄屬的一種（Solanum somniferum）。據說飲用後，夢中便會出現誘人的美女，提奧富拉斯特斯記載道：

毒參茄之葉與大麥粒併食，可治療潰瘍。將根部的外皮剝去、浸於酸醋後，與葡萄酒或酸醋併服，則可治療丹毒及痛風，也可當安眠藥及春藥使用。將根切成薄片，用細繩串起，以煙熏之，亦可。（《植物誌》，第九卷第十節）

泰奧弗拉斯托斯（Theophrastus）為希臘逍遙學派哲學家，他認定毒參茄有雌雄之分，這種植物有春藥之療效，連使用在大象身上，都看得到效果。據說雌象吃食後，都會強烈發情，像瘋了一般地向雄象求愛。

古代希臘人除了葡萄酒、撒秋麗恩、毒參茄以外，還使用其他多種春藥，如白屈菜屬（Chelidonium）、蒿屬（Artemisia）、獨活屬（Heracleum）等植物，以及石膏、黃玉、瑪瑙、鍾乳石等礦物、章魚等各種動物的睪丸、生殖器。

書籍介紹

《春藥：從神話、宗教與社會，探討人類服用春藥的文化意涵》，時報文化出版

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作者：穆勒-艾貝林、瑞奇

譯者：汪洋

情慾世界有太多神祕、痛苦、憂鬱，或無能為力，遂有了情慾操控。

人們希望有一種藥物能使自己被癡想的人所愛，能使自己有無比的雄風，也希望藉著藥物擴大性神經感覺的能力，至於最敗德的，則是一直尋找藥物來使對方變成自己可以隨心所欲的對象。但，春藥是藏在血液裡？還是腦袋中？只有對春藥有正確的認識，並對異文化有正確的理解，有春藥效果的植物才能展現真正的功效。

本書針對內服或外用，有助性慾之物的定義，尋訪各個文化社會古往今來，使用過的方法與藥物、食物，千奇百怪，無奇不有。作者不帶任何褒貶，不具效能說明，只是平實地報導何種文明何種時代，曾用過何種手法技巧、藥草植物、動物昆蟲，作為提升性慾的方式。

Photo Credit：時報文化出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航