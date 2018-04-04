青春期的孩子打工，會不會引發親子間的爭吵？

文：陳之華

孩子工作，爸媽興奮

不同國籍、族裔的家庭都以相似心境與溫暖在陪伴孩子，直接或默默地給予他們支持，希望孩子在「轉大人」的歷程，能從家人身上獲得足夠的關懷和實質協助，讓他們在蛻變長大的過程中都能更為平順、自在與安全。

家裡兩個孩子開始打工的初期，爸媽竟然也跟著異常興奮起來。每逢要到友人家作客或喝茶聊天，我就會光顧大女兒工作的巧克力店，很認真地在店裡挑選一、兩項合適的巧克力伴手禮；我不僅會購買女兒打工店裡的東西當小禮物，有時還會約朋友到店裡喝咖啡。

同樣地，當小女兒在健康果汁店打工時期，爸媽要是正好路過果汁店所在的購物商場，偶來就會去買杯果汁來喝，讓自己和女兒一起「身歷其境」。話說回來，所謂的「身歷其境」，應該算是孩子在辛勤工作流著汗水，父母在一旁納涼休憩，心裡高喊著加油、加油，但卻是在消磨享受週末的午後，順道消費一下。

父母心中的小驕傲

有一回，我們接待了從雪梨專程到坎培拉造訪的一對友人夫婦，大家去逛了坎培拉春季的年度花博展之後，就到購物中心走走。我們一行四人經過妹妹正在打工的果汁店，朋友看到妹妹正在揮汗忙碌，竟然超興奮地拿起手機拍了兩張她認真工作的模樣，逗得妹妹笑開懷。朋友當下就說，咱們都來買一杯吧。那天，遇見在果汁店工作的妹妹，順道買了一杯果汁，成了雪梨朋友夫婦來坎培拉遊歷的一件樂事。

我們這一對爸媽和朋友們真不知在興奮什麼，總之，大概是看見青春年少的孩子努力在打工做事，大人一開心，引起腎上腺素自然激增，就不自主地掏錢消費起來了。

妹妹最早在G義大利冰淇淋店工作時，我們當然偶爾也會光顧一下，買個一、兩球冰淇淋嚐嚐。沒多久，我們就被「慣壞」了，開始吃不慣超市裡賣的大量製造冰淇淋，開始覺得手工製造的義大利式冰淇淋才有所謂真正的冰淇淋滋味。

就這樣，我們一家從手工冰淇淋到健康果汁，再到專賣巧克力餐飲，大家的味蕾不斷地被這些氣息一再提升，一下子要求巧克力就是要香濃醇郁，一下子又要求果汁最好是現榨新鮮，還要求冰淇淋的風味要道地甘甜。從餐飲服務業再到姊妹們後來都轉入的零售業等，幾乎都有我們一家大小行經消費過的心得，以及親身體驗過的各種感受。

有一次姊姊在巧克力店當班，我正好在湖邊散步路過店面，看到店裡客人雖然不多，卻意外瞥見一位澳洲白人媽媽很興奮地在裡面招呼著說：「來，拍張照片吧！」回家後，姊姊跟我說：「喔，那是一位新來年輕同事的媽媽，這位媽咪超興奮自己的女兒在這裡打工，就趕快幫她拍了一張照片留念。」

我笑翻了，心想，這位年僅十六、七歲澳洲女孩的媽媽大概在想：喔，天啊，女兒「終於」獨當一面了，只要她自願出去打工，只要不是窩在家裡滑手機、看電視，光這一點，就會讓媽媽心底油然生出那一絲絲的小驕傲！

天下父母心

這幾年間，我也看到不少澳洲白人家庭的父母對孩子出外工作的各種配合；女兒們在應徵面試到初期打工階段，我們幾乎會負責全程接送往返，因為當時她們還沒取得可以自行開車的P牌駕照（Provisional License，澳洲中階學習駕照，已經可以獨自駕駛），更因為家裡的車輛有限，無法讓每個人想把車子開走就開走。

我們幫忙接送，有時是因大家時間分配的關係，有時因為交通與環境的安全考量，有時則因為坎培拉的大眾運輸確實有不便利之處。後來，我也看到不少澳洲父母和其他族裔的爸媽，在他們青少年孩子進入職場打工的初期，和我們有著相似的考量，不論是接送、陪同或等候的大有人在。天下父母心，不論哪個族裔，其實都能感同身受。

老實說，孩子們打工的時間多半不太固定而且十分零碎；平日要幫著接送上下學或課外活動，如果再外加一、兩項興趣才藝課，就已經夠大人忙的。現在要是再加上打工的接送，那真的足以讓一整個家庭都隨著女兒們的作息團團轉。

孩子打工，有時還得幫忙帶便當或簡餐什麼的，因為工作中的休息時間可能不到半小時，帶個餐食反而省事方便，也可讓自己有點時間休息。妹妹在義大利冰淇淋店打工時，有位澳洲籍義大利裔的女同學和妹妹在同一家店工作，她的身型和模樣從遠處乍看之下，與我們家妹妹還真有些相似，我開玩笑地說：「媽咪要是沒仔細看，還以為是你呢。」

