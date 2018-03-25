生涯規劃外，你更該先規劃自己的「飲食計畫」

文：不願具名的攝影者

如果你想要長生不老，相信你聽過許多偏方，但在缺乏根據下，我們經常保持著半信半疑的態度。不過前陣子筆者讀了一本挺有趣的書，長生不老可能誇張了點，長壽這件事，竟然是有一定飲食公式可循的。這邊與大家分享《打造藍區飲食法，吃出不老人生》中的飲食法則，不需要過度的奉行減肥天條，只需要從飲食上注意攝取和心態的調整上做好準備，其實健康不會太難。

藍區飲食是什麼？

本書開頭以「藍區」為本，一一分析這五個長壽寶地──希臘伊卡利亞島、義大利薩丁尼亞半島、日本沖繩島、美國加州的洛馬林達區，以及哥斯大黎加的尼科亞半島。透過個案採訪、圖表與食材清單，探討這些長壽國家於飲食習慣、生活方式的共同性，美國作家Dan Buettner與多位專家合作10多年，分析在過去一個世紀於該區域所進行超過150項的飲食研究，並歸納出值得人類借鏡的15個長壽的飲食習慣。

15個長壽的飲食習慣（經筆者整理，其內容節錄至《打造藍區飲食法，吃出不老人生》中的內容。）

1、食物有95％來自植物：由於研究中的藍區全年生產全穀物及豆類，因此成為主食；然而最棒的食物莫過於多葉的深綠蔬菜，研究發現，每天攝取足夠深綠蔬菜的人，比都不吃蔬菜者，於4年內的死亡率將減少一半。

2、一週吃肉不超過2次：居住在藍區的家庭，大多數吃肉謹慎，僅會將肉當做配菜或是提味作用。熟肉攝取量最好限制在每個月不超過5次，而每次分量控制在2盎司內。而肉類來源最好選在自家農場的雞、羊、豬肉。由於藍區的肉大多吃草或自由覓食，因此含有較高的ω-3脂肪酸。

3、每天最多吃3盎司的魚：自2002年以來關注96000名美國人研究發現，以植物為主食的飲食習慣，每天吃少許的魚的人活得時間最長。然而最適合食用的魚類，為食物鏈中間的物種，未暴露在太多化學物質與重金屬的環境中，如沙丁魚、鯷魚和鱈魚。

4、減少乳製品攝取：人類的消化系統不容易消化高脂肪高糖的牛奶，居住在藍區的民眾以植物攝取獲得鈣。但羊奶製品、優格及奶酪，在伊卡里亞島和撒丁島屬於常見傳統美食的一部分。

5、每週最多吃3顆蛋：在藍區，人們有時只吃一顆蛋，可在早餐時吃一顆水煮蛋，並搭配蔬果等其他植物性食物；也可以燕麥片或麵包搭配雞蛋食用。

6、每天吃半杯豆子：豆類為奠定藍區飲食的基石，其中21％為蛋白質、77％是複合碳水化合物，含有少量脂肪。它們也是纖維的極好來源，每克所含有的營養素，超越地球上其他食物。因此每天平均攝取半杯豆子，提供生活中多數所需的維生素及礦物質。

7、改吃酸麵包或全麥麵包：麵包也是藍區的主食之一，但卻是由100％全穀物製成，包括小麥、黑麥及大麥，富含纖維及營養素。另外有種傳統麵包，以「消化」澱粉及麩質細菌製作，在過程中會產生特有酸味，以此為名，具有降低血糖指數的作用。

8、少吃糖：藍區居民所消耗的添加糖，約是一般人的1/5，百歲人瑞通常只在茶裡加蜂蜜、在慶典時享受甜點。這告訴我們，每天加在飲料或食物內的糖，盡量別超過4茶匙。

9、每天吃2把堅果：藍區人瑞每天平均吃2把堅果當零食。美國哈佛大學一項長達30年的研究發現，吃堅果的人比不吃堅果者之死亡率低20％。

10、吃完整的食物：藍區的人們吃的是食物的全部，他們不會任意丟掉蛋黃，或是把果肉榨成汁，也不另外攝取補充劑，而是盡可能從當地所種植的完整食物，做為營養攝取的來源。

