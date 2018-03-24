白晒了！為何不容易透過日晒獲得足夠的維他命D？

文：江坤俊

原來，白晒太陽了？晒對才有維他命D

的確，一般人主要獲得維他命D的途徑就是晒太陽，但不是說早上起來在太陽下露個臉、下午去外面散散步就好了，必須要曝晒在波長290nm～315nm之間的陽光下（這裡指的是UVB），皮膚才能將陽光轉換成維他命D，這通常是晒正午的陽光才有辦法吸收到的波長。

一般來說，只要每天晒十到十五分鐘，就可以補充一定份量的維他命D。可是，晒三十分鐘轉換的維他命D濃度，不會比晒十五分鐘多更多。因為一旦晒超過十五分鐘，陽光就會破壞皮下轉換好的維他命D。所以每天晒十到十五分鐘即可，多晒是無益的。不過，實際晒多久，要看你所在地區的緯度和空氣品質而定。

晒太陽補充維他命D？千萬要注意

在台灣，尤其是中南部，幾乎有半年以上的時間，中午的紫外線都達到過量級或危險級。你的皮膚只要沒有做好防晒，直接在大太陽底下晒超過二十分鐘就很容易晒傷，也會很快衰老，長期這樣做，還會增加皮膚癌的風險。

那麼，像台灣日晒這麼充足的地方，我們還需要為了合成維他命D而特地去晒太陽嗎？其實，我覺得凡事過猶不及，不要防晒過了頭，反而沒吸收到太陽賜予的寶貴營養素；但也不要晒過頭，傷到皮膚，加速皮膚老化的速度。

另外，我要跟各位強調，每天晒十五分鐘太陽，人體內的維他命D大概只足夠保骨本而已。根據這幾年的研究顯示，如果想達到抗癌的濃度，光晒陽光是不夠的。因為不管再怎麼晒，體內維他命D的濃度到了一定程度就上不去了，所以多晒真的無益，還是得靠口服的維他命D來補充，才能充分發揮維他命D的功用。

為何不容易透過日晒獲得足夠的維他命D？

關鍵在於「角度」

因為地球的赤道跟太陽的黃道並未重合，之間有大約23.4˚的夾角，所以太陽照射到地球表面的陽光角度就會不同。日照角度比較低的時候，陽光穿過大氣層的路徑比較長，能夠產生維他命D的紫外線UVB被隔絕掉許多（特別是有效波長290～315段無法順利抵達地球），自然效果不彰。因此，早上和下午晒太陽，生成維他命D的效率都不好，要中午才可以。

不要忽視空汙的影響

近年由於大氣層遭到汙染的程度日益嚴重，空氣中懸浮粒子超出想像的複雜。這種情況不只損害呼吸系統，連帶也嚴重阻斷了重要的UVB光線，造成皮膚很難吸收有效的UVB，再轉化成維他命D。

有效吸收時間為15分鐘

經常有人問我，如果他不怕晒黑，拚命晒四個小時以上，是不是就不會缺乏維他命D？很抱歉，這個答案也是否定的。因為從我們的研究發現，就算是正午，你晒的是UVB波長最足夠的陽光，只要曝晒超過15分鐘之後，陽光就會把皮膚底下已生成的維他命D轉化成其他的物質，然後代謝掉。所以，並不是陽光晒愈久，生成的維他命D就愈多（和「活愈久、領愈多」的保險觀念不一樣）。我們晒太陽的時間剛剛好即可，多晒無益（再說一次，因為很重要）。

北歐由於日照角度的關係，每到冬季，人體幾乎無法以自然的方式獲得維他命D。因此，瑞典食品管理局直接建議，孩童及成人每日補充10微克（約400 IU）的維他命D，超過75歲的老人則增加為800 IU。

而英國長年陰溼多霧，當地政府更透過獨立營養科學指導委員會建議民眾，秋冬兩季應直接補充10毫克（約4萬IU）的維他命D。

陽光中的紫外線可分為三種

紫外線A（UVA）：占紫外線的95％，波長最長，約320～400 nm。紫外線A可以進入人體的真皮層，造成晒黑、晒傷、失去膠原蛋白、產生皺紋，影響免疫系統及黑色素細胞，而且可能是黑色素瘤形成的原因。 紫外線B（UVB）：波長約280～320 nm，只有不到2％可到達地球表面。紫外線B則會在人體表皮層被DNA和蛋白質吸收，造成晒傷、脫皮、晒黑。但紫外線B與皮膚合成維他命D有關；皮膚吸收紫外線B之後，可將維他命D前驅物轉換成維他命D，經血液運送到肝臟和腎臟進一步被活化，發揮生理作用。 紫外線C（UVC）：波長100～280 nm，大部分被高層的臭氧吸收。如果人接受長期或高強度的紫外線C照射，就會引起皮膚癌，一般常見於生物實驗室或餐廳廚房用的紫外線殺菌箱中。

