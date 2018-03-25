清帝國「新開闢的疆土」，中國人到底在哪些時候佔領過新疆？

文：霍爾・唐日塔格

中國人到底在哪些時候佔領過新疆呢？

我們可以從以上的歷史中得出結論，中國人（清帝國）在18世紀末侵佔新疆（東突厥斯坦）以前，在歷史上曾有過兩次對新疆進行短暫的軍事控制。

第一次是在二千多年前的漢朝時期。中國漢朝為了向西域求援派張騫、班超等出使西域。中國人第一次走出國門，開始了和西域各國的外交來往。西漢後期，中國人聯合南匈奴打敗了北匈奴，在西元前60年到西元102年的一百多年裡，第一次把西域納入了自己的勢力範圍之內，斷斷續續地對當時的西域局部地區進行了一段時期的宗主統治。

第二次是在一千三百多年前的唐朝鼎盛時期，即659年，中國人曾一度打敗了位於長城以北和西域的藍突厥帝國。但是，680年突厥人再次崛起，趕走了唐軍。在藍突厥帝國被回鶻人推翻之際，即719年，唐朝乘機又一次控制了西域並建立了都護府，對新疆局部地區進行了二十餘年的短暫統治。西元751年，唐軍被阿拉伯人和回鶻人（維吾爾人）的聯軍打得一敗塗地，從此中國人就退出了西域的歷史舞台，直到一千年後的1759年再次征服這塊土地。在這一千多年裡，東突厥斯坦（新疆）一直都是獨立於中國之外的主權國家。

1681年，準噶爾汗國應賽伊德汗國反對派的邀請，出兵推翻這個國家的執政者，然後扶植了擁護自己的新國王。1695年，賽伊德汗國被新的「和卓王朝」所取代。這起事件並不意味著東突厥斯坦滅亡，或者併入了準噶爾汗國的版圖。這只能解釋為一個強國對一個弱國的欺凌。此後的東突厥斯坦作為準噶爾汗國的保護國，還一直保留了一定程度的獨立性。更何況，當時的準噶爾汗國和清帝國並列為兩個獨立的國家。因而，東突厥斯坦的賽伊德汗國和準噶爾汗國之間發生的這一歷史事件與中國（清朝）毫無關係。

1759年，清帝國藉口報復大小和卓而對東突厥斯坦實行軍事佔領，直到1866年獲得獨立的這段歷史時期，清帝國將東突厥斯坦與朝鮮、越南、西藏和蒙古並列宣布為藩屬國。這段時期可以解釋為東突厥斯坦淪為清帝國的殖民地或保護國，但沒有被正式列入中國的版圖。當時清軍入侵事件也是由於流亡在外的東突厥斯坦的「和卓汗國」宗教首領，為了推翻該國執政者而邀請清帝國軍事援助所引起的。清政府派兵協助成功後不願撤軍，迫使這個國家變成了自己的藩屬國。這個狀況就類似於現在的美國和阿富汗、伊拉克的關係。

總之，新疆（東突厥斯坦）是在清朝乾隆時期，即1759年後成了清朝的藩屬國，於1866年獲得獨立，最終於1884年被左宗棠佔領並正式劃入中國的版圖，所以新疆正式被納入中國版圖是在1884年。

清朝征服回部大小和卓圖。｜Photo Credit: Jean Damascene@Wiki Public Domain

中共教科書引述漢朝和唐朝時期曾兩度佔領過西域的這些歷史事件，便聲稱「早從西漢起，新疆就是中國的一個不可分割的一部分。」試問，僅依賴這兩起歷史事件就能證明新疆自古以來就是中國的領土嗎？

