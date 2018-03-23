3月間歐美的輿論除了熱衷於評論貿易戰的動態發展外，科技大咖Facebook和Uber流年不利的新聞也參雜其間。前幾天有加拿大籍的檢舉人Christopher Wylie提供內幕資料給包括紐約時報在內的主要媒體，揭露Facebook把關不力，讓五千萬名用戶資料被川普競選團隊掌握，做為個別提供量身訂製選舉資訊的對象，消息傳開後政府已展開調查而該公司股價則連續重摔。Uber公司則因在美國亞利桑那州鳳凰城附近小鎮試駛的無人出租車，撞死一位沒有走斑馬線的婦人，而決定暫停在美加四個城市試行無人車的計畫。我想利用這兩個案例來彰顯一下，現行法令跟不上科技腳步的嚴重性。

透過網路公司，俄國影響了美國選舉？

引發Facebook爭議的公司座落在英國倫敦，也就是檢舉人所屬的競選資訊顧問公司Cambridge Analytica（CA），2014年CA的關係企業和英國劍橋大學心理學教授科根Aleksandr Kogan所開的公司Global Science Research（GSR）合作，以學術研究的名義並徵得Facebook同意後，付錢給27萬名臉書用戶讓渠等下載名為thisisyourdigitallife的APP軟體，用來從事行為模式的研究。而這款APP藉由用戶臉友的聯結，間接獲得了五千萬名大都為美國籍的選民個資，交由CA運用。

CA公司著名的行銷廣告為：「資訊控制你我的生活，本公司可以幫你找到選民並讓渠等投票給你！」川普在選戰期間的競選操盤手班農（Steve Bannon），在被川普延攬前就是CA公司的副總。現在這事件被揭露後，不得不讓人懷疑這五千萬名臉書用戶，當時有沒有受到CA寄送資料的不當影響，而將本來要投給希拉蕊的票改投川普？此外，CA的關鍵人物——美國籍的Aleksandr Kogan教授出生於前蘇聯集團成員Moldova共和國，七歲以前住在莫斯科，如今在劍橋大學教書，同時他也在蘇俄的聖彼德堡大學兼課，並經常以研究名義領取蘇俄的資助。

本案目前正由英美兩國政府著手調查中，3月20日傳出英國的資訊委員辦公室（Information Commissioner’s Office）已派員持法院搜索票前往CA公司進行搜索；美國則由各級政府依職權分別展開調查，據報導Facebook曾於2011年和美國聯邦政府的貿易委員會（FTC）簽有保護用戶個資的行政協議，若調查結果證明Facebook有違反協議不當利用個資的行為，每名用戶得處四萬美元以下的行政罰鍰，若依此標準推算Facebook公司的罰鍰可高達兩兆美元。不過據報導指出Facebook於2015年底發現此事後，曾要求CA公司刪除相關用戶資料在案；不過當時並未向有關單位反映，而且刪除的通知送出後似未曾認真地追蹤。

面對「電車難題」，自駕車會怎麼想？

Uber的事件比較單純，該公司在馬路上試駛的Volve無人計程車，於3月18日傍晚撞死一位沒有走斑馬線的婦人，當時無人車沒有乘客，然駕駛座上坐有應緊急處置的人員。這是全球無人車撞死行人的首例，警方正在調查肇事的原因；在調查報告出爐前，Uber已宣布該公司無人車的試駛計畫全面暫停。本案有趣的地方在完全由科技控制的無人車發生車禍時，該由誰來負責？我們先來分析無人車撞人的法律責任。

設想你坐在一輛無人駕駛的車內，正循著福州街往經濟部的方向行駛，你入神地邊聽音樂邊看書。而車就在快到南昌路的十字路口時，另一輛原本在南昌路上，載滿幼兒也是無人駕駛的幼稚園車因系統故障暴衝到你車前；這時在你車前左邊有位騎著腳踏車、身上沒有防護裝備的年輕人；右邊恰巧也有位戴著安全帽、騎著電動摩托車的老年人，在這千鈞一髪時，請問你無人車的安全系統為了閃躲來車，該選擇撞誰？年輕人或老年人？除年紀外被撞對象防護狀況要不要加以考量？出車禍的法律責任該由車主或車廠負責？

無人駕駛車因系統出差錯的車禍由誰負責？撞誰的優先順序在安全系統出廠前的設定，該如何排序？由誰決定？依什麼標準？這一串糾葛著科技、法律、倫理道德的問題，在無人車滿街跑前勢必要有個定論。目前科技人的見解十分一致，大都認為在這種千鈞一髪、電光石火的瞬間，現有的自動系統都來不及作出任何反應，故法律不應課責，車禍自然與車廠無關；另一方面車主只是坐車並沒有開車，似乎也不該負責任。可是將來無人車若上路，車禍就無法避免；但目前看起來無人車的車禍也無人負責。假如你是交通部長，這無人車的車牌你發是不發？

接著我們來看看Facebook帶來的法律問題，網路無國界是眾人皆知的事實，可是我們仍舊生活在不同的國度裡，受到不同的法令約束。以選戰來說，以往無論是透過境內的電視、廣播、報章雜誌或現場造勢活動等平台，發表政見或民調都有相關的法律規範可循。但是如今像Facebook這種跨境平台，動輒可以觸及幾千萬或幾億人口，而俄國可以運用這麼巧妙的手法，透過英國公司操控在美國的投票行為，進而影響總統大選的結果；但是強大如美國竟然束手無策，這怎不叫人心驚？對Facebook而言，促發這麼重大的社會事件，美國政府只能透過和渠簽署的行政協議去處罰，而不必負任何刑事責任，這是不是有點怪？

Photo Credit: CORBIS/達志影像

電腦和網路影響現代生活至鉅，現代人天天上網，結果每個人在網路上都留存大量的個資；這些不設防的個資經過擷取據分析，就能相當程度的判斷個人的投票傾向、消費習慣、財力和信用程度、交友狀況、甚至一個人的品味喜好等隱私。

事實上，許多研究顯示大數據分析對個人行為模式掌控的準確度，已超過你的親朋好友對你的猜測，也有更多網路平台淪落為色情媒介、洗錢詐騙、販毒走私的工具，然而現行法令對握有你個資的公司，應如何保護你個資的相關規定卻嚴重不足。網路平台的擁有者利用免費個資大發其財之餘，政府對利用他們平台跨境犯罪的行為，卻無法比照傳統境內業者加以有效管理，這是不是有點失衡？有點不符合社會正義？

目前此一失衡現象舉世皆然，歐盟在這方面的基本法通用數據保護條例（General Data Protection Regulation, GDPR）即將於2018年5月25日起生效實施，美國的相關立法因網路公司的勢力太強，落後歐盟好幾年；而瘋選舉的台灣，已有許多候選人懂得利用大數據分析來影響選民的投票行為，卻仍不見相關的規範。此外，對台灣懷有敵意的對岸則擁有強大的網軍和互聯網公司，無時無刻的收集台灣人在網路世界的個資，隨時可以利用假消息、假數據在台灣社會放毒；處在這麼驚險的環境裡，我想除了堅守自我的理性善念外，我們的法令恐怕也得積極跟上時代的腳步才行。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航