元首任期不必然對應民主或專制，習將做滿三任但不會任終身職

文：秦偉騰（國立中興大學當代中國研究中心、日韓總合研究中心副研究員）

今年中國召開的兩會（全國人大、全國政協）甫落幕也呈現不同以往之處，除了從黨內離退（未擔任任何黨的職務）的王岐山當選國家副主席外，另外最引人注目的便是全國人大在3月11日以2,958票贊成、2票反對、3票棄權、1票無效，另有16人缺席，通過修憲草案，正式刪除「國家正、副主席連任不得超過兩屆」的規定。

外界對此次修憲的普遍反應是替中國最高領導人習近平繼續掌握黨、政、軍大權甚至長期執政掃除障礙。然在中共黨章規定，總書記任期與中央委員會相同（都是五年一屆），但並未對連任設定限制條件；中國官媒《環球時報》更刊文指出中國近二十幾年形成了中共中央總書記、國家主席、軍委主席「三位一體」的領導體制，修憲取消對國家主席連續兩屆任期的限制，有助保持「三位一體」，進一步完善黨和國家領導體制。基此有學者認為中國將復辟終身制並走向獨裁，修憲議題掀起海內外輿論波濤。

觀察海外專家學者評論不外乎兩個情況：

一是對中國政治發展感到擔憂

認為鄧小平所建立近三十年的政治體制（廢除終身制、幹部退休制）遭到破壞，尤其是最高領導人權力接班規則被攪亂。習近平的集權亦打破共產黨集體領導長期執政的政治平衡，是中國政治的大倒退，猶如回到毛澤東的獨裁時代沒有制衡，擔心中國不受控制的威權政體將會是一個恐怖的危險與負擔，亦擔心習近平無限期執政將對中國管控更為嚴格，尤其在自由與人權方面。此外，中國現在世界上具有舉足輕重角色，若因中國領導接班人問題引發動亂，將對全球造成影響。

二是詫異中國政治學者集體失語

2月底中國官媒公布修憲議題之後，中國境內政治學者對此均無發表任何質疑或言論意見，政治學者集體噤聲不知是被下達封口令，或者說是習近平的舉動超乎這些政治學者預料，驚嚇之餘亦不知如何自圓其說，也打臉這些學者之前所談的民主。反而由美國的中國留學生發起抗議活動，張貼習近平的海報上面寫著「不是我的國家主席 #NotMyPresident」標語，歐洲、加拿大、澳洲等大學也出現學生響應，但也僅是表達不滿與言論自由而已，未有具體訴求亦未能形成風潮。

抓穩槍桿才掌握政權，修憲不用放大解讀

筆者認為中國向來是「以黨領政、以黨領軍」，在「槍桿子出政權」、「誰控制槍誰就指揮黨」的背景之下，習近平在十八大掌權以來，透過反貪打腐及深化改革（包括軍事改革），集黨內決策領導小組於一身，藉此增加自己源自於體制內的權力與權威，儼然成為繼毛澤東、鄧小平之後一人專政的強人領導，與江澤民和胡錦濤在集體領導機制下行使權力有所不同。

在此基礎之上，習近平只要掌握軍權就擁有主導國家的能力，是否需身兼國家主席一職似乎沒有如此重要（鄧小平終身未擔任總書記或國家主席職務）。故此次修憲或許並沒有這麼需要被放大過度解讀，姑且可以看作是習近平在推動中國法治的過程中，將可能出現牴觸的條文做適時修正，讓「三位一體」都是沒有任期限制，合乎習氏自上台以來強調的「依法治國」邏輯，並取得繼續執政的合法性與正當性。

元首任期限制不必然代表專制，小羅斯福就曾四度當選

回顧歷史洪流，國家元首的任期制並不必然對應著政治制度的民主或專制，且未限制領導人任期的政權，也並不必然是獨裁政府。如民主國家的美國，亦是在小羅斯福（Franklin D. Roosevelt）自1932年連續四次當選總統之後，才著手修訂憲法，確立總統只能連任兩屆之限制。

