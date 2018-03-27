別再用「經濟學」來衡量自己的幸福

經濟學是功利社會裡的基礎學門，這套以價格為核心、以追求最大利潤為終級目標的社會科學，因為理念單一俗又有力，加上理論模型數據化，非常適合用人類有限的智慧來理解，尤其數理能力強的人學起來更是如魚得水，只要看看華爾街裡的人就很清楚。然而理財若只講究模型和數理邏輯的話，人工智慧（AI）遠比人腦厲害，目前看起來那些曾經的金童玉女似乎有被AI取代的趨勢。但深入反思一下，這門讓很多拜金者大富大貴的學科問世200多年來，有沒有替信奉者帶來幸福快樂的人生？有沒有替人類社會帶來更正面的生活？

這套簡明易懂的功利理論，讓我們很自然的認為每月賺五萬的人比四萬強，GDP高的國家比低的生活富足。同樣的工作若有人願將新台幣單位改成人民幣，就可棄原東家不顧，帶槍帶人投靠，若有人再將人民幣改為美金或歐元，當然又要琵琶別抱。公司的經營管理也常陷入相同思維，若別國的工資便宜、土地不要錢、政府抽的稅少或比較容易逃漏稅時，生產營運就逐水草而居，消費行為的模式也同出一轍，最近台灣社會因衛生紙的價格恐將調漲的瘋狂囤積搶購就是適例。人生選擇數據化後，對拜金者而言排序清楚明白，人生追逐變成一串串數字的遊戲。

近年來興起的虛擬貨幣也是建立在數碼上，比特幣的發行建立在所謂區塊鏈的理論，區塊（Block）就是一長串的數碼組成，可以讓鏈內的每個人用來驗證交易和確定存款金額，而研製區塊的礦工們死命比拼誰能最快速的堆出新區塊，以便獲得虛擬貨幣的獎賞。電腦世界創造出來的比特幣會不會是下一場泡沫遊戲或洗錢天堂在所不論，但別忘了，經濟學的金科玉律就是「價格是一隻看不見的手，在指揮社會所有的活動」，有錢可使鬼推磨，但你會不會和魔鬼做朋友？磨出來的東西你可以放心讓家人吃？我們追逐金錢的同時，是不是也該想一想「人生所謂何來」的基本問題。

當社會變得富裕，人的價值就在「實踐夢想」

現今台灣人的物質生活遠比我小時候富足許多，可是大家眾口鑠金的說台灣社會很悶，因為經濟不像舊時般活潑亂跳，十幾二十年來，我們的GDP如蝸牛般爬行，大家看到經濟數據就氣餒，但不妨換個角度想想，這是不是我們社會民主化、價值多元化後自然會有的結果？

目前經濟只是生活中的一環，以前客廳可以是工廠，工作是生活的全部，現在大家為一例一休吵翻天，假日寧願出遊也不願加班，我們有比較好的生活環境、舒適清潔的交通建設、規畫完善的共用單車，美味又到處買得到的各式大小吃，大家壽命增長、生活品質變好，閒來沒事還可以罵罵政府，這些社會景象顯示台灣人在溫飽有餘後，已不願整天為錢辛苦為錢忙。

我們開始體會有意義的人生不等於有錢人生，其實錢財若超過生活所需，價值就會迅速遞減。許多西方哲學家認為人生的目的在「實踐與生俱來的稟賦」，追尋自我理想，同時要和所處群體維持一個和諧平衡的關係，若我們能把握住這個原則，內心自然會處於不憂不懼、不忮不求的滿足狀態。如果是個唸書的料子就把學問做好，如果手巧就應致力於工藝，如果是個運動好手就專心從事某項運動，如果喜歡唱歌跳舞，就去好好發展你的舞台。多元社會需要各式各樣的人來豐富我們的生活，陪伴我們充實的過活，好的政治制度也該讓每個人能自由的做自己愛做的事，放心追求自己的理想，歡喜做甘願受。

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多元社會的社會共識，原本就不容易判斷

生活在自由、民主、法治社會的人，自己掌握命運不受權威主宰，理論上比較容易實踐自我人生，追求境界更高的快樂。但現有的社會科學並無法提供有效的多元評價，一流的學者會老實告訴你，幸福快樂的感覺或人生價值，在學術上並無法提供很好的評價方法，得依個人的直覺（Intuitionism）來評斷。然每個人生養環境不同，處境利害不同，對同一件事的直覺評斷也都不同，如何在不同的個別評價間得出社會共識，制定法令的上位概念需要很長的摸索過程。例如殺人償命、欠債還錢、有仇必報可以是個人直覺式的正義，可是個人的正義感如何轉化成社會共同的公義並不是件容易的事，所以要不要廢除死刑？如何實踐轉型正義？都會讓大家吵成一團。

簡單的說，文明社會很難容忍個人式的快意恩仇，群體生活裡若讓每個人自行解決紛爭，就會成為武俠小說打打殺殺過日子的日常，難有安穩的生活。此外，社會公義往往也不容許某一群人長期踐踏另一群人的基本人權，即便這麼做可帶來更高的經濟效益也不得為之。例如美國的黑奴制度可以替農業社會帶來很大的經濟效益，可是把人當成動物般役使，終因違背大多數人心中的價值而被迫廢除。

今天的「幸福指數」，已不能再用經濟學衡量

經濟學是相對一元的價值理論，實踐200多年來的結果，已讓許多人感覺無法有效衡量多元社會的價值。換句話說，光看GDP的大小和成長率高低，其實很難反應出社會裡大部分人的快樂程度。我們自己媒體的報導常讓人有台灣社會很悶很茫的印象，不要說和對岸相比，任何國際間幸福快樂的生活評比，台灣都經常名列前茅，超越日本和韓國等等的「強國」，幾乎所有外國人在台灣觀光訪問期間，都會察覺台灣人的臉上常有笑容，燦爛真誠，因此國際間普遍認為台灣人遠比對岸過得幸福快樂，這就是直覺評斷。

我們的媒體常批評人才外流和低薪現象，據統計我國有七八十萬的白領階級在國外討生活，其中大部份是年輕人。若從表面上看，我們年輕人才外流嚴重，不管是那一黨執政，都會因留不住人才而挨罵，可是據我在海外的觀察，絕大部份在外討生活的人都仍將台灣當成故鄉，等他們錢賺飽了、心倦了，還是會回台定居，成為台灣蓄積往上發展的正面能量；這和早年「來來來進台大，走走走到美國」的一去不回心情，有很大的不同。再說，人才外流都已經外流了，台灣的薪水都還抬不高，若少了這些「對照組」，留在台灣的人談薪水時的利基點可能更低。

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台灣曾經是個窮鄉僻壤，普遍的窮了好幾個世代，現在雖然富足了一些，不再需要為錢賭生命，卻還是有很多人改不掉拜金的傳統習慣，此外，政府包括財稅等等的遊戲規則，仍停留在舊社會的思維沒，跟不上時代，未能與多元社會的發展齊頭並進。這樣一來，不擇手段賺錢的人愈賺愈多，資產一多又會愈賺愈快，比較老實正直的人反落在後頭，這樣的財富分配M型化態勢也愈來愈明顯。

貧富差距越大，對社會的和諧發展越會產生不良影響，除了自我價值觀的調整之外，選民也有責任積極督促政治人物修改不合時宜的規定，裡外並進，才能讓這個令人眷戀的台灣社會，變得更加文明幸福。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航