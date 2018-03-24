止痛藥不是唯一解，維他命D就是對付慢性疼痛的利器

文：江坤俊

半夜抽筋、肌肉痠痛，原來是維他命D不足

找不出原因的腰痠背痛

有時候是不是總會覺得腰痠背痛或身體哪裡不對勁，卻又找不到原因？其實，有很大一部分是和身體慢性發炎有關係。

急性發炎的表現方式會比較直接，通常你可以直接透過紅腫熱痛的現象，觀察到身體哪裡發炎、不舒服了。但慢性發炎更像是悶燒鍋原理，在身體這個爐子裡默默地持續悶燒，直到一個階段後才會出現比較明顯的不適感。

可是，現代人往往不願意為了小病小痛而花時間請假上醫院，所以，當身體發出原因不明的疼痛警訊時，都會習慣先隨手購買止痛藥來「處理」這樣的身體發炎現象。一開始也許會因為藥效而將不適感壓下去，你不再感到疼痛，誤以為痊癒了，漸漸地，很多人就很容易開始依賴這些止痛藥來抑制不適感。然而，你並未察覺到自己的身體原來還是處於發炎狀態，疾病依然在你的體內持續累積。久而久之，這樣不斷復發的慢性病，就會變成病患口中習慣成自然的「老毛病」。

有一位中年婦女，年約50歲，因為吃止痛藥吃到胃潰瘍而來找我治療。我記得當時那位病人走進診間時，神情非常焦慮，還沒坐下就迫不急待的說：「江醫師，我的胃還是很不舒服，我想要吃止痛藥，你可不可以開給我？」

我當時心想：「妳不就是因為止痛藥吃太多才得了胃潰瘍嗎？」出於好奇，我問她：「妳為什麼要吃止痛藥？還吃這麼多，吃到得胃潰瘍？」

一提到止痛藥，那位病人馬上一臉委屈的說：「江醫師，你不知道，我因為腰痛到不行，沒辦法才吃藥，這樣我才有辦法生活啊，不然我都走不了路。」長年的腰痛讓她非常痛苦，只有吃止痛藥才能減輕不適，讓她可以過正常的生活。

我問她：「妳為什麼不去復健？」不提還好，一提就是一連串的心酸史，我就在那邊聽她講了快30分鐘（門診時間就這樣不見了八分之一……）。她說：「江醫師，你不知道，我什麼復健、什麼招式都做過，都不知道做幾年了，可是無論怎麼看、怎麼推拿，三不五時都還是會腰痛，一直找不到痠痛的原因，也不是天氣變化，也不是太過勞累而疼痛，就是一直痛。而且，有時候只要一想到，就覺得腰很痠痛。剛開始痠痛的時候只要吃一顆就很有效，可是後來愈來愈沒效，我就加到一次兩顆、三顆……因為我太害怕那種痠痛了，只要稍微感覺到快要發作了，我就會吞一顆止痛藥，想說先預防一下，沒想到會吃到胃潰瘍、血便……可是好奇怪唷，很多時候我痠痛的位置都不固定，有時跑到肩膀、有時跑到背。反正我就是很怕痛，江醫師，你可不可以開止痛藥給我？」

聽到這些心酸史，我忍不住嘆了口氣，因為這些症狀聽起來並不是單純一種病而已。我問她：「妳運動嗎？平時生活習慣如何？有沒有補充營養品？」她的答案都是沒有，她只說：「醫師，我每天只是覺得好累，該試的我都試過了，我只想吞顆止痛藥，好好休息。」

聽她描述自己的狀況，我心想，她的身體已經處於一種長期的發炎狀態。於是，我問她要不要試試維他命D，因為這是每個人都要補充的營養素。她一開始很懷疑，但或許是出於對我的信任，她試了兩個月，結果疼痛改善了許多。她覺得自己彷彿獲得新生，一直跟我道謝：「江醫師，真的非常謝謝你，我終於不用靠止痛藥就可以好好休息了。」

我笑著對她說：「維他命D本來就是應該補充的營養素，只是剛好妳的身體可能很缺乏，所以對疼痛比較敏感。現在幫妳補充維他命D，妳對疼痛就不會太過敏感。」其實在我看來，很多慢性疼痛是發炎引起的，而維他命D的作用之一就是抗發炎，因此可以幫助緩解疼痛。

其實你的身體正在慢性發炎

我們常常聽到很多人說這裡痠、那裡痛，大家以為只是單純的姿勢不良導致肌肉痠痛，只要吃一吃止痛藥、貼一貼藥布就好了。但你確定你真的只是肌肉痠痛嗎？背後的原因是什麼呢？

根據台灣疼痛醫學會2015年的調查，實際上台灣約有七十萬人深受慢性疼痛的折磨，這個毛病非常普遍。我在這裡很簡單的教大家怎麼界定急性和慢性疼痛，基本上是依據疼痛持續的時間來辨別兩者的差異，急性疼痛一般持續4～6星期，慢性疼痛則通常超過12星期，如果持續疼痛長達三個月，已經是一般人可以忍耐的極限了。

