四種英文說法，堅定地表示你的不願意

你是否曾想過,為什麼我們會將粉紅色與女生聯想在一起?為什麼不是白色、不是黃色,而偏偏是粉紅色呢?不過說出來你可能很驚訝,其實在戰爭時期,女性的服裝風格較簡樸,因此當時的女性並不常穿著粉紅色,那究竟是什麼事件使得粉紅色變成一個如此具有象徵性的顏色呢?點開影片就知道囉!

你可能有注意到影片中有一名女性堅決地說 “Me? I wouldn't be caught dead.”(我?我死也不會穿。)生活中常常要堅定地表示你的不願意,這時候你有幾種說法呢?快跟我們一一破解吧!

wouldn’t be caught dead doing something

這個用法很清楚地表達你無論如何都不想要做某事,所以你可以這樣說:

I wouldn’t be caught dead going to dinner with Thompson. He’s a total narcissist, and I don’t want to listen to him talking about himself all night!(我絕對不會跟Thompson一起吃晚餐。他完全是個超級自戀者,我不想要聽他整晚講自己的事!)

這個用法也可以用來表達「極度不願意、怎樣都不想穿某種的衣服」,可以直接搭配介係詞in喔:

My sister hates pink. She wouldn’t be caught dead in anything in pink.(我姐姐超討厭粉紅色。她死都不穿粉紅色。)

wouldn’t do something at any price

片語at any price意思是「不論任何代價」,前面搭配wouldn’t do something 就表示「不論有多少代價,都不會做某事」,例如:

I wouldn’t betray my friends at any price.(我怎樣都不會背叛我的朋友。)

would rather die

Would rather的意思是「寧可、寧願」,would rather die意思就是「死都不要...」。

A: Can you babysit your brother for me this weekend?(你這個週末可以幫我照顧你的弟弟嗎?)

B: I would rather die.(我死都不要。)

那如果要特別說明不想做的事情,可以搭配than,變成would rather die than do something,例如:

Alice would rather die than share her clothes with her sisters.(Alice 死都不要跟她的姊妹分享衣服。)

the last thing I want to do

這個用法字面上是說「我想做的最後一件事情」,那我最後才想做的事情其實就意指「我最不想做這件事」啦!

The last thing I want to do is become a lawyer.(我完全不想當律師。)

這個用法還有延伸講法喔,你可以用在人身上,變成:the last person I want to…,例如:

My mom left me when I was a baby, so she’s the last person I want to meet in the whole world.(我媽媽在我還是小嬰兒的時候就離開我了,所以她是我在這個世界上最不想見到的人。)

懂得運用以上四招之後,下次要表達「我不想...」的時候,你就不會只有弱弱地說I don't want...啦!

本文經HOPE English 希平方學英文授權刊登,原文發表於此

責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:翁世航