【藝遊時光】每年今日春乍洩，不如我們從頭來過！

在春光乍洩之際，藝遊懂你，找出了中部的《小時候二三事：過去 X 現在－玩具回憶特展》，讓大家徜徉玩具人派對。此外，這週也是向那些逝去的星光溫柔致敬的時刻。他們就像加「0401」的遊戲，調皮的玩起了躲貓貓。雖然找不著他們的身影，事實上隨處都能發覺他們悄悄留下來的小線索。

在北部，有搖滾巨星留下的小線索，從《敬那些已逝的不朽靈魂》的展覽中，藉由文字、圖像及相關物件的方式，紀錄七位搖滾音樂傳奇人物璀璨的生命。中部則有感傷唱片行策劃的「Leslie’s Week」，在張國榮辭世15年之際，展出20餘張張國榮專輯卡帶及相關插畫，向永遠的哥哥問候一聲：我很想你⋯⋯

藝遊靠北邊

名稱｜字立字強：獨立出版雜誌的復興

時間｜2018／03／28 19：30－21：30

地點｜議題製作所 Topic Factory（台北市大安區和平東路一段75巷2號之1一樓）

備註｜本活動需入場費

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在新穎、快速與即時的新媒體時代，獨立出版雜誌也隨著大這股風潮，反轉了紙本刊物原先所代表的傳統媒體樣貌，以逆勢走高的氣勢，將紙本閱讀重新打造成足以代表品味與風貌的生活態度，更成為現代人展現個人在內容選擇上的另一途徑。藉由《大誌雜誌》兼《週刊編輯》的總編李取中和《釀電影》主編張硯拓的對談，與大家一起分享媒體要如何藉由各種不同型態的媒介與資源，創造出更多不同的觀看與閱讀方式，達到媒體內容刺激思考、激發想像、影響更多創作的終極目的。

名稱｜政大音樂節 X 文青不挑片－共伴映演所

時間｜2018／03／27 19：00－22：30

地點｜政治大學風雩樓二樓雲岫廳（台北市指南路二段64號）

備註｜本活動需入場費

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此次活動由文青不挑片與政大音樂節合作共同發想。希望藉由 文青不挑片超好玩的線索提示，讓觀眾能與電影有更深的連結，同時搭配政大音樂節〈距離世代〉的理念，縮短觀眾與電影的距離，打造獨特的觀影體驗。

我們會在活動前，公布五條電影線索，讓你能循線猜測電影名稱，利用關鍵字提示，串連電影與生活，體驗推理的樂趣。到活動現場，發現猜錯片名也沒關係。因為，唯有自己用心參與，揉合幾分期待的心情，配上結果的驚喜才會有超乎想像的樂趣！

名稱｜搖滾名人殿堂：《敬那些已逝的不朽靈魂》

時間｜2018／04／01－04／28

地點｜Boven 雜誌圖書館（台北市大安區復興南路一段107巷5弄18號B1）

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自2016年初英國傳奇歌手David Bowie病逝的消息傳出，震驚樂壇、時尚藝術界，接連許多偉大的音樂人相繼離世，如:西洋樂壇鬼才Prince、英國流行歌手George Michael、AC/DC 節奏吉他手Malcolm Young⋯等，在這一、兩年間可謂眾星殞落，令人惋惜也讓樂迷留下無盡思念。

因此，我們希望透過策展，用文字、圖像的方式紀錄這次選出的七位音樂傳奇人物，並展出相關的音樂物件，來緬懷他們留下的足跡。另外，在展覽期間的週末，安排了不同的活動節目，希望用不同形式來向這些音樂人致敬，歡迎一同參與這場音樂盛會。

藝遊在中間

名稱｜小時候二三事：過去Ｘ現在——玩具回憶特展

時間｜2018／04／01－04／28

地點｜第六市場－金典綠園道商場（台中市西區健行路1049號）

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菜市裡人情味的叫賣聲，魚肉秤斤秤重裝進茄芷袋，臺灣風土文化的熱血不停在流竄，樣貌的轉型，保留舊時氣息，從街巷到百貨的驚奇。小時候放學嚮往的柑仔店，吃著乖乖拿著怪獸準備決戰，你我童年裡都有一個心愛的玩具，成長的蛻變，兒時回憶不滅，從過去到現在的喜悅。一場結合傳統與時尚的玩具人派對，讓玩具不只是玩具， 是創造對生活感的期待，每顆赤子之心都無可取代。

名稱｜Leslie's Week

時間｜2018／03／31－04／08

地點｜感傷唱片行（台中市西區美村路一段564巷12號）

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2017年，感傷唱片行受香港誠品邀請至銅鑼灣進行「第二回期間限定店」時，收到當地的朋友贈送張國榮十二張卡帶。店長將這些珍貴的卡帶陳列在店裡分享，意外地受到榮迷的熱列迴響。這讓店長深刻感受到哥哥在香港人心中的地位。

2018年，張國榮辭世15週年之際，感傷唱片行店長游璨賓策劃「Leslie's Week」，展出在香港獲贈以及自己陸續蒐集到的共20餘張張國榮專輯卡帶外，並邀請台灣插畫家Johnnp以張國榮代表歌曲為靈感創作三幅插畫作品，也將在現場展出。

藝遊南霸天

名稱｜Midnight Whisper | 緩慢製作展

時間｜2018／03／26－04／26

地點｜目栮（台南市中西區信義街59號）

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〔目栮〕空氣懸載著雜質和緩地流，嗅聞著遙遠並且古老的氣味，觸碰枯朽和寂謐。那是時間的河。在荒蕪的光景之中，靜翳是無也是轟鳴。見其物，睹物思情。採集的人哪，唯有窺尋了埋藏於物件之中，那無以名狀的情致。思情才能真正地流往另一個靈魂。

展出作家：山山〔礦石．金屬．飾品〕Ｘ三島裁縫〔藍染．草木染．手紡布料．布包袋〕

名稱｜電影藝文沙龍－歷史顯影：臺灣與韓國歷史改編電影論壇

時間｜2018／03／31 10：00－16：30

地點｜高雄市電影館（高雄市鹽埕區河西路10號）

備註｜本活動為售票活動

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想知道韓國知名導演姜帝圭的《魚》如何在1999年改變韓國電影產業？或是《太極旗－生死兄弟》、《登陸之日》裡的人物角色故事？這次電影藝文沙龍特地邀請姜帝圭導演來台，與台灣導演楊雅喆、東吳社會系助教何撒娜及電影製片人黃茂昌進行對談，分享成熟的韓國電影工業背後到底是如何運轉、產製出觸動人心電影？

藝遊向東面

名稱｜巴賴Balai＋gaga Band〔Jalan 路〕Live in Taitung 鐵花村

時間｜2018／03／31 20：00

地點｜鐵花村音樂聚落．慢市集（臺東市台東市新生路135巷26號）

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巴賴Balai＋gaga樂團，如哥兒們一樣。這十年來，一起在外地征戰了不少國家、參演了不少音樂節與大型演出活動，但這樣的組合卻是很難將他們聚集起來來到台東！

距離2016年暑假，巴賴Balai＋gaga樂團第一次來到台東，至今一年多了，一起走過來的每一條〔Jalan 路〕，讓巴賴Balai與gaga們也變化了不少，非常珍惜與享受每一場一起表演的時光！