妹妹說，她每次和這位高中同屆同學一起上週六傍晚冰淇淋店的班，這同學的家裡還會送便當來，我聽了直覺窩心也感到可愛；原來，不同國籍、族裔的家庭也以相似心境與溫暖在陪伴孩子。有時或以不同的形式與行動，直接或默默地給予他們支持。

這些支持，不過就是希望孩子在這段「轉大人」的歷程，能夠從家人身上獲得足夠的關懷和實質協助，讓他們在蛻變長大的過程中，不論就學、打工、生活，都能更為平順、自在與安全。

Q：孩子打工這件事，會不會引發親子間的爭吵？

A：還好，一家人在一起生活，本來就會出現意見相左的拌嘴之類，所以親子間偶來的口角爭辯本就再平常不過。

可是就打工來說，女兒們一旦決定了，就決定了，不大需要父母和她們爭吵些什麼。一般會產生爭執的起源，大多是父母與孩子們對打工的理解和態度不同，甚至基本概念也不一樣，當然要是加上彼此間的溝通不足，導致誤解與不信任，那恐怕凡事都會吵嚷一陣。

就我們家來說，打工這檔事，大家都很有共識。就我來說，因為已經花了不少時間去了解孩子的工作內容、求職過程、職場環境與工作情緒，所以親子間有很深厚的互信，孩子會覺得跟我們談話是有意義的，大人的話語是有建設性的。

我們做父母的，扮演得好就像女兒們的良師益友，不是一味反對或置之不理，或甚至跟不上她們的思考以及探索跨出的腳步。也正因為親子雙方都有彼此積極、真心付出的關懷與回應，反而因為打工使得親子間的關係更為親密，更像相互扶持的朋友。

Q：孩子打工，就不用分擔家務？

A：妹妹說，這問題好像把兩碼子事混為一談，因為這兩者本來就並行不悖，不會做了家事就不能打工或打工就會耽誤做家事。

我們的家庭對於家事，本來就是誰有空、誰就多做一些。這幾年，我相對之下比較「不事生產」，就很自然地多分擔一些家務。但撰寫這本書時，以及女兒們這幾年打工、就學期間，正好一家人還住在同一屋簷下，所以大家就一起相互幫忙，沒有「傳統式」嚴格區分誰應該做什麼。

真的是誰的時間多一些，誰就主動多做那麼一點吧。我本來就不是一個「誰主內、誰主外」觀念至上的人，所以當媽媽累了、不想做家務時就會擺爛一下，反正一定會有人去接手做。所以大家已經習慣於互相扶持與包容，孩子們不需要面臨打工和家事何者為重的無謂抉擇。

大女兒去美國當交換生的大半年裡，她一個人在外生活，一切起居打理自然得靠她自己。聽她說，學校住宿的房間還整理得相當好，幾乎成了宿舍裡其他學生認定為整齊清潔的「楷模」（不過，她平日在家的環境算起來是滿亂的，我和妹妹最喜歡揶揄她）。大女兒在美國東岸大學的學生宿舍五個月半中，還三不五時會買一束經濟實惠又可負擔得起的花，美美的插在喝完的透明飲料瓶罐裡。她深有感悟地說，如果一杯半咖啡的錢就可以買一小撮花，那我寧願買花擺放起來，至少可以讓生活開心一個多禮拜。

大女兒完全能夠自理生活的一切，確實讓我和小女兒都瞠目結舌、讚嘆不已。而妹妹到新加坡國立大學去交換五週，生活住宿也是一切都得自理；人一旦出門在外，當然就只能靠自己了，姊妹倆本來就有好幾次這樣的體驗，也都很能自立。

然而本書出版時，我和先生應該已經搬回台灣居住，女兒們則要繼續留在澳洲完成學業。當然，她們兩人面對所有的家務事，不論有無打工，還是到校上課念書，都得自己扛起來。不過，這應該難不倒她們的。

相關書摘 ▶不把女兒當「公主」養，靠自己努力換來理直氣壯的幸福

書籍介紹

本文摘錄自《預習世代：無懼未來的青春教養故事》，遠流出版

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作者：陳之華

在台灣，十五、六歲中學生下了課後，多數是趕赴補習班，開始另一場夜戰，在他們的青春生命記憶裡，成績和考試幾乎是一切。而在世界的另一端，同樣是青春年歲的澳洲青少年卻已開始一邊讀書、一邊工作，他們跨出舒適圈，彎腰揮汗，不但不顯得卑微，反而充滿「我的青春，我負責」的自信氣度；更因為各式各樣的實作機會拓展了生活視野，積累了面對成年人職場挑戰的基礎。

知名親子教養專家陳之華以跨文化視角及澳洲在地經驗，述說兩個女兒在澳洲從中學開始超過五年的打工經驗，看到孩子在成長過程中接受多元歷練的可能性，並展現出青春不留白、預習未來人生的驕傲。

而除了孩子在不同職場的酸甜苦辣故事，更有許多亞洲父母對於教養的Q&A，父母想問的問題，書裡都有解答。青春，就是不設限！放手不刻意要求青少年按照大人的規畫而行，既是尊重她們順勢而為的生活體驗，也是轉大人所必經與必修的許多堂生命課程。

Photo Credit: 遠流出版

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航