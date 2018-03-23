【圖表】人口死亡交叉迫在眉睫，全台只剩這九個縣市正成長

生育下降導致的少子化，與整體人口減少，是台灣未來社會經濟發展的重大隱憂。這可能導致的問題之一，是未來勞動力將不足，而資金、勞動力與技術是現在社會經濟發展的基本。

根據內政部的資料，2018年2月，這個月台灣的出生人數是13,468人，而死亡人數是14,493人，死亡人數比出生人數高了1,025人。代表這個月台灣的人口減少了1,025人（不計外來遷入人口）。

這個現象不是第一次發生，下圖是過去4年，每個月台灣出生人數與死亡人數的比較。從中可看出在2016年3月時，也曾有過一次出生人數比死亡人數少的情形。

而從整體來看，目前的出生人口數加起來，還是比死亡人數多，也就是台灣人口總數仍然是正成長。但未來則可能會逐漸轉變為負成長，根據國發會的預估，台灣人口可能在2021-2025年時，會開始負成長。屆時，人口將逐年減少。

不過，若從不同縣市來看，有些縣市其實在10年前開始，每年出生人口就已經低於死亡人口。

從下圖來看，基隆市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、花蓮縣跟台東縣，這幾個縣市大約在2008年前後，出生人數就已經低於死亡人數。

這幾個縣市大約在2000年之後，出生人數就逐年快速下降，而死亡人數則時是每年緩步上升。到了2008年前後，大多縣市的出生人數就低於死亡人數了。也就表示這幾個縣市，在過去這十年左右，每年總人口數都是負成長。

其中花蓮縣、基隆市與南投縣的出生人數，到了近幾年，已經沒有太大的變化，每年都在一定範圍內變動。然而，雲林縣、嘉義縣、屏東縣與台東縣，每年出生人口則仍逐漸下降中。

下圖是苗栗縣、宜蘭縣、嘉義市、台南市、高雄市與澎湖縣的情形，這幾個縣市，近幾年來出生人數開始低於死亡人數。其中苗栗縣、台南市與澎湖縣，曾經在2010年時，出生人數低於死亡，之後幾年則出生人數有提升，但近幾年卻又下降。

而台北市、新北市、桃園市、台中市、新竹市、新竹縣、彰化縣、金門縣與馬祖（連江縣）等縣市，則是出生人數都不曾低於死亡人數。

從上面三張圖中還可以看出，大多數縣市的出生人口數（除了新竹市、新竹縣、金門與馬祖），在2000年到2010年左右，都曾快速下降過。雖然後來有再重新回升，但是近幾年幾乎都又再次下降。

而金門與馬祖，雖然過去每年出生人數都是上升，但是近幾年也都開始下降。代表台灣現在各縣市，每年的生育狀況，幾乎都是下降的狀態。

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核稿編輯：楊之瑜