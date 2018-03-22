【插畫】鬼島頓悟：為什麼玩遊戲讓人如此沈迷？

幹幹貓

現實世界不如意？研究指出，玩遊戲能打破注意力的惡性循環，讓我們不再預想出錯的情境。即使我們在玩遊戲時出現焦慮的身體症狀，我們也因為專心投入遊戲，而無暇想像最糟的狀況，焦慮感也跟著消失無蹤了。

每當有重大犯罪案發生時，媒體報導最愛描述殺人犯的興趣：「喜愛具有攻擊性的遊戲」。根據心理學家Raj Persaud與Ramón Spaaij的研究：「一些研究曾指出電玩不僅不是助長暴力的因素，還可能吸收（absorb）了或將發生於真實世界的暴力行為。另外，線上遊戲的玩家族群，也並不如同刻板印象所描繪的那樣，都是懵懂無知的小鬼頭。他們的分布範圍從家庭主婦到各行各業的從業人員，幾乎無所不在。若把電玩暴力與青少年問題劃上等號，並不是一種正確的認識。」

真的很想拜託媒體不要再污名化電玩，現實世界人際的冷漠和互相傷害才是最嚴重的問題好嗎。

責任編輯：黃郁齡

核稿編輯：丁肇九