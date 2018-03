到外商公司上班前，先把這些「辦公室術語」搞清楚

好不容易擠破頭進了外商公司,上班的第一個禮拜,你的老外老闆走到你的座位旁對你交代了一些事,你卻有聽沒有懂?

一時之間你可能突然覺得自己很外行,感覺對方似乎是在講外星語。在英語辦公室裡上班,常常會聽到一些office jargon(辦公室術語),而這些行話常常是有意無意間夾雜在與同事或主管的對話。

與其裝懂,不如在報到前先上英文學習網把這些辦公室術語搞清楚!以下是最常見的office jargon:

ASAP 盡快

活在事事求快的當下,ASAP是主管們常常會用來催你動作快一點的詞。ASAP也就是as soon as possible (盡快)的縮寫。例句:

Manager: I’d like you to submit the action plan ASAP as we need to get back to the client by Monday.(經理:我希望你能盡快提交措施計劃,因為我們必須在星期一之前回報客戶。)

Touch base 取得聯繫

當你必須與同事分工合作時,可能會常常聽到這句話。不僅常用於職場,平常與朋友也能使用這個詞。例句:

Team lead: Go ahead with the ideas and we will touch base next week.(組長: 按照這個想法執行吧!我們將在下週聯繫相關事宜。)

Going forward 從現在開始

這句話通常出現在會議中。當公司或主管有新的決策時,在宣布完新決策後,主管可能會說going forward。我們來看看下面的例句:

This is the new company policy going forward.(這是公司未來的新政策。)

Think out of the box 創新思考

越聽越沒有懂?這句話的意思是要你不要用中規中矩的思考模式去想,也就是要跳脫傳統,要有創意的意思。負責產品包裝設計的你,可能會聽到主管對你說:

I want everyone to think outside the box and submit your creative concepts tomorrow.(我希望每個人都能跳脫傳統思維去想,明天提交你的創意概念。)

On the same page 達成共識

這句話的由來有人說來自唱詩班,合唱團團員們必須看著同一頁樂譜唱出來的合聲才會美。也有人說是來自課堂的講義或是公司文件,在課堂上或公司小組會議中每個人必須看著文件的同一頁才不會雞同鴨講。我們在一般的談話中也會常聽到,相當實用唷!

We need everybody in the department to be on the same page to ensure the success of the project.(我們需要每位部門同仁都達成共識,以確保專案的成功。)

Open door policy 隨訪隨談政策

國外辦公室的座位劃分往往沒有主管座位和員工座位這樣的區別,你的座位可能就在主管旁邊。不像國內的主管往往有自己獨立的辦公室,門也常常關著,員工有問題卻常常不好意思打擾主管。在英語系國家這就叫做open door policy─主管大門隨時為你敞開。由此可見國外的企業文化是相當注重階級之間的平等的。

We’ve adopted an open door policy, the managers are happy to listen to your opinions anytime.(我們已採用了隨訪隨談政策,經理們很樂意隨時聽取你的意見。)

Best practice 最佳實務

Practice這個字有不同的意思,在這裡指的是「實踐」的名詞,而非練習。泛指某種方法或流程使工廠生產線或公司管理方面達到最優化,best practice也可以說是「最佳典範」。有些公司也會因他們的best practice而獲獎:

The company has won an award for its best practice.(該公司因其最佳實務而獲獎。)

Win-win situation 雙贏局面

在商業協商會議中,雙方最希望達成win-win situation,不是只有你贏我贏,是大家都要贏!在這裡是當形容詞來使用,你也可以把它當成名詞,只說win-win:

The deal is a win-win for both sides.(該筆交易讓兩邊雙贏。)

Bottom line 關鍵要素

字面上的意思是底線,也就是說最基本、最重要的要素是什麼,這是最常見的用法。如果你是從事金融業也會聽到這個詞,另有利潤的意思。例句:

The bottom line is that we need to make enough profits to cover the costs.(最關鍵的是我們必須賺夠利潤來支付成本。)

Brainstorm 集思廣益/腦力激盪

公司常常在會議中提出議題要員工們brainstorm解決方案,以激發群體creativity(創造力)與新想法,這種方法可用於個人或團體。平常在課堂中,老師們也常常會要求學生做這樣的腦力激盪。

Please put the team together and have them brainstorm solutions.(請召集團隊,讓他們集思廣益想出解決方案。)

No-brainer 理所當然之事

No-brainer在這裡當作名詞使用,字面上的意思是不需用腦之事,連想都不用想也就是理所當然的事。

The client’s decision to do business with us is a no-brainer.(客戶決定與我們做生意是想當然爾。)

本文經EF English Live線上英文授權刊登,原文發表於此

責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:翁世航