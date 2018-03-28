四種英文說法，堅定地表示你的不願意

你是否曾想過，為什麼我們會將粉紅色與女生聯想在一起？為什麼不是白色、不是黃色，而偏偏是粉紅色呢？不過說出來你可能很驚訝，其實在戰爭時期，女性的服裝風格較簡樸，因此當時的女性並不常穿著粉紅色，那究竟是什麼事件使得粉紅色變成一個如此具有象徵性的顏色呢？點開影片就知道囉！

你可能有注意到影片中有一名女性堅決地說 “Me? I wouldn't be caught dead.”（我？我死也不會穿。）生活中常常要堅定地表示你的不願意，這時候你有幾種說法呢？快跟我們一一破解吧！

wouldn’t be caught dead doing something

這個用法很清楚地表達你無論如何都不想要做某事，所以你可以這樣說：

I wouldn’t be caught dead going to dinner with Thompson. He’s a total narcissist, and I don’t want to listen to him talking about himself all night!（我絕對不會跟Thompson一起吃晚餐。他完全是個超級自戀者，我不想要聽他整晚講自己的事！）

這個用法也可以用來表達「極度不願意、怎樣都不想穿某種的衣服」，可以直接搭配介係詞in喔：

My sister hates pink. She wouldn’t be caught dead in anything in pink.（我姐姐超討厭粉紅色。她死都不穿粉紅色。）

wouldn’t do something at any price

片語at any price意思是「不論任何代價」，前面搭配wouldn’t do something 就表示「不論有多少代價，都不會做某事」，例如：

I wouldn’t betray my friends at any price.（我怎樣都不會背叛我的朋友。）

would rather die

Would rather的意思是「寧可、寧願」，would rather die意思就是「死都不要...」。

A: Can you babysit your brother for me this weekend?（你這個週末可以幫我照顧你的弟弟嗎？）

B: I would rather die.（我死都不要。）

那如果要特別說明不想做的事情，可以搭配than，變成would rather die than do something，例如：

Alice would rather die than share her clothes with her sisters.（Alice 死都不要跟她的姊妹分享衣服。）

the last thing I want to do

這個用法字面上是說「我想做的最後一件事情」，那我最後才想做的事情其實就意指「我最不想做這件事」啦！

The last thing I want to do is become a lawyer.（我完全不想當律師。）

這個用法還有延伸講法喔，你可以用在人身上，變成：the last person I want to…，例如：

My mom left me when I was a baby, so she’s the last person I want to meet in the whole world.（我媽媽在我還是小嬰兒的時候就離開我了，所以她是我在這個世界上最不想見到的人。）

懂得運用以上四招之後，下次要表達「我不想...」的時候，你就不會只有弱弱地說I don't want...啦！

本文經HOPE English 希平方學英文授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航