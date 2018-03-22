我心目中繼承五四傳統的李敖，早在2005年就已經死了

李敖的死訊傳出，我唯有搖頭而已。對我來說，李敖不是死於2018年，而是死於2005年——那一年，聲稱一輩子不離開台灣島的李敖展開了「神州文化之旅」，由反對國民黨的鬥士，淪為諂媚共產黨的奴才。

台灣的中年以上的朋友，早年受過《文星》時代的李敖文化思想啓蒙的朋友，談起李敖來，多少還有寫懷舊的意思。我在中學時代也是李敖迷，不過經過六四屠殺的洗禮，進入北大後，我對極權主義的思考，已遠遠超過了李敖對威權主義的國民黨的嬉笑怒罵。然後，就是看到李敖的這趟毀滅之旅。

李敖回到了闊別半個多世紀的中國，來到他曾經生活過的作為「皇城」的北京。這個舞台比台灣大千百倍，這裡的聚光燈也比台灣亮千百倍。

然而，在我看來，與其說那是一次「文化之旅」，不如說那是一次「商業之旅」和「統戰之旅」。這是一個在業已初步實現民主化的台灣找不到位置的過氣人物，不甘寂寞的「最後一秀」、「最後一搏」，宛如白先勇筆下的《金大班的最後一夜》。這一場耗費中國納稅人無數金錢的輝煌之「秀」、輝煌之「搏」，卻「秀」掉了、也「搏」掉了李敖在台灣白色恐怖時代靠坐牢積攢下來的所有老本。

為什麼說李敖此行是「商業之旅」呢？90年代初以來，李敖作品的市場已悄然轉移到中國：在已經擁有新聞自由和言論自由的台灣，他那些罵罵咧咧的大膽言論，無法繼續為他贏得滿堂喝采，民主化之後的台灣需要建設性的、前瞻性的思想；而在言論不自由的中國，劉曉波等真正的自由思想者都被消音了，一般讀者只能通過閱讀李敖謾駡蔣家王朝的文字，來發洩對更加暴虐的共產黨的不滿，這就是李敖在中國走紅的特殊原因與背景。

另一方面，作為中共國安背景的香港鳳凰衛視的雇員，李敖的中國之行由鳳凰衛視一手策劃，鳳凰衛視獲得全程跟蹤報導和播放的特權。李敖與鳳凰衛視的關係，從來都不簡單。一直以來，鳳凰衛視都是中共「大外宣」戰略中的一枚棋子，是中共在海外的統戰機構。它願意為李敖的行程買單，不是敬仰李敖的才華，而是以此完成黨交付的任務，同時製造媒體熱點，提升收視率，獲得更高的廣告報酬。

李敖與鳳凰衛視的合作，無疑是中共對台統戰的一大成果。對雙方而言，這種合作如同「周瑜打黃蓋，一個願打，一個願挨。」李敖為了保住這份工作，在這趟行程中刻意呈現其作為「留在黨外」的「編外黨員」的角色，這樣中共才會視之為一支「優績股」。

李敖不是「文化使者」，而是精明無比、善於投資的「另類台商」。為了商機，商人可以沒有祖國；為了版稅，李敖可以沒有立場。在90年代以來中國的圖書市場上，李敖長期是一線暢銷書作家。他十分看重在中國圖書市場佔有的份額（龍應台等人也是如此）。為了保持和拓展在中國圖書市場的利益，李敖不惜克服他渲染的「飛機恐懼症」，飛到中國作這場大秀。李敖到中國，跟數十萬在中國掙錢的台商一樣，熙熙攘攘，人來人往，無非為了一個「利」字。

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李敖在中國所享受的待遇絕非獨立知識份子、作家和學者所能享受到的。且不說在釣魚台國賓館住宿、在人民大會堂的宴會廳舉辦家宴，如此「頂級作派」全都得到中共高層的首肯；單單是一路上數十名來自中央警備局、熊腰虎背的保鏢貼身護衛，其派頭就不亞於到北京朝拜的連宋等政黨首腦。我不知道「中南海保鏢」的費用由誰買單，當然不會是李敖本人掏腰包——大半由中國納稅人出錢。在中國，納稅人的錢莫名其妙地成了中共的「私房錢」。為了「統戰」需要，中共不會吝惜這點小錢。

中共的錢是燙手的，是需要回報的。「拿人錢財，與人消災」，難怪李敖一啟程就高調宣佈他是來「向黨中央報到」的，也難怪李敖一到北京機場便對中外媒體大罵台獨勢力、鼓吹「祖國統一」，難怪李敖在作為「屠殺的現場」的天安門城樓上寫下「休戚與共」（「共」，李敖解釋說，亦暗示「共產黨」）的媚詞。真可謂「投之以桃，報之以李」也。