說到防晒措施，除了使用衣物遮蔽之外，市面上的防晒產品更是五花八門。當大家選購防晒產品時，可注意防晒產品所標示的「PA++」和「SPF40」等指標，這代表該產品對抗紫外線α波（波長較長，能到達皮膚深處，主要是紫外線A）和β波（波長較短但能量強，主要是紫外線B）的效果。因此，接在PA後面的+愈多、SPF後面的數字愈大，即代表對抗紫外線的效果愈好。如果在太陽光底下曝晒太久，則需要每隔兩至三小時補擦一次防晒劑，才能盡量遠離過量的紫外線，避免肌膚細胞受到嚴重破壞、加速肌膚老化或增加皮膚癌生成的風險。

如何聰明晒太陽，避免皮膚癌？

當我們接受日晒時，可加強體內的維他命D生成，有益身體健康，免受許多疾病侵擾。但是，很多人不免擔心，晒太陽會不會提高皮膚癌的患病機率，因而心中有所顧慮。

我必須再次強調，凡事過量都不好，當然晒太陽也是如此。雖然透過日晒來獲得人體所需的維他命D，是最自然、也最不用花錢的方式，但前提是你得聰明選擇日晒的方式，不能讓自己晒傷。即使你晒到皮膚發紅、晒傷、脫皮……也不代表你吸收到足夠的維他命D。

台灣人喜歡膚色白皙，認定一白遮三醜，怕晒黑了不好看。外國人則把「晒黑」當作健康的膚色。但事實上，古銅色不是健康的標誌，而是皮膚有可能遭到灼傷破壞的證據。在太陽下過度曝晒，會大大增加患皮膚癌的危險，反而得不償失。

國際間也日益重視皮膚病變的問題，鄰近的國家如日本，即針對國內場所進行調查，發現自1987年以來，十四年間屬皮膚癌的「基底細胞癌」已增加五成比例，也是最多人罹患的皮膚癌。而英國皮膚協會（British Skin Foundation）的數據也顯示，英國人得到皮膚癌的案例逐年增加。因此，防晒之所以重要，是著重於預防紫外線導致的皮膚病變，「不要過度暴露在紫外線下」是你我保護皮膚不受過度日晒產生病變的重要觀念。

防晒品怎麼擦才正確？

如果你一晒太陽就容易長溼疹，疑似對紫外線過敏，最好先去請教專業的皮膚科醫師，了解自己適不適合直接晒太陽，還是應該避開紫外線的照射。

防晒成分含有紫外線散亂劑（物理性）及紫外線吸收劑（化學性）時，要注意吸收劑可能引發肌膚發炎，敏感性肌膚的人較不建議使用含有吸收劑的防晒產品。

在選購防晒產品時，要注意包裝上的說明，不要買到只防紫外線B、卻讓紫外線A通行無阻的產品，那樣的話，不但沒有降低得到皮膚癌的機率，還會害我們的皮膚無法合成維他命D。

相關書摘 ▶止痛藥不是唯一解，維他命D就是對付慢性疼痛的利器

書籍介紹

本文摘錄自《一天一D：維他命D幫你顧健康》，時報出版

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作者：江坤俊

一天一D，每天好好補充維他命D

替身體積攢健康的本錢

就是愛自己與愛家人最好的方式

江坤俊醫師經過長期研究，深知維他命D對人體有重要影響，在長庚醫院擔任主治醫師的他，透過本書一一破解大家常見的誤解與迷思，深入淺出，提供兼具理論基礎與實際效用的建議，讓讀者學會善用維他命D，為身體增加戰勝病魔的戰鬥力。

天天維他命D，疾病遠離我

維他命D的功能其實像荷爾蒙，而非維他命，兩者的不同在於，維他命會參與體內的生物學反應，協助身體運作；荷爾蒙更積極，它可以直接進入細胞，抵達細胞核，影響細胞的活動，還可以傳送訊息給細胞，改變細胞正在進行的功能。

以維他命D來說，人體有三萬多個基因，維他命D可影響超過三千個基因表現。維他命D要作用會先和維他命D接受體結合，而人體幾乎每個細胞都有維他命D接受體，所以維他命D幾乎可以作用在人體的每個細胞，進而影響每個器官，包括骨骼、心、腦、肝、腎、肺、胃、腸等等。所以，只要攝取充足的維他命D，對很多疾病就可能會有預防效果，例如癌症、心臟疾病和糖尿病。

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航