美國喊話600億關稅制裁，中國立刻回敬30億：中美貿易戰對台灣有何影響？

台灣時間23日凌晨，美國宣布，將對中國銷往美國的貨物課徵600億美元關稅。就在6個小時內，中國也隨即公布，將對美國銷往中國的128項貨物，提高關稅。央行總裁楊金龍分析，台灣參與全球供應鏈程度深，中美貿易戰將使台灣產出減額將達到GDP的1.8%。

（中央社）美國總統川普在美東時間22日中午12:50左右（台灣時間23日凌晨0:50）啟動「301條款」，簽署備忘錄，表示將對中國銷往美國的貨物課徵高達600億美元（約1.7兆新台幣）關稅，將有1,300項產品會被列入關稅將要打擊的清單。

但川普會在60天諮商期程結束後才針對中國進口貨祭出關稅，使相關產業遊說團體與立法機關仍有機會採取補救措施，以淡化衝擊。中國也將有空間回應川普此舉，減少立即採取報復的風險，川普在發表談話前也釋出軟調，說「我以朋友來看待他們」，川普說：「我們已和中國講過，雙方也已在協商中。」

他並說明，要解決不公平貿易造成美國就業機會損失，是他2016年能當選的主因之一。美中之間目前存在3,750億美元的貨品貿易逆差。

在川普簽署並宣布對中國的關稅備忘錄後，美國貿易代表署辦公室將在未來15天內列出上榜產品清單，主要多為高科技領域，屆時將有60天的諮商期，過了諮商期才會對中祭出關稅。

除了高達1,300項產品的關稅，華府還將透過世貿組織（WTO），追究中國違反智財保護，並限制中國企業對美國的投資。

《聯合報》報導，川普2017年8月指示美國貿易代表署，依1974年貿易法的「301條款」啟動調查，判定中國是否涉及侵犯美國智慧財產權與強迫技術轉移。

美國貿易代表署官員21日針對「301調查」舉行電話背景說明會，官員表示，四個調查面向分別是，第一、中方以正式或非正式方式強迫美國公司與中國公司合資，被迫將技術轉移給中國公司或夥伴；第二、美國公司在註冊智財權方面無法享有與中國公司同等的能力；第三、中方是否利用國家基金收購在美的智慧財產；最後，中國是否涉及駭入美國商業網路以獲取商業利益。

美國總統川普簽署備忘錄後，再掀美股對貿易戰的憂心。法新社報導，道瓊工業指數下跌724.42點，跌幅逾2.9%，來到23957.89點。標準普爾指數跌2.5%，來到2643.69點。科技股那斯達克指數跌2.4%，來到7166.68點。

中國：將對美國進口的128項產品提高關稅

除了川普提預計將對中國貨物課徵高達600億美元關稅，美東時間8日，川普也簽署備忘錄，宣布將實施 「232條款」， 對進口美國的鋼鐵和鋁製品徵收高達25%和10%的關稅，美東時間23日凌晨， 「232條款」正式實施。

中國商務部也在23日表示，為了平衡美國「232條款」的衝擊，將針對美國銷往中國的128項產品，中止減稅，中國商務部並貼出清單，公開徵求意見。

該發言人表示，美方以「國家安全」為由，實施 「232條款」， 對進口鋼鐵和鋁產品分別徵收25%和10%關稅的行為，實際上構成保障措施。中方根據世界貿易組織「保障措施協定」有關規定，制定中止減税清單。

中國清單暫定包含七類、128項產品，按2017年統計，涉及美國對中國約30億美元出口。 清單共分兩部分，第一部分共計120個項目，涉及美國對中國9.77億美元出口，包括鮮水果、乾果及堅果製品、葡萄酒、改性乙醇、花旗參、無縫鋼管等產品，擬加徵15%的關稅。第二部分共計8個項目，涉及美對華19.92億美元出口，包括豬肉及製品、回收鋁等產品，擬加徵25%的關稅。

中國商務部發言人指出，如果中美未能在規定時間內達成貿易補償協議，中方將對第一部分產品中止減税，並將進一步評估美措施對中國的影響，評估後決定是否實施第二部分清單。中方保留根據實際情況對措施進行調整的權利，並將按照世貿組織相關規則履行必要程序。

該發言人宣稱，美國限制產品進口的做法，嚴重破壞以世貿組織為代表的多邊貿易體系，嚴重干擾正常的國際貿易秩序，已遭到多個世貿組織成員的反對。他表示，中方也透過多層次、多管道與美方進行交涉，將在世貿組織架構下採取法律行動，與其他世貿組織成員共同維護多邊貿易規則的穩定和權威。

該發言人強調，中美做為世界前兩大經濟體，合作是兩國唯一正確的選擇，希望雙方從中美大局出發，相向而行，聚焦合作，管控分歧，共同促進中美經貿關係健康穩定發展。

《華爾街日報》引用美國在北京的政府顧問言論指出，美國主要輸出至中國的產品如大豆、高粱與波音公司的飛機都不在名單上，這也代表著中國政府給自己預留了進一步出重手或是協商的空間。