李敖訪問中國，足跡只是停留在北京和上海，連他的東北老家都沒有回去。北京和上海，用經濟學家何清漣的話來說，是中共苦心經營的「現代化的櫥窗」，像孤島一樣突兀於廣袤而苦難的中國之外。一貫標榜關心民生疾苦的「大陸型知識份子」李敖，為什麼不到北京、上海之外的、真實的中國大地上走一走呢？去看看河南的上千個愛滋病村，去看看雲貴山區數百萬的失學兒童，去看看老家東北失業工人居住的貧民窟，這才能讓號稱「一百年來白話文寫作第一」的李敖獲得豐豐富富的寫作素材。

平心而論，李敖在北大的演講比我想像中的好——因為他晚年的表現太糟糕了，讓中國有良心的知識份子早已對他不抱任何幻想了。他偶爾說幾句人話，反倒會讓人刮目相看。

李敖是絕頂聰明的才子，他沒有像中國某些御用文人那樣肉麻地、拙劣地吹捧中共，吹捧得讓被吹捧者感到不舒服。李敖深知，不批評中共無法顯示其勇氣；但他更深知，中共的秦城監獄比台灣的綠島恐怖千百倍。於是，他對中共的批評採用「扛著紅旗反紅旗」的方式，甚至大段引述毛語錄為自己壯膽。不過，李敖總算抓住「言論自由」的主題，申明言論自由對一個國家民族有益無害，也暗示他知道「祖國大陸」是沒有言論自由的——李敖的作品在中國出版時就經常遭刪節，如他很得意的《孫中山研究》仍不被允許出版，因為中共要保留孫文這個神主牌，不容李敖褻瀆孫文。

李敖從來不抗議中共宣傳部對其作品的閹割，他敢得罪「民主無量，獨裁無膽」的國民黨，卻不敢得罪「和尚打傘，無法無天」的共產黨。

北大講台上那些驚人之語很快回饋到主人那裡——中宣部哪裡容許你如此插科打諢？你又不是美國總統。中宣部將鳳凰衛視的高層主管找去訓斥一通，李敖晚上也睡不好覺了，趕緊鞠躬道歉、反省認罪。此後在清華和復旦的演講，立即變得規規矩矩的，連「扛著紅旗反紅旗」的言論亦蕩然無存了。中共這個心胸狹窄、睚眥必報的主子，可比台灣挑剔而善變的選民更難伺候，李敖總算領教了一回。在接下來的行程中，李敖絕口不提自由主義，而津津樂道於愛國主義。如《聖經》所説，「那入口的不能髒人，那出口的才能髒人」——李敖愛的是哪個國家？李敖拿的是哪個國家的護照？

人心確實比萬物都詭詐。從本質上來說，李敖不是自由主義者，也不是任何一種價值觀的持守者。他是精明的買賣人，只做對自己有利的事，而罔顧是非善惡的價值判斷。在評論中國問題時，李敖從來都是「小罵大幫忙」。他的中國之行，對中共而言，利遠遠大於弊。李敖在台灣指名道姓地大罵蔣介石、蔣經國、李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文等歷屆總統，卻不敢對毛澤東、鄧小平、江澤民、胡錦濤、習近平等中國獨裁者有任何一點不敬的言辭。他知道「入鄉隨俗」，更知道「柿子挑軟的捏」。

李敖曾經撰文嚴厲批評70年代到台灣訪問的蘇俄作家、諾貝爾文學獎得主索爾仁尼琴（Aleksandr Solzhenitsyn）。李敖認為，作為《古拉格群島》的作者，索爾仁尼琴訪問在威權主義統治之下的台灣，沒有為台灣獄中的良心犯呼籲，此一行動是對台灣當局的支持，也是對台灣的異議作家同行們的傷害。對於索氏這位反抗專制的鬥士來說，那趟台灣之行是其生命中的一大污點。如今，三十年河東，三十年河西，李敖對索爾仁尼琴的批評變本加厲地回應到他自己身上，這是多麼具有諷刺意義的一幕。

李敖在面對國民黨和共產黨時的不同態度，與其説是他本人的重大轉變，不如説這一個案生動地顯示出共產黨比國民黨邪惡、詭詐一百倍。國民黨對付不了李敖，共產黨卻將其玩弄於股掌之中。

從那時起，我便宣佈廢除此前對李敖的所有讚揚——我曾經將李敖視為北大精神和五四傳統的繼承人，他也是我早年引用警句最多的作家之一。向李敖告別，似乎是我走向成熟的重要步驟。而那趟到中國的「敗德之行」的13年之後，早已如一具行屍走肉的李敖終於風光不再地離開了這個世界。中國的社交媒體上唯有一片罵聲。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：丁肇九