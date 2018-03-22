繆德生「積勞病故」獲頒旌忠狀，反年改再集結但五星旗也來了

（中央社）

退役上校繆德生公祭今天上午舉行，國防部長嚴德發、退輔會主委邱國正等人到場致意。國防部發言人陳中吉說，繆服役間曾獲「一星忠勤」勳章，已核頒旌忠狀，並協助家屬喪葬事宜。

繆德生2月27日上午參與反年改抗爭攀牆跌落重傷送醫，經過數天搶救後，台大醫院5日宣布繆德生腦死，家屬同意拔管，今天上午在第一殯儀館景行廳舉辦公祭。

嚴德發、邱國正、前總統馬英九、前副總統吳敦義、前台北市長郝龍斌、前立委丁守中、前新竹市長許明財、前542旅長于北辰、八百壯士發言人吳斯懷、藍天行動聯盟等多個民間團體都到場致意。

陳中吉受訪表示，繆德生在服役期間曾獲得「一星忠勤」勳章，按照規定，只要服役期間曾獲勳獎，都符合申請旌忠狀資格，經家屬申請後，已由後備指揮部核頒，表彰繆德生服役期間保家衛國的功績。

陳中吉說，無論前任或現任部長，對年金改革議題、進度，都積極的與袍澤、相關團體及立委溝通，希望能站在國家安全、照顧袍澤前提下，讓現役的有士氣，更能照顧退役人員。

國民黨主席吳敦義也說，應讓從事公務、教育、消防等工作人員在退休後也能有尊嚴，享有安定的生活，呼籲政府可以重新檢討。

旌忠狀載明「積勞病故」惹議

但由於國防部核頒的旌忠狀上載明「積勞病故」，引起外界討論。

國防部發言人陳中吉接受訪問時澄清，根據「陸海空軍陣（死）亡官兵旌忠狀頒給辦法作業規定」第4條，有四種情況可以獲頒旌忠狀，分別是「作戰陣亡」、「傷劇殞命」、「因公殞命」及「積勞病故」。前三種屬現役官兵，第四種屬退役人員。

陳中吉表示，因繆德生「已退役」，且在役期間曾獲「一星忠勤」勳章，因此按照規定核頒旌忠狀，且事前與家屬充分溝通，也獲得同意，並非外界誤解的隨便亂寫。

退伍軍人團體集結，但統促黨和白狼也來了

因為繆德生日前在軍人年金改革的抗議中從2樓跌落傷亡，退伍軍人團體藍天行動聯盟、陸軍官校48期總會、台灣軍政府、南台灣抗暴聯盟等70多個團體今天號召上百名退伍軍人和支持者集結於立法院前，聲稱要完成繆德生的遺志。

遊行群眾下午1時起聚集於立法院前，2時舉行追思儀式，現場群眾人手一支菊花，並朝天空撒冥紙，藍天行動聯盟主席武之璋說，他了解大家今天都很悲憤，遊行到凱道後，不達目的決不回家，並高唱起「革命尚未成功、同志仍須努力！」

不只退伍軍人團體，中華統一促進黨也到場聲援，統促黨總裁「白狼」張安樂帶隊參加追思活動，他受訪表示軍人把生命奉獻給國家，「尊重軍人」是政府治理國家最基本的態度。

《ETtoday》報導，統促黨主席張安樂率眾高舉五星旗參加抗議行列，張安樂不滿蔡英文在發給繆德生旌忠狀寫「病故」，認為「這是自欺欺人，這是因公殉職。」因此，繆德生的告別式除了有退伍軍人帶的中華民國國旗外，也有不少五星旗現場飄揚，並舉著「共產黨尊重軍人」的旗幟宣揚統一。

《新頭殼》報導，輪到統一促進黨總裁「白狼」張安樂致詞時，他說，「五星旗」與「青天白日滿地紅旗幟」都是中華民國的延伸，然黃埔精神在台灣已蕩然無存，孫中山先生講的三民主義，民生主義是社會進步力量，民族主義如今在中國浴火重生，相信要再給中國一段時間，他們會發展中國特色的民主，未來台灣終將面臨統一的結果。

此舉也導致群眾集結中間發生小插曲，有反年改團體人士不滿統促黨成員拿出五星旗，雙方因此爆發口角和推擠，警方立刻上前將兩邊隔離，避免衝突擴大。

遊行隊伍約在3時左右開始出發，先繞行立法院一圈後前往凱達格蘭大道，準備靜坐到深夜。

抗議團體原本要搭帳篷、舞台夜宿凱道，但由於未申請今天的路權，警察兩度舉牌，勸導民眾離開，不要影響尖峰時間交通。

最後，藍天行動聯盟主席武之璋約於下午5時20分向群眾喊話，並宣布活動解散。他說，原本前國民黨主席洪秀柱要來現場，但中午接到消息指出，洪秀柱的哥哥在榮總病重，所以沒有辦法來，但洪秀柱要他轉告對大家的關心。

武之璋說，今天的活動原本要持續到明天，因為明天已申請路權，「我們訂了帳篷、訂了流動廁所、訂了活動舞台，結果通通進不來，警察不讓它們進來」，所以他很沉痛地宣布，今天的活動被迫結束。

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核稿編輯：楊之瑜