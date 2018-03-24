一個身心障礙大學生，寫給障礙生學弟妹的一封信

文：邱羽逢（國立臺灣師範大學國文學系學生）

嗨，年輕人：

這一周，想必你剛剛考完進入大學的身心障礙甄試，覺得難嗎？還是出乎意料的簡單？我想趁這個你即將成為大學生的獨特時刻，和你談談甄試、障礙還有大學。

在這個人生的十字路口上，想必你覺得徬徨，無助，甚至有點不知所措；但請你想一想過去三年的高中生活，再仔細地回味一次所經歷的過往，因為你的生活，將迎來一段不可思議的微妙變化。

學習失去，珍惜過去，擁抱未來

剛升上大一的時候，我的課不多，常常只有早上八點的課上完就回家了，我的生活從高中的多彩多姿，瞬間掉到只有一個人的時間裡；學校關心我的班導師、特教老師，每天早上跟我說早安的慈祥校長，都在頃刻之間，消失不見。

你可能會覺得很難過，很失落，但調適自己在大學裡是很重要的課題，大學的活動很多，小團體更多；但千萬別因為你的障礙侷限了你自己在大學的發展，失去了過往的溫暖支持，你可以找新的歸屬，新的家，系學會就是個不錯的選項。

我現在大三，不敢說已經很成熟，但我慢慢知道；只有在國高中階段，特殊教育的支持才會無條件地給予你所需的支援，大學的教授很好，同學也不錯，但他們沒有義務要幫你抬輪椅，做課後輔導；所以我才學習開始珍惜過去我有的一切，偶而回學校找老師哭訴委屈。但你必須學習社交，學習高等教育裡的社會化，相信我，這對從小受人保護的我們，是一個很好的蛻變機會。

未來的樣子是甚麼？沒有人清楚答案。但我覺得探索是很重要的一環，中學的時候，我們常常因為自己先天的限制，不能從事很多我們本身想進行的活動；而大學不一樣了，學校的自由風氣影響著你的一切，你可以嘗試跟好友一起出國玩，你或許可以偶爾翹翹課，去探索你以前從未碰觸的未知，重要的是，身體的束縛，已經不再重要，珍惜已經展開的未來。

大學，應該重新定義「障礙」

從小到大，我總以為班上只有我一個障礙生，認為或許這個世界只有我一個是特殊的；總是需要人家幫忙，可能是上下樓梯，可能是午餐時間的打飯工作。但到了大學，你會在一個叫資源教室的地方尋找到和你一樣的折翼天使，過了很久之後，我才知道；原來特殊的學生不是只有我一個，他們一樣可以很優秀，障礙已經不是他們求學路上的絆腳石了。

大學，因為其自由的發展，或許每個人都有點障礙，只是需求不同，優勢能力也不再只有一套標準答案，何謂障礙？何謂正常？在大學裡值得你好好尋找與思考。

談大學裡的特殊教育

特殊教育這四個字，對你我來說不是一門學術專業的科目，而是一個實際每天在生活中上演的事情，但就我的觀察，特殊教育的發展到了高等教育的階段，有更顯著的轉變：你必須主動地去尋找對應的支援。

更重要的是，我們可以思考，障礙學生可以開始學習去主導特殊教育的發展，推動身心障礙學生自治，學習倡議，為自己打造一套障礙者合適的教育制度或是社會福利政策等，特殊教育應該是甚麼樣子？在自由大學裡面，身心障礙學生不應該仍然是被動的接受服務的那一端，「付出」和「爭取」，或許才是大學身障生應該學習的新課題。

考完甄試以後，你要填志願，你要以期待的心情迎接嶄新的大學生活；但你可曾思考過甄試的體制、題目鑑別度是有問題的。雖然甄試的名額看似供過於求，但各大學的開缺比例卻十分極端，身心障礙的學生，應該也可以和一般學生一樣，可以隨心所欲地選擇自己想要的科系，而試題的改革，我們更應該主動地告訴教育部以及我們的父母：其實我沒那麼笨，我值得更好的考驗。

最後，你準備好迎接大學的洗禮了嗎？在這之後的一切一定會和你想的不一樣。但年輕人，你雖然是身心障礙者，雖然會有著更多的衝擊，但相信我，你比自己以為的還能夠做得更多。

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航