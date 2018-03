伴隨老鷹合唱團經典名曲〈Hotel California〉，在神秘的故事中學英文

大家一定有聽過老鷹合唱團(Eagles)吧?即使沒聽過,也一定聽過他們不朽的名曲《加州旅館》(Hotel California)。 這首在1977年就發行的歌曲紅遍大街小巷,至今依然為人所傳唱,也可說是老鷹合唱團最成功的一首歌。不僅歌曲輕快活潑,歌曲中的吉他獨奏也是一大看點。

歌詞中描繪青年在高速公路上行駛,並夜宿加州旅館的故事。一起來看看故事如何發展:

On a dark desert highway, cool wind in my hair 我在黑暗荒涼的公路上,冷風吹過髮絲

Desert除了名詞「沙漠」的意思,在這邊是當作形容詞「荒涼的」的意思。例如:

There is no one living in this desert area.(沒有人住在這個荒涼的地區。)

Warm smell of colitas rising up through the air 空氣中飄來大麻溫暖的氣味

Colitas是西班牙文「小尾巴」的意思,但在這邊是指「大麻」。除了這個單字,也可以用這幾個單字表示大麻:

cannabis

marijuana

Up ahead in the distance, I saw a shimmering light 我看見遠處閃爍的燈光

Shimmer是動詞「閃爍、發微光」的意思,這邊用現在分詞shimmering當作形容詞,代表「閃爍的」的意思。例如:

I can see the shimmering light deep in the forest.(我能看見森林深處閃爍的燈光。)

My head grew heavy and my sight grew dim 我的頭越來越重,視線越來越模糊

可以用「grow + 形容詞」來表示「漸漸變得...」,例如:

The situation is growing worse and worse.(情況變得越來越糟了。)

歌詞中的dim是指「視線模糊的」,也可以指「黯淡、朦朧的」。例如:

I seem to hear a dim sound coming from far away.(我似乎聽到遠處傳來朦朧的聲音。)

He said, “We haven't had that spirit here since 1969” 他說:「我們這裡從 1969 年後就沒有那種烈酒了」

歌詞中的spirit不是指「精神、靈魂」喔!而是指「烈酒」的意思,而這單字也有「酒精」之意。舉個例子:

Tequila is a type of spirit.(龍舌蘭是一種烈酒。)

They living it up at the Hotel California 他們在加州旅館狂歡

Live it up是指「狂歡、享樂」,例如:

They’re living it up in the night club tonight.(他們今晚在夜店狂歡享樂。)

You can check out any time you like, but you can never leave 你隨時都可以退房,但你永遠無法離開這裡

Check out就是我們說的「退房、結帳離開」,例如:

You are supposed to check out at 11 a.m. tomorrow.(你應該要在明天上午 11 點退房。)

相反的,check in就是「登記入房」。

青年開上公路,抵達旅館後,遇見一個珠光寶氣的女人,接著和大夥兒喝著香檳狂歡,最後在意識矇矓中想要逃離旅館,回到原本來的地方,卻被告知:永遠無法離開這裡!整首歌劇情神秘,又帶有懸疑,抓住眾人的耳朵,成為傳唱幾十年的經典。

本文經HOPE English 希平方學英文授權刊登,原文發表於此

責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:翁世航