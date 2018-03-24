伴隨老鷹合唱團經典名曲〈Hotel California〉，在神秘的故事中學英文

大家一定有聽過老鷹合唱團（Eagles）吧？即使沒聽過，也一定聽過他們不朽的名曲《加州旅館》（Hotel California）。 這首在1977年就發行的歌曲紅遍大街小巷，至今依然為人所傳唱，也可說是老鷹合唱團最成功的一首歌。不僅歌曲輕快活潑，歌曲中的吉他獨奏也是一大看點。

歌詞中描繪青年在高速公路上行駛，並夜宿加州旅館的故事。一起來看看故事如何發展：

On a dark desert highway, cool wind in my hair 我在黑暗荒涼的公路上，冷風吹過髮絲

Desert除了名詞「沙漠」的意思，在這邊是當作形容詞「荒涼的」的意思。例如：

There is no one living in this desert area.（沒有人住在這個荒涼的地區。）

Warm smell of colitas rising up through the air 空氣中飄來大麻溫暖的氣味

Colitas是西班牙文「小尾巴」的意思，但在這邊是指「大麻」。除了這個單字，也可以用這幾個單字表示大麻：

cannabis

marijuana

Up ahead in the distance, I saw a shimmering light 我看見遠處閃爍的燈光

Shimmer是動詞「閃爍、發微光」的意思，這邊用現在分詞shimmering當作形容詞，代表「閃爍的」的意思。例如：

I can see the shimmering light deep in the forest.（我能看見森林深處閃爍的燈光。）

My head grew heavy and my sight grew dim 我的頭越來越重，視線越來越模糊

可以用「grow + 形容詞」來表示「漸漸變得...」，例如：

The situation is growing worse and worse.（情況變得越來越糟了。）

歌詞中的dim是指「視線模糊的」，也可以指「黯淡、朦朧的」。例如：

I seem to hear a dim sound coming from far away.（我似乎聽到遠處傳來朦朧的聲音。）

He said, “We haven't had that spirit here since 1969” 他說：「我們這裡從 1969 年後就沒有那種烈酒了」

歌詞中的spirit不是指「精神、靈魂」喔！而是指「烈酒」的意思，而這單字也有「酒精」之意。舉個例子：

Tequila is a type of spirit.（龍舌蘭是一種烈酒。）

They living it up at the Hotel California 他們在加州旅館狂歡

Live it up是指「狂歡、享樂」，例如：

They’re living it up in the night club tonight.（他們今晚在夜店狂歡享樂。）

You can check out any time you like, but you can never leave 你隨時都可以退房，但你永遠無法離開這裡

Check out就是我們說的「退房、結帳離開」，例如：

You are supposed to check out at 11 a.m. tomorrow.（你應該要在明天上午 11 點退房。）

相反的，check in就是「登記入房」。

青年開上公路，抵達旅館後，遇見一個珠光寶氣的女人，接著和大夥兒喝著香檳狂歡，最後在意識矇矓中想要逃離旅館，回到原本來的地方，卻被告知：永遠無法離開這裡！整首歌劇情神秘，又帶有懸疑，抓住眾人的耳朵，成為傳唱幾十年的經典。

本文經HOPE English 希平方學英文授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航