《軍艦島》：一部半島百姓試圖逃離命運的史詩鉅著

文：黃暐瀚（記者）

已經很久很久，沒時間好好看一本小說了。

如果不是去年那部賣座超過《屍速列車》的電影《軍艦島》，引起了大家的注意，很多人根本不知道，在日本九州長崎港往西南17.5公里的地方，有一個小小的半人工島，名叫「端島」。端島其實只有兩個足球場大，搭船接近時，遠看像極了一艘「軍艦」，於是「軍艦島」的名稱，就此流傳開來。

因為發現了煤礦，一百多年前，日本政府就開始投入大量人力與資源，進入端島開挖，1916年，日本第一座的鋼筋混泥土公寓「30號樓」，在端島成立，之後二戰爆發，更是投入難以計算的人力，前往端島挖媒。

挖媒礦總有危險，常常會在礦中喪命，那時遭受日本殖民的朝鮮人，自然而然，成為被犧牲奴役的對象。男人賣命挖礦，女人賣身慰安，身為被殖民國，朝鮮人曾經是悲哀的。

然而，這個悲哀，即使在朝鮮，原本都並非是人盡皆知的歷史，連《軍艦島》這本書的作者韓水山，都是到了1989年，意外在東京舊書店，看了《原爆與朝鮮人》這本書之後，才驚覺韓國竟曾存在這樣一段「男人在礦坑煎熬、女人在遊廓啜泣」的日子。

事實上，那段時間被送去軍艦島的徵工，不只朝鮮人，也有華人。朝鮮人的正義，韓國作家用將近30年的時間，去考證還原，那華人華工的正義，又要靠誰去幫忙追討？

看完這本書，內心百感交集。

台灣曾經也是日本殖民的一塊，比起朝鮮，台灣人似乎更能體諒，更加理解當年大日本帝國所加諸在殖民地上的種種的「差別行為」。

我一向堅信「人性不只光輝，也會有醜惡的一面。」唯有正視歷史上曾經發生過的醜陋面，才能擦去眼淚，昂首闊步，帶著傷痛，繼續往前。

當然，或許韓水山的「朝鮮觀點」，日本政府並不打算接受，但書本的問世，卻至少可以讓現在還活著的朝鮮人們，有機會去探詢去查證，70年前的先人們，究竟是遇上了怎樣的生活？

朝鮮能，台灣能不能？面對日本殖民台灣的這50年，功過善惡，是否也能有一天，說得明白？

書籍介紹

本文摘錄自《軍艦島》，凱特文化出版

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作者：韓水山

譯者：馬毓玲

時間內充滿了孤獨的潮浪聲，

風繼續吹，生命僅能等待浮沈？

或者尋求破浪，一起活著構成新明日？



★作家韓水山，耗時27年的執念之作！一座被世人遺忘的島嶼，首部揭開其悲劇歷史的小說，40餘萬字的大河史詩，無限迴盪之痛楚的餘音！

這部小說只不過是浮在水面上的「冰山一角」。若這部小說能成為讀者們意識到潛藏在那黑暗海面下的罪惡與真實之「瞬間」，那麼我相信作為本書的執筆者，我已完成我的使命。—韓水山

在日本殖民時期，由於礦工人力不足，日本人以「招募」之名，竊取朝鮮半島勞力，強行送往軍艦島採礦；而被帶至端島海底煤礦的朝鮮勞工，從踏上端島那一刻起，便就與世隔離，過著一如強制監禁的生活。這座沒有任何可耕蔬菜的荒島上，有的只是採礦設施與林立四周的鋼筋混凝土礦工宿舍，還有幾座木造建築而已。五層樓高、十層樓高的公寓沿著巷弄櫛次鱗比，使得端島猶如一座建物之森，而海岸邊在颳起巨浪時，打在防波堤上的浪花碎裂激高，則阻擋前方景色，更顯得島上孤獨難抑。

環繞端島的洋流強悍，令島嶼難以接近，欲逃離亦困難重重。然而，始終催促著朝鮮人果敢前行的，是一份對親情的念想、一種對故鄉的渴切，以及持續不斷的對愛的描繪。這是一部半島百姓試圖逃離軍艦島以改變命運的史詩鉅著，屬於人的迷惘、憤怒、愛恨、與生之意念…種種複雜情緒如黑暗的海潮渦漩一併摻雜、匯流，成為了拋懸、扭曲的命運。

故事談述了身份與國族的認同，也探究身而為人的基本，光明與黑暗在作者深具同理心的視角與寫實筆觸下，人性的困境被栩栩如生地編納文中。本書是深刻的時代紀實，一道一道撲打而來的極權與戰爭的浪陣，推逼著我們直視朝鮮人的血淚，並誠實面對現實歷史裡的抉擇與遺忘。

Photo Credit:凱特文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航