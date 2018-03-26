反同公投案是一齣荒謬喜劇，一認真就令人吐血

以保守基督教人士為主的反同團體連續向中選會提出「同性婚姻以專法規範」、「婚姻限定於男女」、「國民教育不得實施同志教育」等三個公投案。反同團體提出這些明顯主張仇恨同志族群的公投案，其實企圖很明顯：以公投綁大選，順勢壯大上回在選戰中全軍覆沒的反同基督教政黨聲勢，以在今年縣市議員選舉中獲得席次。

許多人紛紛從法理、人權、教育等層面來抨擊這些反同公投案，筆者則是覺得：這些由謊言和仇恨堆壘起來的反同公投案，充滿荒謬喜感呢。

首先，依據《公民投票法》，這些意圖傷害同志族群的公投提案，因為通過第一階段連署，中選會自然要受理，為它們召開聽證會，然後中選會要針對提案做出結論，看是要通過、駁回、或補正後再審；如果是通過，則交付二階公投，募集到足夠的連署人數後就可以成立公投案，進入公告、辦理辯論會，接著投票……

做這些事，中選會都要花錢，而錢從哪裡來？當然就是你我平日辛苦工作、奉公守法繳納的稅金。繳稅時心裡淌血、雙手顫抖，稅金卻被用來審查某些人為了一己之私、意圖傷害他人權利而提的公投案，甚至可能被用在印製寫有這些仇恨提案的公投選票……

未來說不定有人會如法炮製，提出以下類似提案：「單身者不利國家人口數目提升，應予以懲罰」、「重度殘障者會拖累國家經濟發展，應停止對他們的生活補助」……

如果認真地想下去，真的會吐血呢，但我們只能很阿Q地笑：這些反同提案真是荒謬啊。

接下來，在聽證會上反同團體找來支持提案的「專家學者」，屢屢發表令聽者頭上冒三條線和問號的言論。例如：政大科技管理與智慧財產研究助理教授許牧彥說：「同性戀朋友有沒有跟男女異性一起結婚的自由？有，但他們不要，我們尊重……同性戀可以跟異性結婚，這自由絕對沒有被剝奪！」中正大學法學院副院長兼財經法律學系系主任曾品傑又在搬弄早已被指證是偽科學的「同性密友期」，文化大學法律系教授許惠峰的發言則令人疑惑他到底有沒有人權概念……

他們可不是發表「人若不照天理，天就不照甲子」、「現在12月了天氣還這麼熱」的素每阿姨喔。現在正是大學和研究所入學熱季，學子和家長難道不擔心：自己或孩子若是進到這些教授所在的學系、研究所就讀，會不會越讀越笨？何況中正大學法學院副院長兼財經法律學系系主任曾品傑之前還說過：「當法律專業與聖經價值相互抵觸或不合的時候，應該要選擇聖經價值，而反過來用自身專業法律論證，使現行法或未來法律政策盡量不牴觸聖經價值。」這般驚世名言呢！

同樣地，只能說他們在演荒謬喜劇，不能認真，否則會吐血。

再者，這次反同團體提出「在國民教育階段內不應對孩子實施同志教育」的公投提案，這和過去反同者的主張大不相同。例如驅魔牧師趙曉音說：「家長反對的是不當性平教材，不是性教育教材」，打著家長名號、行打壓性平教育之實的洪志和則說：「家長們要的只是適齡的性平教育」。但這次曾獻瑩提出直接反對進行同志教育的公投案，完全不談教材適不適當、性平教育適不適齡，雖然直接乾脆、毫不扭捏，但不就直接打臉趙曉音和洪志和、戳破他們之前的假惺惺嗎？

為何都是反同守舊基督徒，在聲明主張上卻相牴觸呢？隱隱可看出：同樣以「孩子的福祉」為口號的「下一代幸福聯盟」和「家長協會」，似有溝通不良或利益衝突，而不同教會之間也在爭取信徒上有所競爭。

接下來值得大家思考的是：《公民投票法》是個好東西，但為何馬上就被反同組織拿來做壞事呢？

《公民投票法》第一條說制定本法的目的是：「依據憲法主權在民之原則，確保國民直接民權之行使」。所以只要你想要、但政府和立法院不理你，都可以號召一群人來發動公投。想做好事，可以發動公投；想做壞事，也可以發動公投。

這不就成了惡人合法使壞的利器？

《公民投票法》中有定義哪些事可以、哪些事不能成為公投的議題。同時，照理說，全民怎會讓壞人得逞，讓使壞的公投案成立、過關？這就尷尬了：台灣人很在意正義嗎？不。台灣人重視人權嗎？不。台灣人會在意少數族群獲得保障嗎？不。台灣人重視孩子的教育嗎？呃，也不。

對於婚姻平權，雖然民調結果顯示多數人支持，但關心這次反同公投的人卻不多。大家都說「教育很重要」，但其實在意的是學校有沒有教學生在升學考試中選對答案，卻不在意學校有沒有教會學生未來人生中讓自己過得好的技能，包括：如何保護自己在性行為中不會懷孕和染病、如何尊重少數族群、因為每個人在某些層面都可能是少數族群。甚至老師教了還會被這些反同組織告到法院呢。

在這種多數人對於不公不義採取漠視的環境裡，就算制定的原意是好的，《公民投票法》註定會成為反同組織為了爭取私利而進行仇恨鬥爭的戰場，拿同志人權祭旗，拿學生教育權為籌碼。

最後，中選會對於這幾個反同公投案，最後會做何決定，目前尚無法得知，但重視人權、教育的人和事關自己的同志朋友們，看著這樁荒謬劇演出，相信心情都是無奈又痛心，萬一不幸最後成為正式公投案，大家可能會感到痛心疾首。

可是啊，瑞凡，打從2016年12月10日你和數十萬人一起為婚姻平權而走上凱達格蘭大道而感動，在2017年5月24日大法官釋憲確定法律禁止同性婚姻是違憲時高興得流淚，之後呢？

你有注意到你選區的立委和議員很可能就是反同組織的打手，因此以選民的身分向他們抗議、選舉時進行反制嗎？你有關心所處環境中，有哪些性別和同志人權團體是你可以加入或支持的嗎？你曾經在聽到長輩和朋友有意或無意對同志族群語出嘲諷時，發聲指正嗎？你曾經關心自己孩子就讀的學校，究竟有無依據《性別平等教育法》的規定，教導學生認識和尊重同志族群嗎？你曾經對於網路中流竄傷害同志族群的偏見，留言辯正嗎？

如果都沒有，瑞凡啊，如果這些反同公投案最後真成立、進行全國投票，你有什麼好痛心疾首的呢？

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航