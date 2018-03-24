清理你的分手創傷：別對前任的敵意，投射到新伴侶身上

作者：史秀雄

分手，是最寶貴的人生經歷

失戀或許是一件非常痛苦的事情，但也可能是最寶貴、讓你獲得最多成長的經歷。人一生中可能都會經歷若干次失戀，有的人因此而變得更加成熟和自信，有的人則對親密關係愈發恐懼和抗拒。處理內心創傷時，如果不遵循一定的規律，則有可能留下永久的疤痕。所以，雖然失戀令人痛苦，但我依然鼓勵你盡量理性地面對。

我有位朋友，分手初期非常熱衷於交往新的異性，但是言語之間可以聽出他依然非常受傷，所以在面對其他異性時，看上去很熱情，其實暗藏著很多不信任和攻擊性。這就是典型的情緒廢墟沒有清理乾淨，把對前任的敵意投射到了新認識的異性身上。他的行為恰恰讓一位內心自卑、有強烈取悅傾向的女孩陷入其中。兩人很快開始交往，但他們的關係卻以一種非常不健康的方式維持，結果雙方都受到了更大的傷害。

清理創傷

分手後的恢復期，分為清理、規劃和重建三個階段。在清理的階段，你最大的任務就是給內心的傷口止血，撫平痛苦。你需要做所有有助於情緒恢復的事情，讓自己重新快樂起來，或者至少讓自己變得平靜。給自己一點時間，耐心地恢復情緒，這個過程可能持續幾個星期，甚至幾個月。在此期間，你可以做任何事情，唯獨不要用新的情感來過渡。

什麼時候算是清理乾淨了？我的判斷方式是：你不再害怕自己回首往事掉進悲傷的深淵時，基本上就算清理乾淨了。一個心智正常的人，在回憶起自己所失去的情感時都會感到難過，但是我們是否有足夠的信心掌控自己的情緒，決定了我們接下來的恢復工作是否成功。

分手後還有一個常見的現象就是自責，習慣於被之前的伴侶指責，或在分手過程中曾遭遇伴侶的批判和攻擊，都會加重自責的情緒，其實情感中沒有絕對的是非對錯。我建議你思考以下三個問題來調整過於自責的情緒：

你的自責會給對方帶來什麼好處？可以讓他（她）規避哪些責任和代價？ 如果責任並不完全在於你，對方可能需要承擔哪些責任，承認哪些自身的不足？ 即使錯誤在你，對方在這段關係中所扮演的角色，是在幫你糾錯還是加速惡化？

反思愛情的位置

隨著情緒的平復，你可以開始下一步的反思了，這將是你高速成長的一個階段。我自己也曾經走過了規劃和反思的階段，重新審視和整理自己的生活。我的反思是透過一個非常重要的問題來實現的，這也是我經常在工作中問我的來訪者們的問題：

假設你的一生有四件你最在乎的事情：事業、愛情、友情和個人成長，而你只有一百分的精力，你將怎樣分配這一百分的精力，進而達到最滿意的生活狀態？

我期望的答案是：事業百分之三十，愛情百分之二十五，友情百分之十五，個人成長百分之三十。

回顧一下之前的感情，那時的你又是怎樣分配這一百分精力的？

我的答案是：事業百分之十五，愛情百分之七十，友情百分之五，個人成長百分之十。

這讓我意識到由於之前的感情消耗了自己太多的精力，進而忽略了其他一些本來對我很重要的事情。

戀愛中的人總說「你就是我的全部」，可是健康的可持續的關係需要兩個人都達到最滿意的狀態。無論你的分配方式是怎樣的，重點在於你需要盡量達到理想的分配平衡狀態。

如果你的精力分配中，愛情占到了百分之六十以上，我會鼓勵你思考一下這樣分配的風險和問題是什麼。當你關注別人多於自己的時候，你能夠用什麼去愛對方？你對自己喜怒哀樂等情緒的掌控有幾分？你又給自己的伴侶帶來了多少壓力？