11、多喝水：基督復臨安息日會教友建議，每天喝7杯水，減少含糖及酒精飲料攝取，能減輕血栓出現的機會。

12、喝酒就喝紅酒：藍區的人每天喝1～3杯酒，然而研究發現，紅酒（葡萄酒）有助於人體吸收植物性抗氧化劑，一天結束時飲用少許的酒，還能減輕壓力。

13、喝綠茶：沖繩的民眾每天喝綠茶，其已被證實可降低心臟疾病及罹患某些癌症的風險。伊卡里亞民眾飲用以迷迭香、野生鼠尾草及蒲公英所泡的茶，據說具有發炎的特性。

14、喝咖啡：研究顯示，喝咖啡與降低老年癡呆、帕金森氏症有關。

15、完美的蛋白質搭配：擔心以植物為主的飲食習慣無法攝取足夠的蛋白質？要注意搭配豆類、穀物、堅果和蔬菜，以提供身體不能自行製造的9種必須胺基酸。

不只飲食，生活態度也是長壽的關鍵

除了上述的飲食習慣，筆者認為書中藍區的生活習慣和實踐態度，書中歸納出9點，稱為9功（Poweer Nine），更是在我們執行健康飲食習慣前，必須先修的要點：

1、自然運動（Move Naturally）：世界上最長壽的人做的基本運動，不是重量訓練，也不跑馬拉松，更沒有加入健身房，而是做一些簡單持續性的動作，平日栽種植物、撒水澆花，整理庭院的雜務。外出工作或是拜訪朋友，都是以步行的方式。

2、目標（Purpose）：住在這些藍區的長者，每天都有除了工作之外的生活目的。當一個生活有目標後，就會有堅持下去的動力。研究顯示，有目標會讓人增加七年的壽命。

3、放下（Downshift）：世界上最長壽的人都有一套例行的舒壓方法：伊卡里亞島的居民會午睡，薩丁尼亞則是利用聚會，利用適度舒壓，避免慢性發炎，預防老化疾病提早發生。

4、八分飽原則（80 percent Rule）：藍區的人大部份都在傍晚前後的那一餐吃的最少，之後就不再進食了。人在八分飽的時候就要停止進食。

5、蔬食為主（Plant Slant）：豆類，包括蠶豆、黑豆、黃豆、扁豆就是多數百歲人瑞的主要飲食。肉類攝取每個月平均才吃五次，每次最多只吃3至4盎司。

6、適度飲酒（Wine@5）：適度的飲酒比完全不喝的人還長壽。關鍵在於每天和朋友小酌一兩杯，或是在用餐的時候飲用。

7、結交益友（Right Tribe）：世界上最長壽的都選擇待在、或原本就出生在支持健康行為社交圈裡。長壽者越多的社交網路有助於塑造健康的行為。

8、社群（Community）：研究顯示，每月參加四次以信仰為基礎的服事活動，平均會增加4到14年的壽命。

9、親人第一（Loved ones First）：藍區中成功的百歲人瑞都把家庭放在第一位。他們終其一生只有一個伴侶，因此可以增加三年的壽命

開始規劃飲食生涯計畫，提早迎接美好未來

我們經常說，經營自己的生涯規劃和夢想藍圖，是人生必備的指標之一。但規劃飲食的計畫，似乎就沒有那麼多人想過；這本書也提點的我們在於規劃生涯外，其實食物飲食的計畫，不只影響了健康，更與人生中各項大小事形成了密不可分的連結，有了好的飲食，才會開始有好的生涯發展與關係。

本文經飴－關於食的黑與白授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航