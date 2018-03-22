從某種意義上而言，川普上位是拜中共的惡意和惡行所賜

文：陳破空

如同台灣和香港的政治生態演變，在很大程度上，都是拜中共的惡意和惡行所賜。發生在2016年的美國政治劇變，從某種意義上而言，也是拜中共的惡意和惡行所賜。北京無視國際規則，高築關稅壁壘，人為製造巨額貿易逆差，大規模竊取知識產權，蓄意損傷和削弱美國，損人自肥，自我壯大。

世界貿易組織的資料顯示：一般商品，美國對中國產品徵收3.6%的關稅，中國卻對美國產品徵收九%的關稅；農產品，美國對中國農產品徵稅4.4%的關稅，中國卻對美國農產品徵收平均15.6%的關稅；汽車，美國對進口汽車徵收二點五%的關稅，中國卻對進口汽車徵收25%的關稅。

在這種不對稱、不公平的關稅壁壘下，美中貿易逆差每年高達3,600億美元，構成美國對外貿易逆差總數的一半左右。而中國竊取美國知識產權，愈演愈烈。多年前，美國就有報導指出：因為中國的瘋狂竊取，美國在知識產權方面，每年損失高達數千億、乃至上萬億美元。所以這些，被競選中的川普比喻為中國對美國的「強姦」。

2017年2月，美國私營監督機構「美國知識產權盜版委員會」發布報告，美國每年因假冒偽劣商品及網路駭客活動，至少損失2,250億至6,000億美元。僅商業機密盜竊一項，每年就導致美國高達1,800億至5,400億美元的經濟損失。報告的結論與美國情報部門稍早的調查結果大體一致。美方估計，2015年的網路駭客行為至少造成了美國約4,000億美元的經濟損失。「美國知識產權盜版委員會」將中國列為全球最大的侵權盜版和假貨製造國。經美國入境查扣的假冒商品中，有多達87%來自中國。報告認為，中國政府助長了知識產權的偷盜活動。

依靠操縱匯率、低價傾銷、盜竊知識產權和商業機密而崛起為暴發戶的中共，憑藉財大氣粗，猛增軍費軍備，在南海和東海兩面擴張，公開炫耀其龐大武力，無所顧忌地威脅和擠壓鄰國。肆意挑戰國際秩序，嚴重威脅世界和平。

當此之際，世界呼喚美國，美國呼喚自強。於是，強烈主張「讓美國再次強大」的川普總統，應運而生。

2016年美國大選，力挺川普的美國選民，其潛台詞是：既然，其他國家，如中國，都那麼自私，就讓美國也自私一回；既然，其他國家，如中國，都不遵守規則，那麼，就讓美國也遠離規則一回。

舉凡亞太地緣政治惡化、地區軍備競賽、核軍備競賽、貿易戰開打、全球化退潮，把世界拉回冷戰，甚或推向第三次世界大戰，基本上，都是中共惹的禍。

死守既得利益、堅持對內鎮壓對外威脅的中共，早已成為全球最大公害。「出來混，遲早是要還的。」香港電影《無間道》裡的這句黑道名言，最符合中共的此情此景。自作自受的中共，準備吞食它自己釀造的苦果和惡果。

川普與習近平，都是「壞孩子」

2012年11月，習近平成為中國最高領導人，以政治強人的姿態，統治第二大經濟體，其影響力，波及世界。四年之後，2016年11月，川普當選美國總統，同樣以政治強人的姿態，掌管第一大國，其影響力，衝擊世界。

Credit: AP / Andy Wong

習近平與川普，前者是北京小圈子指定的紅色繼承人，後者是美國民眾投票選出的新任總統。表面上，兩者出處不同，政治環境也迥然不同。然而，內在地，在個性和品質上，兩人卻有不少共同點。至少可以舉出三點：