央行總裁：台灣產出減額將達到GDP的1.8%

《聯合報》報導，央行總裁楊金龍分析，美中貿易戰將對台灣產生三大衝擊，首先，將衝擊我國的鋼鐵業與鋁製品業，美國擬對所有進口鋼鐵及鋁製品分別加徵關稅，而美國為台灣第一大鋼鐵出口地，與第六大鋁製品出口地，將對鋼鐵業與鋁製品業造成負面影響。

第二，將衝擊台灣商品出口及經濟成長，去年台灣輸出入相對GDP比高達145%，台灣的全球價值鏈參與程度高達67.6%，且台灣附加價值出口到美國占GDP比重高於南韓與中國等亞洲國家，若美國高築貿易保護障礙，台灣直接出口至美國加上透過其他國家間接出口至美國的衝擊將較大。

第三，台、韓參與全球供應鏈程度深，受美國針對中國中國的貿易保護措施的直接影響大，產出減額將分別為GDP的0.8%與0.7%，若再加上中國中國報復措施的影響，產出減額將分別達GDP的1.8%與1.0%。

《蘋果日報》報導，針對23日開始課徵的鋼鋁高關稅，白宮宣布，川普已經特許暫時豁免歐盟、澳洲、南韓、阿根廷、巴西、加拿大和墨西哥，但包括中國、俄羅斯、台灣、日本及印度等國商品均未被列入豁免名單。

《蘋果日報》報導，針對美國剛宣布的要實施的「301條款」，台經院景氣預測中心主任孫明德指出，台灣透過中國加工轉出口的產品，很大一塊集中在資通訊產品的電子零組件上，規模約有千億美元，因此，美國片面宣布資通訊產品為制裁項目，台灣的電子零組件產業恐大受衝擊。

不過孫明德認為，美國若全面性對中國出口的資通訊產品實施高額關稅，也會衝擊到自己的Apple手機，「因此目前看起來，一網打盡（資通訊產品）的機會不高」，台灣可以靜觀明日的後續發展。

蔡英文提四策略，因應中美貿易戰

總統府23日上午臨時通知媒體，新增蔡英文接見「亞洲台灣商會聯合總會回國訪問團」行程，蔡英文致詞指出，她說，美中貿易戰看起來是一觸即發的狀態，國安團隊、行政團隊，長期以來都已經對局勢有充足掌握，政府會密切注意後續發展，並做必要因應。台灣本身即是很重要的貿易國，「我們會持續和美國進行必要的協商與溝通，確保貿易利益不會被影響、也不會被傷害」。

蔡英文認為，協商是解決貿易衝突的最好方法，「我們呼籲美中及相關各方，積極進行協商，避免貿易戰全面爆發」。

她同時指出，近兩年來，台灣經濟的基本面越來越好，也是股市榮景的重要原因，無論是解決五缺的問題、法規的鬆綁，或是加速投資台灣，行政院都有專案在執行，請大家對台灣經濟的情勢要有信心。

蔡英文提到，政府也有幾個策略因應局勢變化。

加大台灣研發及生產的比重：會持續強化台灣，作為生產以及技術開發的貿易基地。擴大技術開發、關鍵零組件製造，提升附加價值及經營管理技術。增加產品的台灣成分，他們會被認定為「台灣製造」。 加速內需投資：近兩年台灣經濟已經開始轉型，國內經濟成長動能回升。除了出口貿易外，內需也持續在擴大。因此，要加速前瞻基礎計畫的落實，並持續推動能源轉型、都市更新、社會住宅、長照等其他有助於內需發展的計畫，讓內需擴大成為支撐經濟成長的主要動力。 提高創新能量：科技發展和智財權的保護，是貿易的決勝關鍵。所以，5加2產業創新以及各項科技產業發展的計畫，都要加大力道、增加投資、加速執行。 多元布局：要積極推動貿易和生產基地的多元化，尤其透過新南向政策，加速台灣在新南向國家的布局。

蔡英文並向在場台商喊話指出，台商長年在東南亞耕耘，最了解當地產業和社會生態。她相信在大家的支持和協助之下，台灣的新南向政策，一定能走得更加穩健和成功。

她強調，亞洲區域經濟正在強勁地發展，台灣國內也充滿機會。所以，政府也要鼓勵台商積極回台投資，甚至可以把台商在當地的企業夥伴，介紹到台灣來。

蔡英文說，台灣現在真的很不錯。回顧過去一整年，5億元新台幣以上投資台灣的案件，超過400件。其中僑外投資成長超過13%。很多領導潮流的國際企業，像是微軟、亞馬遜等，都準備在台灣設置新的研發或創新中心。Google也開始在台灣擴大徵才。越來越多創新型資本進到台灣，台灣的經濟結構轉型，就會有更強的動力。

她說，聽到很多台商朋友，都磨拳擦掌、躍躍欲試，不想錯過台灣經濟轉型和發展的重要契機。她強調，整個政府團隊都會全力以赴，打造更好的投資環境。台灣經濟的基本面非常穩健，政府會跟大家一起繼續打拚，讓台灣的經濟走向更好的循環。

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核稿編輯：楊之瑜