當我們的身體遇到傷害，像是拉傷、扭傷或其他外傷，身體就會產生發炎反應，目的是為了清除侵入身體的外來物，修復自己的身體。但是，如果這個發炎過程毫無節制，就會產生類似「自體免疫疾病」的狀況。所以，有些慢性疼痛很難找出病因，醫生往往診斷半天，卻毫無頭緒。

因此，長期患有慢性疼痛的人要注意，自己的免疫力可能已經失調，造成身體一直慢性發炎，常常這邊痠、那邊痛的，卻都找不到原因。

這裡痛、那裡痛，止痛藥緩不了

我常常聽到慢性疼痛患者說，他們面對疼痛，通常第一個反應就是吃止痛藥減輕疼痛，認為吞幾顆止痛藥就沒事了，或是「過幾天就會好了」。無論是上班久坐引起的腰痠背痛，還是跑步運動導致的膝蓋痛、肌肉痛，都是用同樣的方式處理。

另外，有些女性常常睡到半夜會抽筋、痠痛，甚至有時會痛醒。我們醫院有很多病人，她們本來只是來正常檢查乳房而已，常常會順便問我們，為什麼她的腳常常抽筋，有沒有藥可以吃或是怎麼治療。

其實像這種情形，極有可能是夜間腿不寧症，這種病有很多原因，醫生常常會叫她們多補一點鈣。可是，有時候抽血檢查，卻發現她身體裡的鈣含量正常。其實血鈣正常也沒有關係，依然可以多補點鈣，有助於穩定神經。

有時，我們還會請患者睡覺時把腳包起來，好好保溫，因為這種靜態的抽筋（就是說患者其實沒在動，卻抽筋了，和動態的抽筋不同），有時跟溫度的改變有關係。我們也會請患者在睡前按摩一下小腿，促進腿部的血液循環，這些做法都可能有幫助。

不過，有些病人即使照做，還是沒有得到改善。有一位女病人就是這樣，她每天晚上睡覺腿都會被痛醒，醫生說的方法她都試過了（她其實還去找了好幾家宮廟，果然是標準的台灣人，因為我自己運氣不好時也會偷跑去）。我最後請她補充維他命D，說也奇怪（但其實也不奇怪，這結果早在我預料之中），三個禮拜後，她小腿夜間抽筋的問題就大幅改善了。

其實，有不少人晚上睡覺常常腳抽筋，甚至連續抽筋了好幾個晚上，還影響到睡眠，有時是神經本身出了問題，由於神經傳導不良，造成對肌肉收縮抑制的不足，肌肉本身就會產生抽搐的反應。

如果你做了任何檢查都找不出抽筋原因，你可以考慮抽血檢驗，看看血中的維他命D是否不足。因為有時腿部的抽筋和慢性發炎、腿部神經不穩定有關，維他命D可以抑制發炎和穩定神經，所以對這種夜間腿不寧症有很好的療效。還有，我們人體的肌肉上有維他命D的接受器，它主要控制著鈣質平衡進出，抽筋有時是電解質不平衡所致，所以如果維他命D不足就可能引起抽筋。

疼痛是病，痛起來也可能要人命，但痛，真的不需要忍耐，因為疼痛是可以治療、治癒並好好控制的！但不一定要一直靠止痛藥，維他命D就是對付慢性疼痛的利器。

很多人都會使用止痛藥來緩解疼痛，剛開始吃一顆有效，後來愈吃愈沒效，這時你就要小心，可能你除了疼痛之外，還有其他問題。

Photo Credit: Corbis/達志影像

沒有找到真正病因，自己決定服用劑量

很多病人最喜歡使用含有消炎成分的止痛藥來解決疼痛，因為可以立刻減緩疼痛。但是，如果你吃了很多止痛藥還是無法止痛，那你就要懷疑你的疼痛並非這麼單純，可能是身體有其他毛病了。

而且，很多人吃止痛藥的時候，常常不遵照藥品的指示，往往一痛起來就趕快吃。本來一天應該照三餐吃藥，結果自己當醫生，擅自改成一天兩餐或是痛了才吃。可想而知，這樣的止痛效果當然不好。一般來說，服用止痛藥都要間隔4個小時左右，多吃反而會損害肝臟、腎臟和胃。

疼痛無法緩解，當心其他疾病來找

如果你都乖乖按照規定吃藥，但是疼痛一直沒有緩解，你可能要懷疑這不是單純的疼痛或發炎，可能有其他疾病或複雜的因素，必須就醫，找出真正的病因。比方說，偏頭痛可能源自腦瘤的問題，長期不明背痛可能是內臟腫瘤侵犯到神經等等。

還有，去看醫生時，最好先檢查有沒有高血壓問題。有些頭痛病人以為是單純的偏頭痛，但一來診間量血壓，結果都飆到200以上。很多人都不知道自己其實有高血壓的問題，所以光吃止痛藥不會有效果。

其他藥物引起的副作用

有些是藥物引起疼痛，像是高血壓的藥裡面含有鈣離子阻斷劑，可能會導致頭痛。很多時候，藥物副作用會被當作另一種疾病來治療，所以，做任何治療之前，一定要先告訴醫師你正在服用哪些藥物。不過，你無須擔心，如果是藥物副作用引起的疼痛，基本上換藥就可以改善。

