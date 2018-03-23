除了買不到免稅品，還有什麼原因讓香港、南韓拒絕美國「境外通關」計畫？

美國多次建議台灣加入「境外通關」計畫，在桃園機場設置美國海關，近日華航將開啟美國加州安大略航線，境外通關計畫又再成浮上檯面。外交部和總統府都表示，正積極和美方洽談。但其實，美國也曾建議香港、南韓加入境外通關計畫，但最終都遭到兩者拒絕。

《自由時報》報導，華航將於25日開航美國加州安大略，華航董事長何煖軒透露，華航與美方談判過程中，因安大略是國內機場，沒有海關與境外檢查中心，華航提議「乾脆在台灣桃園機場設海關」，美方相關單位立即接受。

何煖軒表示，由於美眾議院外交委員會主席羅艾斯（Ed Royce）與美國加州當地大力支持，羅艾斯透過AIT與我國內政部、交通部、行政院接洽；如果此事定案，不只安大略機場、也不只華航班機，未來從台灣飛往美國任一城市航班，全都享有境外通關措施。

（中央社）外交部發言人李憲章上午表示，外交部注意到美國境外通關計畫，但美國國土安全部海關暨邊境保護局目前未宣布開放各國申請。李憲章表示，為評估推動加入這項計畫效益與影響，政府已召開跨部會會議，討論計畫內容、申請程序、執行方式及可能效益等，並與美方保持聯繫，為持續提升國民赴美便利做好準備。

而總統府發言人黃重諺說，有關台灣加入境外通關計畫後續行政作為，台灣與美方正在積極進行中。

911恐怖攻擊事件以後，美國政府希望對人與貨物的控管都在境外完成，將危險阻絕於境外，因此實施境外通關計畫。根據美國海關暨邊境保護局，目前實施境全球入境計劃的全球共有16個機場，包括加拿大九個、愛爾蘭兩個、加勒比海國家巴哈馬兩個，阿拉伯聯合大公國、阿魯巴（位於加利比海的荷蘭自治國）、百慕達（英國位在加勒比的海外領地）各一個。如果美方在台灣設海關，台灣將成為亞太第一個實施美國「境外通關」的地區。

等桃園機場第三航廈啟用，「境外通關計畫」不是短時間可以成功

《聯合報》報導，交通部表示支持此一措施，但是桃機目前的空間要能符合美方的要求，需評估規畫才能提出申請，會責成桃機全力配合。桃機公司董事長曾大仁說，若政府有外交、政策的考量要桃機加入會配合，但目前沒有訊息，不方便評論。

桃機公司副總經理李建國說，曾與交通部開會討論，如果要加入，桃機只能在既有空間調整動線，讓赴美旅客完成我國出境的證照查驗以後，前往美國證照查驗櫃台，因此，旅客可能要提前報到，以完成兩次證照查驗。目前登機門有兩次安檢的抽檢，可能改為全面兩次安檢。不過通過「美國海關」以後，等於到美國境內，旅客不會經過免稅店，機上也不能販賣免稅商品。

李建國說，運作、人員進駐、費用分擔等細節還沒討論。但從軟硬體建置到美方來檢核，需要很長時間，非短時間可上路。目前桃機飛美航線都在第二航廈。

《聯合報》報導，長榮大學航空管理系教授黃泰林表示，以桃園機場目前空間的飽和程度來看，實施美國境外通關有利也有弊。若桃機成為亞太第一個有美國事前入境審查的機場，能吸引國際旅客前來轉機，航空公司會樂觀其成，但是無法預測能提升多少運量。

從桃機空間規畫來看，恐怕在第三航廈落成以後實施會比較好，目前空間難以應付，也可能影響招商。要是通過美國海關證照查驗而無法進入免稅店購物，恐降低免稅店收益，在最近要進行的12年經營權投標中，業者可能考慮這點而降低投標金額，讓桃機的權利金減少、遭間接影響。

根據華航網頁資料顯示，飛往美國航線均在桃機第二航廈，若是美國境外通關實施早於第三航廈落成，屆時通關證照查驗估計會在第二航廈。《中國時報》報導，該航線班機為以波音777-300ER，以每週4班、一班滿客量278人來估算，往返總人次為2224人，若以客單價台幣3,000元、每位乘客均購物來估算，免稅店一週會因此損失逾667萬元，一年約3.5億元。《經濟日報》報導，二航廈免稅店營業額一年至少200億元。

香港、日本、南韓都被美國要求「境外通關」，他們為什麼拒絕？

《自由時報》報導，其實，美國在台協會（AIT）去年曾兩度至桃園機場，美國海關暨邊境保護局人員也曾來台拜會，建議我國申請美國境外入國，但桃機表示礙於空間不足及經費過大而傾向拒絕。但基於桃機未來將新增第三航廈，以及近期台美關係穩定良好，才讓美國境外入國設置措施討論再啟。

美國境外通關在亞洲，最早是香港於1970年代考慮實施，但因啟德機場空間限制而作罷；南韓2014年一度宣布仁川機場也要加入，但評估將衝擊免稅店收入，隔年即放棄。

《聯合報》報導，成田機場近期也被美國點名為境外通關機場，日本學者說，美籍航空公司以成田為亞洲樞鈕機場，若轉機客未來得在東京要辦理入境美國的審查手續，可能造成班機延遲等問題。

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核稿編輯：楊之瑜