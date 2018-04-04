不把女兒當「公主」養，靠自己努力換來理直氣壯的幸福

文：陳之華

不把女兒當「公主」養

辛勤努力工作付出的汗水與換來的收穫，會讓這些人生旅途上的各種必須花費，彰顯出自立自強的價值。

我一向支持、也相當鼓勵女兒們去打工，同時跟她們說：「這樣你們想要換筆電、換手機、治裝、買新鞋、規畫去各地學習和交換課程時，想要追逐更多夢想或行旅看世界時，才會顯得『理所當然』得可行，才會讓自己有所本的『理直氣壯』。因為你們辛勤努力工作付出的汗水與換來的收穫，會讓這些人生旅途上的各種必須花費，彰顯出你們自立自強的價值。」

交換學生見聞

小女兒到新加坡國立大學交換學習的五週當中選了兩門課，其中一門是「中華藝術史」，這門課在交換期間從新加坡到台灣實地研習六天。在台灣期間，白天幾乎是滿檔的行程，光故宮博物院就去了三趟。

妹妹說，這堂課有十幾位來自不同國家的學生，但並不是每個人都對這門課感興趣。我們很好奇地問：「若不感興趣，為何還要浪費錢來選修這門課？」其實對此，妹妹也不甚了解，但是她說：「他們大概就只是想來台灣玩吧！⋯⋯所以總有人在上課時滑手機，超不尊重講者的。竟然還有人約好隔天上午要一起上演集體生病，說是不習慣台灣的飲食，只因晚上要去台北的酒吧瘋一瘋。」

妹妹一聽到這些學生們商量的事情後，直呼不可思議，覺得這些人簡直拿家裡或自己的錢在開玩笑。這趟新加坡的交換學習，要是選擇參與了之後再去其他國家研習的課程，就必須額外支出往返機票費、旅費和當地住宿費用。

如果當初只是為了來台灣玩，何必花上額外的費用呢？因為一起在新加坡修課的同學當中，就有人因為無法負擔額外產生的各種費用而不能前來，甚至也有人因此必須退出這門課程。所以，妹妹非常不能理解那些沒有經濟負擔、參加出國研修卻又不把真正的課程當一回事的各國同學們。

妹妹說：「我們在台北有好幾個行程，就是因為某些同學遲到、散漫，造成下一個行程被延誤。我真覺得很對不起這些教學研究單位！」妹妹和我們透過線上即時通忿忿不平地分享了這些「奇聞」，我們的初步結論是，這些孩子要嘛家裡太有錢，要嘛就是習慣不用為生計擔心的「幸福」。

這樣的生活與學習態度不大會發生在家裡兩姊妹身上，一來，她們倆一向對自己選什麼課負責；二來，她們倆一向不拿自己賺的錢開玩笑；三來，我們從不要求孩子一定要念什麼學校、混什麼學位，所以學習一定是她們自己的事，任何她們自己選擇的課程和交換計畫，當然是她們要全力以赴、認真對待。

公主的幸福，少了理直氣壯

這一年半來，女兒們的學習觸角一直「往外擴張」，跨國境、跨文化地向外跑，一年接一年的參與了許多出外交換與學習課程。我已經不大能想像，如果當初她們想要參與的這一切長短期學習之旅全由我們出錢，會是一個怎麼樣的「燒錢」光景？

如果我們一直幫忙支付她們的所有雜費、生活費、交換學習費用等等，她們當然會覺得自己「幸福」得像個嬌嬌女，總被捧在手掌心上如公主般呵護，她們自然不用去經歷這幾年間的求職、謀職、換職，也不用大清早起床上班或深夜到凌晨才能下班，更不用歷經一些同事與上司的奇特情緒干擾，以及辛苦地在沉重課業與紛雜班表之間力求平穩度過。

但我愈發覺得，自己絕不是一個會教出只善於打扮得漂漂亮亮、不知憂煩人間煙火如公主、名媛般女兒的媽媽，女兒們應該也會婉拒讓自己成為只能是公主、名媛般的幸福，雖然可能不用辛勤彎腰流汗，但那幸福感一定會少了許多理直氣壯啊。

Q：為什麼要打這麼多工？

A：這就好像問大人為什麼需要一直工作一樣。國外的孩子普遍認為，靠自己是極為重要而正常的，尤其是即將成長為大人的自我獨立感。對他們來說，完全依賴父母一路養大反而是不正常的。很多澳洲學生會刻意在大學少修一、兩門課程，為的就是規畫出時間靠自己打工掙錢，來繳學費與生活費。

事實上，反而是亞洲孩子們多半很「幸福」地被父母一路「呵護」長大，多數的亞洲中產以上家庭，包括在澳洲的不少亞裔族群，並不會讓孩子為學費和生活費而憂愁煩惱，因此認為孩子們不大需要打工。

孩子們有了負擔學費的責任（女兒們去國外當交換生，以及一個多月的短期學習交換、出外旅遊、再進修、回台灣的機票等等費用即是），並且為自己籌措生活雜費、治裝費等等的動力，青春生命就能真實體會到靠自己掙錢的那種「成就感」，是會讓人開心「上癮」的。

