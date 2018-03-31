石油便宜難改用再生能源，北非、中東環境汙染惡性循環

作者：Christophe Maroun

譯者：馮郁庭

世界各國於德國波昂舉行的聯合國氣候變遷綱要公約（UNFCCC）第23屆締約國大會（COP23），提到2017年將成為有氣象記錄以來最熱年份的前三名。

馬克斯・普朗克化學研究所（Max Planck Institute for Chemistry）及位於尼科西亞的賽普勒斯學院（Cyprus Institute）的學者預測，氣候變遷將會使中東和北非（MENA）地區遭受嚴重衝擊。如果沒有國際氣候政策與行動，到了2100年，該國的降雨量可能會減少30％，年平均氣溫可能上升攝氏4.5度。

2015年第21屆締約國大會通過了具有里程碑意義的巴黎氣候協定（Paris Agreement），為全球首次真正對氣候變遷訂定協議。2017年波昂會議則是進一步建立巴黎氣候協定的規則，並加強國家行動，以實現將全球溫度上升幅度控制在攝氏2度以內的目標。

中東和北非地區面臨嚴重熱浪侵襲

《自然氣候變遷》（Nature Climate Change）期刊於2015年10月預測，波斯灣部分地區的熱浪可能會在本世紀末威脅到人類的生存。縱使溫室氣體排放量於2040年後再度下降，中東和北非地區的熱浪持續時間也將顯著延長，目前的平均值為16天，到了本世紀中期熱浪將持續80天，本世紀末則會長達118天。

該地區沒有限制農業用水，導致地下水過度抽取、水質惡化和土地退化，包括鹽鹼化（土壤的含鹽量增加）。氣候變遷將使情況加劇，農業部門將遭受嚴重打擊。熱浪更頻繁、更強烈，再加上降雨量減少，將抑制作物生長。隨著雨量減少，土壤水分、河流逕流及含水層的補給也都跟著減少。氣候的不確定因素增加，將影響生產力，使農業計劃變得更加困難。

正如「氣候行動網絡–國際」（CAN-International）的Safa’ Al-Jayoussi所說：「阿拉伯地區目前正遭受乾旱之苦，這只是氣候變遷後果的開始而已。因此，氣候變遷的討論應該考慮到遭受嚴重影響的地區，以及如何補償因為此現象而造成的損失。」

例如，約旦抽取地下水的量比大自然的蓄水量多出了160％，但他們缺乏保存這種珍貴資源的動機。政府依然大量且非永續地補貼灌溉用水，浪費因此成為一大問題。約旦有一半以上的水用於農業，生產量卻只能供應當地糧食需求的一小部分。估計有50％的供水由於誤用或盜竊而浪費了。

埃及也面臨類似的問題：「氣候變遷加速飢荒惡化程度，嚴重衝擊原本就已弱勢艱苦的國家。埃及農民正努力適應。」

Climate change drives hunger – it hits the most vulnerable the hardest. As Egyptian farmers struggle to adapt, @WFP is there to help. #COP23 pic.twitter.com/3a7QQutIDB — WFP Middle East (@WFP_MENA) 2017年11月6日

利用太陽能及風能

由於太過仰賴化石燃料，中東國家正在自食惡果，空氣污染及受污染的水都是沉重的代價。日益加劇的荒漠化對農業造成不利影響，漁業則是由於沿海水質惡化及海水溫度變化，漁獲量大幅度降低。

然而，化石燃料依然繼續獲得巨額補貼，價格極為低廉的情況下，很難鼓勵民眾使用再生能源。因為化石燃料還會有些檯面下的補貼，當地人認為再生能源在成本上缺乏競爭力。

該地區某些國家藉由開採化石燃料而致富，只有少於1％的電力是來自再生能源。中東和北非地區幾乎所有國家都有充足的陽光，而且在太陽能和風能上有極大潛力，但再生能源的投資卻是全球最低。在這方面，中東和北非地區落後許多經濟能力相仿的國家，甚至是落後許多比他們更為貧窮的國家。

Countries in the Arab World have voluntary committed to renewable energy targets as a percentage of overall electricity generation capacity. #CANAWA #FESMENA #COP23 pic.twitter.com/gWeGGMFg2O — @CANArabWorld (@CAN_ArabWorld) 2017年11月8日

中東和北非要就極端氣候做好準備

根據「跨政府間氣候變遷小組」（Intergovernmental Panel on Climate Change of the UN，IPCC）指出，人為所造成的氣候變遷已經造成熱浪、洪水、野火等極端氣候災害發生的頻率顯著增加。除非現在馬上採取行動，大幅度降低全球碳排放量，不然這些自然災害的影響會造成數十億人無可挽回且嚴重的損失。

過去十年來，各國紛紛宣布替代化石燃料的長期和中期發展計劃。

例如，摩洛哥和約旦促使能源多樣化，以滿足對成本不斷增加的進口燃料的依賴和需求。摩洛哥政府即將達成目標，生產2千兆瓦（GW）的太陽能，目前的風能超過750兆伏（MV），到了2020年，風能也將達到2千兆瓦。約旦政府則是計劃2020年將目前600兆伏的太陽能提高到1千兆瓦。

專家警告說，目前世界各國對減少碳排放的承諾意味著影響至少攝氏3度的全球暖化及嚴重的破壞。如果沒有認真建立信任和協議，政策很可能因此延遲，如2009年哥本哈根破局的締約國大會。

本文經全球之聲授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航