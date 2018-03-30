政府資料不開放，能源怎麼轉型？

文：鍾明光（臺灣大學地理環境資源學系博士候選人）、王翊芬（臺灣大學地理環境資源學系碩士生）

能源轉型開放資料，請開滿、放滿

近年來開放資料的議題逐漸受到重視，各國政府相繼開放政府施政數據，透過政府資料開放可使民間企業、機關單位及民眾共享資料，將資料加值運用，提升資料價值、創新產業及服務。

開放資料強調政府主動開放大量、即時、結構化、格式標準化的資料，雖然國際目前沒有制定開放資料的共通準則，但透過世界銀行、英國（開放知識基金會）以及美國（透明和開放政府備忘錄）等，皆將開放資料的開放性及互通性視為核心的概念。也就是說，當資料易於取得且能互通結合使用時，才能串聯各項資料，使開放資料發揮最大價值。

隨著開放資料的發展，各項公開資料逐漸應用於社會各面向，如交通運輸、醫療保健、能源、氣象預測、教育、公共財政…等。其中，在全球暖化、氣候變遷的當今，能源的轉型已為國際重視的議題，而隨著近年開放資料的興起，已證實透過開放資料結合基礎建設、雲端管理、物聯網等技術，能將能源應用效率帶來更進一步的提升。

美國白宮科技政策辦公室（OSTP）於2011年提出的「綠色按鈕倡議」（Green Button Initiative）政策，即是將開放資料的概念結合智慧電網之技術，將電力資訊透明、即時公布於網路，提升能源使用效率。而倡議中的智慧揭露政策（smart disclosure policy），希望能源業者能提供消費者易懂的能源使用資訊，進而使消費者思考如何減少在能源上的花費，在確保個人隱私及資訊安全前提下，利用數據經濟（data economy）與資料分析學（data analytics）之概念進行能源治理的規劃，而這同時也是一種消費者賦權（consumer empowerment）之理念（許志義等，2015）。

能源資訊，台灣開放了沒？

近年來，臺灣社會面臨許多能源轉型的路徑辯論，而相關能源耗用的統計以及區位分布，亦是各項討論的分析基礎。目前，臺灣地區能源使用的統計，多由經濟部能源局以年度能源統計手冊的方式進行發佈，該資料涵蓋石油、煤炭、天然氣等面向的能源資料，同時提供各縣市的部門別電力統計以及再生能源等能源資訊。此外，行政院也在2012年核定智慧電網總體規劃方案，希冀透過資訊、通信與自動化科技，建置具智慧化之發電、輸電、配電及用戶的整合性電力網路，強化電力用戶端與供應端的配合，以提升電力系統運轉效率、供電品質及電網可靠度，並促進再生能源擴大應用與節能減碳之政策目標（經濟部能源局，2012）。

相對於能源局所出版的年度能源統計手冊，係以全國或是縣市的空間尺度進行電力生產及耗用的統計，而現階段的電力資料的開放以及供應，散佈於不同的政府網路平台，且資料統計項目、空間尺度與發佈格式未有一致，亦使得資料與實際的電力治理間，仍存有許多需要轉譯及嵌合之處。

現階段臺灣電力開放資料的來源與比較 | 本文研究整理

開放資料中難以區隔的用電分類

電力資料的日漸開放與透明，讓我們可以透過不同空間尺度的數據比較，一窺鄉鎮甚至村里或統計區的用電概況，以進一步思考能源轉型的配置可能。現階段，台電公司的資料開放係以民生用電為大宗，但工業以及商業等部門用電在整體的佔比仍高，如何透過解析鄉鎮層級的產業用電進行能源轉型的思考，成為了電力資料開放過程中的重要標的。台電公司自2015年起，開始提供鄉鎮行政區的電力開放資料，其資料同時包含：高壓、低壓及表燈等售電資訊。然而，該數據雖具有鄉鎮層級的空間解析度，但基本上仍是以台電公司的業務分類進行彙總與發佈，亦無法依據用電的部門別進行資料剖析，以致無法還原鄉鎮層級的部門別用電景況，殊為可惜。