一位朋友的女兒高中畢業後來到澳洲，現在大一，前陣子也開始打工。女孩跟我說了幾次：「自己賺錢的感覺真好。」然後又說：「這裡真的好不一樣，我的同事中有好多比我年紀小，他們真的不是只一直念書，念完書後才會想到去找工作。」

Q：為什麼要將工作排這麼滿？

A：應該還好吧，許多打工的學生正是如此規畫運用自己的時間。普遍來說，澳洲的爸媽有不少當年就是這樣長大的，所以習慣於自己一邊就學、一邊打工，沒什麼把工作排得滿不滿的問題。這當然是每個人自己的選擇，但同時也已經是澳洲普遍可以被接受的文化。

女兒們只是正好屬於非常忙碌的學生群，這是她們個人的選擇。但因為每個人有對自我的期許與想法，當然不是每個學生都會選擇過如此忙碌緊湊的生活，也沒有誰一定要去模仿誰，而是如何選擇一個自己足以勝任、但又能開心過日子的模式。

在澳洲，倘若你是國際學生，那一週可排上的工作時數「上限」是二十小時；美國也差不多。有人會問，在此地的大學生為什麼一定要去找工作？答案是，因為學費很貴，生活住宿費更是高得嚇人。澳洲大學，不論是國立或州立的學生住宿費用，通常是一週起碼要價五千元台幣起跳，其他生活開支還沒包括進去，當然也都不便宜。在美國，相同類型花費也不遑多讓，所以美國也有很多本地或國際大學生會在學校裡打工。至於女兒們為什麼要把工作時段排這麼滿？

其實，她們從來都不是刻意要排得滿滿的，她們經歷過的很多事情，無論是學習、課外活動和打工，絕非事前刻意安排或精打細算出來的，而是每當職場上的機會來了，她們總會試著去抓住它，也會問自己為何不去珍視與嘗試？

我跟她們說過，你想要這一份工作，別人更想要。所以我的態度是鼓勵，只要她們的時間可以勻出。澳洲當地孩子們有不少十五歲就開始四處尋找打工機會，中學十到十二年級的孩子普遍有人打工，外來的國際大學生當然也有不少人在積極尋找，況且還有許多國外來澳洲度假打工的人。當然度假打工有客觀條件上的限制，若語言能力無法直接做第一線的服務業或零售業，那他們多半會選擇其他類型的內務工作，或為了有更多工作時數而選擇到郊區農場，也因這類型簽證受限於同一雇主只能工作半年，所以很多人選擇去偏遠郊區，為的是更容易取得第二年的簽證機會。不過，也有人的母語是英文、語言能力比較無礙的，譬如英國人或美國人來澳洲度假打工，就可能直接找到面對消費者的第一線餐飲服務或零售櫃檯等其他類型工作。事實上，度假打工是另一種不同的概念，這本書就暫不深入探討了。

因此，現實環境顯現的是，你要工作，別人也要工作，而工作機會並不是說有就有，職缺更不可能說來就來，畢竟澳洲的購物商圈與生活模式不是到處都有商店、小吃攤或超商，晚間也不是處處燈火通明至深夜。所以職場機會永遠就是這麼多，每個人多少需要依據自己的選擇想法與時間安排，雇主和求職者之間選來選去，最後雙方合適的選擇還是有限。同樣的機會卻有更多競爭者，這是職場上的基本定律，更是這一代孩子得要面對的命運與未來。所以孩子們能夠掌握到的工作機會，當然要珍視並且設法平衡學習與工作的時間運用。

孩子們學會珍惜自己努力獲得的機會，珍惜自己跨出的每一步，學會如何掌握有效時間合理運用，在我看來都是非常值得鼓勵的。年輕生命只要擁有自信、願意努力，在學業與工作之間適時取得平衡，積極規畫打工又有何不可與不對之處呢？

在澳洲，真的普遍不是大學畢業或念完研究所之後才開始找工作、邁入職場，或才開始積累攢存自己的退休金，許多人是從高中就開始學習與工作並行，沒有將之截然一分為二。這種把工作視為一種日常所需的習性與心態，確實是一個很有趣也值得亞洲社會去了解、深思與探討的社會文化現象。

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書籍介紹

本文摘錄自《預習世代：無懼未來的青春教養故事》，遠流出版

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作者：陳之華

在台灣，十五、六歲中學生下了課後，多數是趕赴補習班，開始另一場夜戰，在他們的青春生命記憶裡，成績和考試幾乎是一切。而在世界的另一端，同樣是青春年歲的澳洲青少年卻已開始一邊讀書、一邊工作，他們跨出舒適圈，彎腰揮汗，不但不顯得卑微，反而充滿「我的青春，我負責」的自信氣度；更因為各式各樣的實作機會拓展了生活視野，積累了面對成年人職場挑戰的基礎。

知名親子教養專家陳之華以跨文化視角及澳洲在地經驗，述說兩個女兒在澳洲從中學開始超過五年的打工經驗，看到孩子在成長過程中接受多元歷練的可能性，並展現出青春不留白、預習未來人生的驕傲。

而除了孩子在不同職場的酸甜苦辣故事，更有許多亞洲父母對於教養的Q&A，父母想問的問題，書裡都有解答。青春，就是不設限！放手不刻意要求青少年按照大人的規畫而行，既是尊重她們順勢而為的生活體驗，也是轉大人所必經與必修的許多堂生命課程。

Photo Credit: 遠流出版

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航