失戀之所以有助於人成長，就是因為前後兩種生活狀態的對比，可以讓我們認清自己到底想要什麼樣的人生。

找回自己

目標清晰之後，你也應該清楚自己需要做什麼了。工作上可能要重新開始規劃，要和朋友們有更多的來往，也需要逐步開始自己一直想做的事情。這樣的重建，關注的是個體和世界的關係。與此同時，我建議你花一定的精力在重建自我方面。糟糕的關係可能會破壞你與自己的關係，讓你忽略自己的需求和感受，對自己產生不滿情緒。

我們有可能因此而討厭當下的自己，感到失望和絕望，也有可能對自己做出負面的評價，但是失戀後的重建，最大的意義在於你有可能因此和自己建立更好的關係。所以在重建的過程中，你可以試著回答以下這些問題，寫下你的答案：

好與壞的總結：

過去這段關係中，你做得好的事情有哪些？ 為什麼你覺得這些事情做得好？ 做得好，帶來的直接結果是怎樣的？ 做得好，和你的哪些品行、特點和能力相關？ 過去的這段關係中，你做得不好的事情有哪些？ 為什麼你覺得這些事情做得不好？ 做這些事情時，你原本的意圖是什麼？ 做這些事情帶來的直接結果，和你原本的意圖之間有怎樣的差距？ 做得不好，與你的哪些渴望、需求和弱點相關？

自我認知的重塑：

關於自己的脾氣、性格、行為和情緒，有哪些是你之前沒有注意到的？ 有哪些是你戀愛時不願意承認和面對，但是分手之後卻能夠接受的事情？ 有哪些讓你覺得「當初就感覺可能會這樣，現在果不其然」的事情？ 有哪些事情你以為做不到，但卻做到了？ 透過這段經歷，你對自己有什麼新的認識？

尋找意義：

這段關係讓你在哪些方面變得更好？ 綜觀你所有的情感經歷，這一段關係的意義是什麼？ 明年這個時候，你會如何看待這段關係？ 從這段關係中得到的哪些影響和改變，會讓你一直銘記和堅持？

沒人能躲避傷痛，既然受傷了，何不嘗試從中得到點什麼。要回答這些問題並非易事，但能讓你瞭解自己受傷的原因，這樣不僅可以加快創傷的恢復，更有助於對過去的關係進行反思，進而得到自我成長，這便是你最大的收穫。

相關書摘 ►《假性親密關係》：關於原生家庭的三個誤解

書籍介紹

《假性親密關係：為什麼我們看似親密，卻貌合神離？》，寶瓶文化出版

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作者：史秀雄

沉默取代了理解和依賴，卻又無法分開……為什麼我們看似親近，卻貌合神離？假親密，讓我們成為「最熟悉的陌生人」。

正視親密背後的假象，破除無法跨越的情感障礙。

你愈生氣，他愈逃避；你愈激動，他愈沉默……相愛的你們，為什麼走入無法溝通的絕境？

無論另一半如何付出，你都無法投入……生長在「認可無能」的家庭，你成了「愛無能」者嗎？

你渴望擴展交友圈，面對群眾卻不由自主地感到恐懼，只能更加封閉自己？

害怕被遺棄，於是無限增強控制慾，或乾脆冷漠、疏離……你是「焦慮型」或「逃避型」依戀人格嗎？

在親密關係中，當兩人長期選擇性地迴避不願探討的議題，而繼續維持表面的和諧，「假性親密」便隨之產生。

這樣的困境，要從對自我的認知和原生家庭去探討。作者史秀雄以自身成長經驗與諮商個案為例，深入探討每個人與戀人、自我及父母之間的關係，釐清造成假性親密的根本原因。唯有正視造成痛苦的根源，洞察自我關係疏離的成因，才能與他人建立健康、穩固的關係。

Photo Credit：寶瓶文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航