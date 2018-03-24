來自蘇丹的NBA最高球員：Manute Bol

文：Run Run Hu

Manute Bol堪稱NBA史上的奇人之一，7呎7吋（231公分）的身高居然只有225磅（102公斤），除了「竹竿」以外想不出更好的形容詞去描述他的身材了。

出身於蘇丹Dinka族的Bol，是族長的兒子，家族的身高都高人一等。Bol的父親6呎8，母親6呎10，最厲害的是他的高祖父7呎10。

Bol在青少年時期經歷了部落一連串的成年禮，必須在各種試煉中不流淚才算成人，像是把下排的八顆牙齒都拔掉，在沒有麻藥的情況下Bol挺過來了。

Bol過去的生活非常簡單，在部落的土地上耕種養牛，這也是他打球前唯一的工作經驗。在15歲時，有一隻牛被獅子吃掉，他就帶著一支長矛，在灌木叢中把沉睡的獅子殺死。

1979年，住在大城市Wau的舅舅跟Bol說警局有個需要身高的遊戲，希望Bol可以來幫忙，於是Bol走了三天來到Wau，當人們跟他介紹籃球時，Bol沒什麼興趣，就不了了之。

後來，當飛行員的表哥說服Bol打籃球，Bol想說試看看，於是卯盡全力助跑，想來個扣籃，結果力道沒拿捏好，嘴巴撞到籃筐，門牙也掉了兩顆。儘管如此，另一位在蘇丹國家隊打球的表哥，還是動用關係把Bol抓來打球，在沒有基礎的情況下慢慢練起來。1982年，美國Fairleigh Dickinson大學的教練Don Feeley去蘇丹當客座教練時，看到Bol驚為天人的身形，覺得是個潛力股，就把他帶回美國。

Feeley回到美國後，跟擔任快艇教練的好友Jim Lynam說要給他一個驚喜，Lynam見到Bol時露出難以置信的表情，因為他比想像中還要高大。Bol就在1983年第五輪第97順位被聖地牙哥快艇隊選中，但NBA當局卻認定Bol不夠資格因此宣布選秀無效。Bol的護照上面寫著19歲，聯盟認為太年輕了，且身高只有1米52，有造假的嫌疑，Bol後來承認那是他坐在椅子上量的。

由於Bol沒念過書，只會說他的部落語言，所以先去語言學校待了一陣子，接著去唸Bridgeport大學，並在NCAA的二級聯賽留下了場均22.5分、13.5個籃板、7.1阻攻的成績，這麼漂亮的數據讓華盛頓子彈隊在1985年第2輪第7順位選了他，成為NBA有史以來最高的球員。當時子彈總裁Bob Ferry還告訴大家：「他在對手面前築起一座無法越過的高牆」。

Bol在他的新人球季就受到重用，80場出賽有60場先發，場均3.7分6籃板以及全聯盟第一的5次阻攻，獲選為防守第二隊。Bol儘管搧鍋能力驚人，但身體對抗性太差，所以到了下個賽季，巫師把Moses Malone找來，Bol的平均上場時間下降到18.9分鐘，場均阻攻3.7次。

1987年2月26日在主場迎戰溜馬隊，Bol很意外的投9中5拿下了10分，另外有19個籃板、15個火鍋的變態數據，獲得生涯第一次也是唯一一次大三元紀錄，這是他生涯最亮眼的一場比賽。

88-89球季，Don Nelson把Bol找來，和7呎4吋的Ralph Sampson組成史上最高的雙塔，但兩人中看不中用，對球隊幫助有限。不過Bol在上場時間增加的情況下，場均阻攻4.3次再度稱王。而他在這年最特別的地方，是聽從Nelson的建議，練起三分球，平均每場會出手一次，但命中率是慘不忍睹的2成2。

進攻手段的增加，沒有讓Bol的得分有所成長，還是只能賣火鍋，於是就把他交易到76人。82場全勤場均只有1.9分，而遭隊友Barkley酸言：「我阿嬤上場隨便都有個兩分」。

94-95球季，Bol受到膝傷的影響，只打了五場比賽，季末就被公鹿釋出。離開NBA之後，Bol在CBA的Florida Beach Dog打了22場比賽，後來覺得2500美金的周薪太少，跟球團鬧得不愉快而離開，然後就在華盛頓開了一家飯店，結果經營不善宣告倒閉。走投無路的Bol拋妻了棄子，跑去義大利跟卡達打球，而他的妻子不久後就跟他離婚。

1997年，Bol回到蘇丹，想靠個人力量阻止國家內戰，向人民解放軍捐了幾十萬美金，還曾當過人民代表參加和平會談，可惜未見成效。根據蘇丹的習俗，Bol身為家族裡最富裕的成員，得為親戚提供經濟上的協助，因此Bol想要回美國領每年24000美元的退休金，但行政上的阻礙以及資金問題，始終無法成行。為了籌措旅費，Bol賣掉了房子跟傢俱，終於讓他在2002年再次踏上美國的土地，並宣傳自己的慈善基金會。Fox電視台就和Bol達成協議，如果Bol願意和前美足選手William Perry來一場名人拳擊賽，就幫他宣傳及募集資金。為了祖國的難民，Bol硬著頭皮上並象徵性的打贏了。

2004年6月30日，Bol在看完WNBA的比賽後搭計程車回家，沒想到司機酒後駕駛發生車禍，Bol的頭部、胸部、膝蓋都受到重創，經歷了三次手術後才把命救回，但高額的醫療費用讓Bol的經濟又陷入困境。儘管前隊友Mullin、Hardaway、Richmond等人曾幫他募集到八萬多美金，但也只是杯水車薪。

2010年6月20日，Bol不敵長久以來的腎病與皮膚病而與世長辭。他生前說過：

很幸運，在我年輕的時候，我和美國人民一起分享了一段美好愉快的時光，我希望他們能夠記得我，一個勤奮踏實的傢伙。我不是Michael Jordan，我是一個叫Manute Bol的蘇丹人。

總觀Bol十年的NBA生涯，除了阻攻數據極優之外，其他方面實在乏善可陳。但令人尊敬的不是他的球技，而是他那無私的人道主義精神，這點就足夠讓人們永遠記得他了。

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