此外，夏季的用電高峰一直都是能源轉型過程中的重要觀察標的，如何在現有的電力開放資料中，還原季節性的用電變化，亦是相關資料的解析重點。現階段，相關的電力開放資料雖然都是以月份為單位。然而，不管是環保署的村里電力資料抑或是台電的一級發佈區售電資料，皆須以兩個月為單位進行資料的彙總，始能獲得一個比較完整的區域用電概況，而這一部份的使用原則在相關網站發佈資料時，並未有詳述，以致造成研究者對於資料的誤判，亦是在後續資料開放時，所需補註之處。

選擇適宜解析議題的空間尺度，與在地社經狀況進行對話

透過GIS的協助，我們可以檢視不同空間尺度下的用電狀況，甚至與相關的社經資料如：人口、財稅、土地利用…等進行比對，從而得知區域用電以及社經之間的關係，但是隨時不同尺度的切換，如何找到一個適宜解析議題的空間尺度，成為了另一個資料分析時的重要議題。現階段的能源開放資料，雖然可以達致人口一級統計區，約為人口450人之規模，如此詳細的空間尺度雖可以協助我們檢視空間上的差異，但是卻未必能夠在區域能源的治理上，做出有意義的數據分析貢獻。

此外，我們習慣將相關的能源數據以現有的行政分區進行加總及分析，但是其結果卻會隨著最小空間單元（scale effect）以及加總方式（zonation effect）之不同，而得到不同的結果及趨勢，此一問題被稱為可調整地區單元問題（Modifiable areal unit problem, MAUP），意即：若我們使用的空間單元面積越大，平均值及變異數會趨近於穩定，相關係數也會越來越高。其原因係在較大的空間單元裡，特異的個別資料會被較多的樣本所「平均」掉，而喪失其特殊性（Armhein, 1995）。所以如何選擇適宜解析議題的空間尺度，並且避免MAUP的狀況，從而進行資料的解析，並獲得一符合區域現況的討論，亦是後續在討論區域型電力發展及轉型時，所需要面對的重要課題。

以下圖熱區分析臺中市一級發布區的用電貢獻率分佈，則可發現冷區基本上多位於大甲溪兩岸的區塊，且多分布於和平、東勢、新社、石岡、后里等地，而熱區則集中在售電量高之西屯、北屯、南屯、北區、南區、西區、大里、沙鹿、大雅等區域。雖然以此詳盡的空間尺度下觀察台中冷熱區的用電貢獻，但另應搭配相關都市建築型態資訊或都市熱島效應監測資料，甚至嵌入社經背景資訊以觀察能源貧窮等議題，才可以從冷熱區中更進一步的顯示被忽略掉的特異個別資料。

臺中市一級發佈區的用電貢獻率及熱區分布 | 本文研究整理

資料不開放 能源怎麼轉型

資料的公開是能源轉型過程中重要的一步，如何利用GIS及統計區系統的協助，將電力資訊與其他的社經資料進行比對與分析，探索能源耗用的空間不平均，從而思考一個符合環境及社會正義的轉型路徑，亦是後續能源轉型討論的重要研究命題，近年來歐洲地區對於能源貧窮討論便是一例。

整體而言，透過GIS進行電力資料的解析，能夠讓我們快速地以視覺化的方式檢視電力資料的區域差異，同時亦可以快速地將其與區域的社經資料進行比對，有助於使我們瞭解電力耗用與區域發展之間的關係。然而，涉及能源專業的轉譯以及後續能源政策轉型的社會契約，亦需要有更多資料與社會間的對話，如何尋找適當的空間尺度，並有效地轉譯／呈現現有的能源資料及趨勢，同時輔以其他的社經及產業統計，使資料的呈現能夠符合在地生活的現況，或許是我們在思考能源轉型的智慧揭露政策以及消費者賦權時，所應同時思考的重要命題。

參考文獻

延伸閱讀

本文經台灣大學風險社會與政策研究中心授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航