又如俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）自2000年連任兩屆（每屆任期四年）後，由魁儡總統梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）擔任一屆，普亭則擔任總理續掌權力。2012年普亭第三度當選總統，今年3月18日再贏得俄羅斯第四任總統選舉，將執政到2024年。

Photo credit: Reuters/達志影像

習近平集權領導具有風險，對中國卻有一些好處

世界上所有國家的領導人一定都會有反對者（包括個人、組織、企業等），不論是民主國家還是非民主國家（本文僅簡單用二分法分類，不對何謂民主國家多做定義），但不變的是反對者絕大多數是利益受到損害，可能是實質利益（財務、土地等）或感官利益（自由、人權、民主等）。

在中國亦是如此，尤其是習近平在18大掌權以來，透過打貪反腐行動、新設「國安委」等組織改革，身兼多個議事協調機構一把手，將大權集於一身，並強力宣傳黨的絕對領導，確保手握絕對的權力；但與此同時亦必須承擔隨之而來的全部責任，並成為反對勢力亟欲打倒的對象。

由於中國目前存在許多問題，如因區域發展不平衡所造成的貧富不均，因經濟發展造成的氣候環境變化，因綜合國力增強成為區域大國潛在的威脅等，加上兩個百年目標與實現「中國夢」，習近平面臨內外夾雜的困境，不得不透過集權來持續推動改革發展之路，但也確實存在很大的風險，不管出現任何波折或是差錯，都將付出巨大的代價。

不過習近平集權也並非沒有好處，至少對中國政局穩定與政策延續較為一貫，且有較高的行政效率，不會像美國、台灣等民主國家出現因執政易手後造成政策反覆及行政效率不彰的現象。

習近平將做滿第三任但不會任終身職

有許多西方評論家認為習近平將獨裁統治且任職終身，甚至戲稱「習皇帝」，對此中國官媒《環球時報》在社論中指出，此次修改憲法不意味著恢復國家主席職務終身制，企圖消弭海外對習近平的批評，但也傳遞出一些訊息。

筆者認為從習近平的成長背景及目前中國的政治氛圍，加上兩個百年計畫與實現「中國夢」目標觀察，在確保所有目標得以延續執行，並留下個人歷史定位前提之下，習近平在20大將不會進行權力交班，且續任所有職位，直到2027年的21大才會交班給第六代領導人；但問題是在權力高度集中於習近平一人的情況之下，對黨、政、軍方的掌控不會有問題，也因此能推行各項改革措施，建立新的制度。

未來第六代領導人接班，是否能像習近平一樣有機會透過打貪反腐樹立權威，使權力高度集中，便於全面掌權；又或者是由習近平建立一把手交接制度，將目前身兼的各項一把手職務全數移交給接班人，透由外部機制的建立，協助接班人能有效掌握實際權力，仍是未定之天。

何況在中國高度人治色彩之下，每一代領導人所能掌控的權力大小各異，形塑的個人魅力特色亦不相同，習近平目前能夠做的事，未來領導人未必能夠複製，即便習建立交接制度，所有職務順利全部移交給接班人，但接班人到底是集權領導還是集體領導仍是未知數。

西方的中國研究專家認為中國民主之夢已碎，但個人認為不能將西方民主照搬中國，因為世界各國之間都存在文化差異，尤其天主教、基督教文化與伊斯蘭文化、佛教文化或儒家文化截然不同。杭廷頓（Huntington）的文明衝突論也指出全球化不應該等於西化，而且西方的民主化不見得均適用在每個國家；更何況美國在中東地區複製其引以為傲的民主制度，仍造成現今中東地區動盪不安。

而中國一直強調的「中國特色」的社會主義民主，或許是專屬中國的「民主化」，西方民主化並不是一個國家發展的必然之路，一個國家民主與否應該要回歸各國人民自己的感知，而不是由西方統一的民主標準來檢視評斷。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航