維他命D充足，就可改善疼痛指數

很多人都會問我：「車禍撞到、腳痛是不是可以吃維他命D來治療？」這種想法就太偏激了，你怎麼會吃維他命D來治療急性腳痛呢？維他命D是每個人都一定要補充的營養素，但它不是用來治療急性疼痛，而是對慢性疼痛有幫助。我要強調一件事，雖然維他命D可以輔助你的身體抵抗發炎，但是，無論你今天撞到哪裡，引發急性疼痛，還是後續導致的慢性疼痛，都還是要接受正規治療，包括吃止痛藥或復健。

如果你常常全身疼痛，但又找不出原因，就可以合理懷疑是維他命D攝取不足，我會建議你去測量血中維他命D濃度。國外很多大型研究發現，大多數慢性疼痛患者都有維他命D缺乏的問題。其實台灣也有類似的研究，台大醫學院北護分院於2015年發布新聞稿〈拒當痛痛人，從補足維生素D做起〉，他們的復健科團隊研究發現，「全身慢性疼痛」與缺乏維他命D有關，慢性疼痛患者缺乏維他命D的比例是一般人的1.6倍。

在愈來愈多研究數據支持下，我們了解若長期缺乏維他命D，往往會引起骨骼以外的問題，如慢性疼痛、纖維肌痛症等等。而美國也有一份研究指出，慢性疼痛病人血中維他命D的濃度若偏低，病人向護理人員索取止痛藥的劑量是其他維他命D濃度正常病人的兩倍。

在台灣，慢性疼痛有兩個常見的原因：骨質疏鬆和關節炎。約有兩成的國人罹患關節炎，每當遇到季節交替或天氣寒冷時，關節便會產生僵硬、疼痛感，導致行動不便，間接影響到生活品質。為了舒緩這些疼痛不適，大部分患者不得不使用止痛藥，但如果毫無節制，反而可能因為服用過多止痛藥而產生副作用，最常見的副作用是胃腸道和腎功能出問題。如果此時能先以補充適量維他命D的方式來輔助治療，也許這無止盡的惡夢就可以停止了。

2017年，有項研究追蹤慢性下背痛（平均長達三個月以上）的患者補充維他命D的狀況。一開始讓病患接受檢測，血中維他命D平均值所得數據極低，然後連續補充維他命D長達八週之後，他們血中維他命D濃度皆明顯增加，甚至近六成的病患達到正常值。而且，每個人在補充維他命D之後，疼痛指數和功能指數都獲得了改善。

從這些研究可以發現，維他命D缺乏是慢性疼痛的危險因子，事實上幾乎每個細胞都有維他命D的接收器，身體很多功能運作都有它參與的身影，特別是抑制發炎的功能。血中維他命D濃度不足，就無法抑制身體的發炎，而身體一旦開始發炎，長期下來就會百病叢生。

止痛藥五年無法代謝？！

根據2016年《常春月刊》的報導，台北市藥師公會前常務理事沈采穎指出，基本上，市面上販售的止痛藥主要有兩種：乙醯胺酚類止痛藥和非類固醇消炎止痛藥，這兩種藥都不會成癮，也沒有抗藥性。只有病情嚴重的患者入院治療時，才可能用到麻醉性止痛藥，這種藥才會讓人上癮，但一般人在市面上買不到這種藥。

所以，很多人認為吃一顆止痛藥，五年後會無法完全代謝，這是不正確的誤解。而且，大家也醜化了止痛藥，以為副作用太多，在急性疼痛期間寧可忍耐也不肯吃藥。事實上只要使用得當，止痛藥是我們醫生對付疼痛的一大利器。

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書籍介紹

本文摘錄自《一天一D：維他命D幫你顧健康》，時報出版

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作者：江坤俊

一天一D，每天好好補充維他命D

替身體積攢健康的本錢

就是愛自己與愛家人最好的方式

江坤俊醫師經過長期研究，深知維他命D對人體有重要影響，在長庚醫院擔任主治醫師的他，透過本書一一破解大家常見的誤解與迷思，深入淺出，提供兼具理論基礎與實際效用的建議，讓讀者學會善用維他命D，為身體增加戰勝病魔的戰鬥力。

天天維他命D，疾病遠離我

維他命D的功能其實像荷爾蒙，而非維他命，兩者的不同在於，維他命會參與體內的生物學反應，協助身體運作；荷爾蒙更積極，它可以直接進入細胞，抵達細胞核，影響細胞的活動，還可以傳送訊息給細胞，改變細胞正在進行的功能。

以維他命D來說，人體有三萬多個基因，維他命D可影響超過三千個基因表現。維他命D要作用會先和維他命D接受體結合，而人體幾乎每個細胞都有維他命D接受體，所以維他命D幾乎可以作用在人體的每個細胞，進而影響每個器官，包括骨骼、心、腦、肝、腎、肺、胃、腸等等。所以，只要攝取充足的維他命D，對很多疾病就可能會有預防效果，例如癌症、心臟疾病和糖尿病。

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航