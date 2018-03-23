招大學生當實習空服員？華航的長官們，請三思啊！

華航自從兩年前的大罷工之後，資方與勞方的關係一直不融洽。

於是華航想出了和四所大學合作，讓他們的大四學生，可以用14個月來實習空服員的工作。前兩個月上課地面培訓。後面12個月，根據華航的說法，除了這些人仍然有學生身份外，領到的錢不叫薪資叫作「獎學金」，其他的工作部份甚至勞動條件，和正式的空服員完全一樣。

華航還特別強調：

「機上所有正式空服員的配置，都符合民航安全標準，實習生的配置不影響安全人力標準，也絕不影響安全。另外，本案是由教育單位提出申請，華航基於培育人才因此同意，對於任何陰謀論及惡意解讀，若損及華航形象，一概追訴。」

民航局的長官的說法是：

「實習生若要上飛機服務，同樣必須穿著空服員制服，因此一切規定也將比照一般空服員，必須依現行AOR規定，接受約兩、三週的地面訓練後，取得空服員資格，執掌也應確實分明，因為上飛機後，空服員不再區分實習生。……若能確實完成訓練，實習生與空服員在安全上並無差別。」

所以，這四所大學的某些科系的大四同學，只要通過了華航的篩選程序，大四這一年就可以用「實習生」的身份，來擔任在官方認定上，和非「實習生」的正式空服員完全一樣的空服員工作。

我們姑且不論到底這些實習課程和同學的大四學程到底有沒有關聯。只要教育部說OK，勞動條件看來勞動部也會說OK，法規上民航局也說OK。華航就從今年9月開始，飛機上就會多出一批一切符合規定的空服員年輕生力軍。

這些年輕的生力軍，一來人數眾多個個年輕，二來每個月要付出的「獎學金」不到三萬元，三來因為她們一定希望畢業之後不必再找工作，直接到華航上班，所以至少這一年一定是非常「乖巧」，絕對不會和他們的學姐們「一般見識」，成天搞什麼工會，吵什麼勞基法，一定是更好指揮更好駕馭。

而且更重要的是，因為每一年都會有大四學生，絕對不怕沒人來報名，所以從此之後，空服員每年都有源源不斷的新血加入，而且還是只領「獎學金」的新血。長官們從此之後再也不必煩惱找不到空服員、不必擔心空服員再突然來個什麼罷工了。

華航為什麼要這麼作，我不敢亂猜。他們都已經放話「對於任何陰謀論及惡意解讀，若損及華航形象，一概追訴。」

但我想你一定懂的，對吧！

只是這樣的作法，真的對華航好嗎？

這些年輕的新血，除非她／他們的學長學姐們每年有一大堆離職，否則經過一年之後，一定是「擇優錄取」。正常情況下，大部份的「實習生」不太可能全部留下來擔任「正職」空服員。

正職空服員是在吵著加薪與各種勞動條件，勞基法也剛通過修法，總不能國營企業的華航帶頭違法。所以我的預測是在未來華航一天可以來回的短程班機上，都開始會有許多的「菜鳥實習生空服員」。

菜鳥是指，他們的工作經驗短，大部份都只有幾個月不到一年。實習生是指，其實他們大學都沒畢業，還是大學生。空服員是指，他們可是民航局認可的正式空服員。在天空上空服員就是空服員。

她們是機艙裏發生任何事故，要去作第一線處理的人。她們是病人生病要急救，害怕了要安撫、肚子餓要送餐、吐了要清理、萬一發生緊急事故還要先救乘客協助逃生，不能自己先逃命的人。

飛機上正職的空服員，雖然做的都是「空服員」的事，但他們的薪水卻比「實習生」領得多得多。

只是這些正職空服員，有了這一大批實習生之後，從這些年輕新血加入的那一天開始，他們馬上就會理解，之前最厲害的武器──「罷工」，甚至是「突然罷工」，將再也沒有威力了。

這些本來已經和管理階層處得不融洽的正職空服員們，當然會開始擔心長官會不會又有什麼新的管理措施。會不會又提出什麼節省成本的新主張。

在這樣的心情下，正職空服員們，是會把這些可能一年之後就不見了的「菜鳥實習生空服員」們，當作自己的好夥伴，努力指導努力栽培，希望他們趕快茁壯長大來幫忙，讓大家的工作更順暢更愉快；還是會因為反正他們只是「菜鳥實習生空服員」，明年還不知道會不會出現，而且人數又多得像走馬燈一樣，今天來了明天也不一定會來。所以根本不想多理他們，反正如果他們作不好也是公司的事？甚至可能出現，如果他們做太好甚至會讓自己沒工作的擔心時，會不會出現大家劃清界線，楚河漢界各作各的呢？

朋友們，你們認為呢？

在一萬公尺高空的小小飛機機艙裏面，所有乘客的一切全都倚賴空服員的心態、經驗、能力。所有的乘客希望這些飛機上最重要的靈魂人物們，大家都能充份溝通坦誠合作，才能安全舒適地飛到目的地。但是未來卻將在華航的每一班短程飛機的機艙裏，都可能會出現大家「井水不犯河水」的貌合神離一團，而不是一隊。

所有的華航乘客，只要真的發現了這種現象，還會對華航有信心嗎？還會對華航的勞資關係，對華航的經營管理有信心嗎？

這樣真的對華航好嗎？這樣真的對華航的股東好嗎？這樣真的對華航的顧客好嗎？

任何企業要能茁壯，有向心力的員工一定是最寶貴的資產。

華航的長官們，請三思啊！

本文經王明鉅醫師授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航