曾經都在13歲出事

習近平13歲時，正值毛澤東發動文化大革命。習近平的父親習仲勳早已被毛澤東投入監獄。習近平淪為「黑五類」、「狗崽子」。因為說了幾句反對文化大革命的話，13歲的習近平也被打成「現行反革命分子」，遭群眾大會批鬥，並關押起來。習近平飢餓難當，曾從關押處逃跑回家。沒想到，母親齊心不僅冷漠地拒絕他，不給他食物，還跑到政府，狠心舉報兒子。習近平只得隻身逃走。在公園椅子上躺了一晚上之後，被當局抓獲，送進「少年管理所」，強制實施「勞動改造」。

中國的「少年管理所」，除了關押少數像習近平這樣的「黑五類」、「狗崽子」，大多數被關押的，都是社會上的不良少年，諸如偷盜、搶劫、打架、鬥毆的壞孩子。習近平與這類壞孩子關押在一起，長達三年，不可能不受到耳濡目染，正所謂：近朱者赤，近墨者黑。習近平很可能感染了一身壞孩子習氣，蠻橫、狠毒、不講理，迷信拳頭和暴力。這些特質，有助於習近平應對厚黑風氣濃厚的中國官場。以致於，成為最高領導人之後，習近平的言行中，時不時地，還流露出「壞孩子」的習氣。

川普出生於美國紐約皇后區富裕人家，從小頑皮搗蛋，不守紀律。在學校時，不斷闖禍，諸如打架、欺負低年級同學、扯女同學頭髮、向老師投擲橡皮擦。有一回，他認定音樂老師不懂音樂，竟然伸手打向老師的眼睛。為此差一點被學校開除。

川普父母為此傷透腦筋，萬般無奈之下，只好把13歲的川普送到紐約軍事學校讀書，希望「矯正兒子的壞習慣。」在美國，軍事學校所接納的，都是那些父母難管、一般學校也管不了的初中生或高中生，換言之，都是壞孩子。

川普在回憶中，對自己在軍事學校這段經歷，記憶深刻，認為正是這段經歷，改造了他的性格，為日後的成功打下了基礎。然而，川普一定也從壞孩子成堆的軍事學校裡，學到了更多壞習慣，包括罵髒話、傲慢、敢於對抗、對他人不屑一顧。這些素質，對他的從商和從政經歷，既有幫助，也留下後患。即便競選和當選總統後，不經意地，仍然會顯露出這類「壞孩子」的痕跡。

都不喜歡媒體

習近平上台以來，鼓吹「媒體姓黨」，這個「黨」，指的是共產黨。不容媒體游離於共產黨的控制之外。而隱含的真正意思，還有一層，就是「媒體姓習」，讓中國所有媒體處於習近平一人掌控之下。在習近平任內，媒體遭查處、主編遭撤職、記者遭關押等迫害人權的事件層出不窮。大力扼殺言論自由和新聞自由，成為習近平集權的特色之一。

川普是依靠民主程序、全民投票產生的總統。然而，由於其個性與偏見，與媒體關係惡劣。競選期間如此，當選和上任後仍是如此。由於無法容忍主流媒體對他的批評，川普竟斥責一些主流媒體是「人民的敵人」。這種語調，已經有幾分像共產黨統治者。更嚴重的是，川普下令，不准《紐約時報》、CNN、《洛杉磯時報》和網路雜誌《Politico》出席白宮的例行新聞發布會，更是創下美國歷史罕見先例。《紐約時報》曾發表一幅漫畫，標題是「如何管住媒體，川普學習中國。」

筆者曾說過一句話：「當今之時，如果中國要超越美國，就要模仿美國。」意思是，中國民主化，才可能趕上或取代美國在世界上的地位。筆者還說過一句反諷的話：「當今之時，如果美國要超越中國，就要模仿中國。」意思是，美國只要自私自利，不擇手段，就可能讓美國經濟趕上或超過中國經濟的增長速度。後一句話，當然是諷刺的意思。

