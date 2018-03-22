朴槿惠的前車之覆，會不會成為杜特蒂的後車之鑑？

文：陳破空

北京懼怕，薩德也可監測瞄準台灣的導彈

在北京看來，韓國薩德飛彈是對中國安全的威脅。理由是，美國部署在韓國的薩德反導彈系統，具有監測功能，不僅能夠監測北韓境內的導彈部署與運行，而且能夠監測中國境內從東北、華北到東南地區的導彈部署和運行。其中，就包括解放軍瞄準台灣的千枚導彈。到時可能成為射不出膛的啞炮、或一射出就遭擊落的廢炮。

然而，美韓部署作為導彈防禦系統的薩德，符合春秋戰國時代思想家墨子的「非攻」哲學。這種導彈防禦系統的部署，對中國也有好處，那就是，只要中國不進攻他國，中國就不會受害；若中國進攻他國，就會受到遏制。如此，可以確保中國成為一個和平國家，有利於中國的國計民生。另外，如果有那麼一天，北韓或俄羅斯對中國有不利舉動，比如導彈威脅或核彈進攻，美國肯定也會知會中國，讓中國可以戒備和防守。所以，美韓部署薩德導彈防禦系統，實際上有利於整個東北亞的和平與穩定。

事實是，北韓核武器，才是對中國安全的最大威脅，而且是帶出薩德的原因。北韓的核武器是進攻性的，進攻範圍覆蓋中國；韓國的薩德是防禦性的，防禦北韓，只不過，防禦範圍也覆蓋部分中國地區。哪一個更有害？一目了然。北京的調子，輕輕放過北韓而重重責備韓國，顯出輕重倒置、本末倒置的詭異。

前幾年，韓國曾與中國套近，關係密切。不僅經貿關係熱絡，簽訂兩國自由貿易協定；而且政治關係升溫，因二戰歷史而共同敵視日本。2015年，習近平舉行「九三大閱兵」，時任韓國總統朴槿惠破例出席，登上天安門城樓，為中國背書。中韓兩國甚至建立起首腦熱線電話，承諾在緊急時起用通話，共同應對危機。

首爾希望通過北京的壓力，約束平壤的妄動。但北京卻暗中抗拒聯合國對北韓的經濟制裁，繼續源源不斷向北韓輸出物質、資源和金錢。當平壤再次違規進行核試爆時，朴槿惠連忙打通韓中首腦熱線，但習近平竟然拒聽。朴槿惠和韓國政府如夢初醒，這才認識到：「這是一個靠不住的大國！一個不負責任的大國！」首爾轉向，重新強化美韓聯盟。薩德的部署就是結果之一。首爾也謀求改善韓日關係，加固美日韓區域同盟。

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討好中國，菲律賓總統或步韓國總統後塵

討好中國，對北京抱幻想，奉行綏靖政策，韓國總統朴槿惠的前車之覆，會不會成為菲律賓總統的後車之鑑？

2016年，杜特蒂當選菲律賓總統後，立即擺出一副親中反美的姿態。杜特蒂先後辱罵美國駐菲律賓大使格德柏格（Philip Goldberg）是「同性戀」、「偽娘」；辱罵美國總統歐巴馬（Barack Obama）是「婊子養的」、「妓女的兒子」。但杜特蒂對給菲律賓構成直接威脅的中共領導人卻絕無口出髒字，只有諂媚之詞，稱習近平是「偉大的主席」。

杜特蒂之所以有這兩幅臉孔，一方面，或許出自他骨子裡的反美情緒；另一方面，他也很清楚，美國是民主國家，他可以大聲罵美國領導人而不會招致報復；但中國是獨裁國家，他絕對不敢罵中國領導人，因為那肯定招致報復，比如招致中共更多的侵略和進逼。

杜特蒂笑臉對北京，向中國遞出在南海主權爭端上和解的橄欖枝。圍繞黃岩島，中菲兩方都沒有在主權問題上讓步，中國同意菲律賓漁民重返黃岩島海域捕魚，是對杜特蒂遠美國親中國的回報。

杜特蒂的笑臉，對北京而言，既是機會，也是燙手山芋。機會在於，菲律賓願意與中國直接談判，並排斥美國，也沒有東盟國家的集體參與，這符合北京的一貫主張和期望：一對一談判，北京可以強勢主導。從這一點而言，北京似乎取得了某種勝利。

但另一方面，中國原本打算在黃岩島填海造地，鞏固它奪取的果實，藉以建立西沙、南沙、中沙的大三角戰略支點，構成控制整個南海的戰略框架，但面對杜特蒂突然展示的笑臉和突然伸出的橄欖枝，北京不免感到為難，相關計劃延後。

當中國最後表明仍然要在黃岩島填海造地、打造軍事基地的時候，杜特蒂居然表示「無法阻止」、自己「不想當炮灰」。這個以強人姿態面對國人的菲律賓總統，在北京的淫威面前，卻表現得像一個渾身戰慄的懦夫、膽小鬼、賣國賊。

杜特蒂打擊毒販，以違法犯罪手段對付違法犯罪，並藉機以違法犯罪手段打擊政敵，超出了一個民主國家的底線。菲律賓素來有民變的傳統，多任前總統遭民變推翻。如果杜特蒂倒行逆施而不思回頭，在民粹主義的支持熱度減退之後，也可能面臨遭民變推翻的風險。

菲律賓總統杜特蒂對北京抱以幻想，猶如當初韓國總統朴槿惠對北京抱以幻想一樣，都是一廂情願，韓國總統最終感覺受騙上當，這位菲律賓總統也必然步其後塵。杜特蒂的反常表現，給南海局勢增添了變數。

2017年4月，就在習近平前往美國、準備參加首場川習會前夕，菲律賓總統杜特蒂突然下令菲律賓軍隊占領南海剩餘島礁。杜特蒂之所以這麼做，一是要穩住軍心，二是要回應反對黨的壓力，避免軍隊政變或國會彈劾。軍隊和反對派已經對杜特蒂的「賣國言論」極度不滿。杜特蒂選準川習會前夕發聲，料定中國無法發作，而美國更關注南海爭端。杜特蒂如何繼續對北京打醉拳，外界可拭目以待。

相關書摘 ►從某種意義上而言，川普上位是拜中共的惡意和惡行所賜

書籍介紹

本文摘錄自《川普對決習近平：台灣的機會》，前衛出版

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作者：陳破空

川普時代，台灣之於美國，僅僅是「籌碼」、「棋子」、「牌」嗎？習近平與川普，既鬥爭又交易。大國博弈，兩強對撞，台灣的機會就在其間？

中國欺壓台灣，但卻受制於北韓。面對金正恩的百般羞辱，習近平竟然忍氣吞聲。其中有何難言之隱？

當美國揚言不再擔當世界領袖，中國就能趁勢接棒嗎？如果美國當真退出亞洲，中國高興得起來嗎？

川普當政，受到國內建制派的掣肘和主流媒體的敵視，狀況不斷；而習近平當權，就不受這類牽制。在實施各自的國際戰略方面，習近平似乎比川普更具有某種「優勢」？

旅美政論家陳破空，精微洞察川普當選前後的美國政治，精確解析美中鬥爭與交易、美台互動和北韓危機。川普對決習近平，各國的下一步往哪走？本書帶給您最佳解答。

Photo Credit:前衛出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航