都是「白字大王」

習近平經常謊稱、炫耀自己讀書多，卻是一個「白字大王」，多次露餡。2016年9月4日，在中國杭州舉辦的20國集團領導人峰會上，習近平講話，談到全球化時，引用中國古語「輕關易道，通商寬農」。卻把「寬農」讀成「寬衣」，釀成最大笑話。「寬農」，是放寬農業、寬待農民的意思，「寬衣」，卻是脫衣服的意思。習近平讀錯字，證明他並不知道這句古語，只是照讀秘書寫好的稿子。在中文簡體字裡，「農」（農）和「衣」字，筆畫相近，讓習近平誤以為，這個詞應該讀成「寬衣」。這也從一個側面證明，中共文化主導下的簡體字，有多麼害人！

中國網民由此又給習近平贈送了一個綽號：「寬衣帝」。因為「寬衣」二字，多用於皇帝、高官或宮廷之中。中國網民還譏諷，習近平「寬衣」，印證安徒生童話《國王的新衣》。

因為身邊沒人敢指出他的錯誤，於是就成了《國王的新衣》裡面那個被騙子耍弄得不穿衣服、一絲不掛的國王。

生長於美國、並不認真讀書的川普，也是一個「白字大王」。川普以愛用推特（Twitter）而著稱。2016年12月17日，川普在推特上發言，譴責中國搶奪美國的潛航器，原本要用「前所未有的行為」（unprecedented act），卻拼寫成了「沒有總統的行為」（unpresidentedact），引發美國網民群起嘲笑。之前，川普還把「等待」（wait）錯寫成「waite」。把「荒唐的」（ridiculous）這個詞，錯寫成了「rediculous」，而英文裡並不存在這個詞。

習近平上任之後，在南海和東海採取擴張態勢，大膽動作，直接挑戰美國的世界霸主地位。川普競選期間，重炮轟擊中國；當選之後，更是毫不客氣質疑「一個中國」，直接挑戰習近平。川普與習近平槓上，針尖對麥芒，針鋒相對，狹路相逢，短兵相接，開始了美中鬥爭的新階段。

競選期間，川普說過這樣的話：「美中之間最大的逆差，是領導人智慧的逆差，中國領導人很有智慧。」意指歐巴馬不會談判和鬥爭，與中國打交道，陷於被動，受制於人。這裡所謂中國領導人的「智慧」，不過就是不擇手段的厚黑學，是邪惡的「智慧」。

在平壤，有胡作非為的金正恩，為了權力，動輒大開殺戒，濫殺部屬，連親族都不放過，更在核訛詐、核威脅的邪路上越走越遠。在北京，有強硬橫蠻的習近平，為了集權，扼殺言論，逮捕異己，對內鎮壓，對外威脅，不惜製造區域衝突，冒險世界大戰。如今，在華盛頓，有了特立獨行的川普，第一個不像美國的美國人（unamerican），第一個不像君子的美國總統。他可以講理，也可以不講理，就看對手是誰，如果對手是習近平和金正恩，他將以強硬對強硬、以狡詐對狡詐、以厚黑對厚黑。美國出了個川普總統，從某種意義上而言，是形勢所逼，形勢比人強。

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書籍介紹

本文摘錄自《川普對決習近平：台灣的機會》，前衛出版

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作者：陳破空

川普時代，台灣之於美國，僅僅是「籌碼」、「棋子」、「牌」嗎？習近平與川普，既鬥爭又交易。大國博弈，兩強對撞，台灣的機會就在其間？

中國欺壓台灣，但卻受制於北韓。面對金正恩的百般羞辱，習近平竟然忍氣吞聲。其中有何難言之隱？

當美國揚言不再擔當世界領袖，中國就能趁勢接棒嗎？如果美國當真退出亞洲，中國高興得起來嗎？

川普當政，受到國內建制派的掣肘和主流媒體的敵視，狀況不斷；而習近平當權，就不受這類牽制。在實施各自的國際戰略方面，習近平似乎比川普更具有某種「優勢」？

旅美政論家陳破空，精微洞察川普當選前後的美國政治，精確解析美中鬥爭與交易、美台互動和北韓危機。川普對決習近平，各國的下一步往哪走？本書帶給您最佳解答。

Photo Credit:前衛出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航