中共寫「新疆歷史」時，為了證明「新疆自古以來就是中國領土的一部分」，把中國對新疆的殖民統治合法化，翻遍歷史文獻，從中找出了幾個中國曾經局部地、短暫地控制過該地區，或有過外交往來的歷史事件，並對此加以渲染和誇張，甚至歪曲、篡改。又編造出了一些根本不存在的「歷史事實」，甚至把蒙古人建立的、獨立於元朝之外的察合台汗國也說成是中國版圖，而北魏和前涼等突厥國家對西域的軍事控制，也被寫成是中國人對新疆的統治，簡直荒唐。

中共的史書還省略了這個地區的主要歷史內容，這簡直是侵略者的辯護邏輯，在清帝國於1759年駐軍東突厥斯坦之前，中國人最後一次踏入這塊土地是在此前一千多年前的唐朝時期。試問，自唐朝到18世紀末，哪一個中國人的朝代統治過新疆？哪一個中國歷史學家敢出來在學術界前證實這一論點？

中國人為什麼一談到自己的歷史，就自豪地只談起漢、唐時期曾出現過兩次曇花一現的強盛，大談特談中國人對西域的征服？為什麼從來不提比它們更強大的匈奴帝國是怎麼蹂躪中國人的？中國人為之驕傲的長城是為什麼修建的？

有些中國權威歷史學家也公開承認除了漢、唐兩代以外，中國的版圖從來沒有包括新疆。譬如，中國史學會理事、復旦大學中國歷史地理研究所所長葛劍雄教授在他的論文〈統一分裂與中國歷史餘論〉中也承認，不能用「新疆自古以來就屬於中國」這一說法。他說：「自古以來，一個地區歸屬了中原王朝以後，並不一定從此始終歸屬，中間可能有一段、甚至好幾段與中原王朝分離的階段。無論此地目前是否屬於中國，我們都應該嚴格按照歷史事實，對具體的階段做具體分析，不能將首次歸屬於中原王朝以後的年代都看成『屬於中國』。」

他在談到新疆和中國歷代王朝的關係時總結說：「安史之亂爆發後，唐朝在西域的疆域逐漸喪失，此後的五代、北宋、遼、金都沒有能夠統治新疆。元帝國雖然疆域遼闊，但今新疆先後成為窩闊台汗國和察合台汗國的領土。明初一度擁有今新疆東部（哈密），以後完全退出，所以新疆重新成為中原王朝的一部分要到清乾隆二十四年（1759年）才實現。因此，聲稱這個地區『自古以來屬於中國』是說不通的。」

假如說漢朝時期中國征服東突厥斯坦（新疆）後，一直延續性地統治該地區兩千多年直到現在，那麼中國人有理由說「新疆自漢朝時期就屬中國領土。」假如中國人在唐朝時期對新疆的軍事控制一直不間斷地持續至今，唐朝以後的歷屆中國朝代都一直對新疆行使過主權的話，中國人也有理由說「新疆自唐朝以來是中國的領土。」然而，歷史事實是，8世紀至18世紀末的一千多年間，新疆並不在中國的管轄之內，維吾爾人在此地建立了許多獨立的國家。在這種情況下，中國人怎麼能聲稱「新疆自西漢起就是中國的領土」呢？

縱觀歷史，世界上每個民族與鄰國之間都發生過無數戰爭，你敗我勝是自然規律。一個國家由於曾經在一千多年前佔領過對方領土一段時間，時隔一千年，還能聲稱這塊土地就是屬於自己的領土嗎？有這種邏輯嗎？試問，二千年前，羅馬帝國曾統治過半個歐洲和西亞大片地區，現在義大利能說這些地方自古以來就屬於義大利嗎？拿破崙佔領過大半個歐洲和非洲北部，現在法國可以說那些拿破崙佔領過的土地曾屬於法國嗎？

日本曾經佔領過台灣近半個世紀，它現在可以說台灣是日本的領土嗎？蒙古人統治過包括中國的半個地球長達數百年，現在外蒙古可以聲稱這些國家是蒙古人的領土嗎？

中國人為什麼老是引用兩千年前漢朝對西域的短暫控制，和一千三百多年前唐朝統治西域幾十年的歷史文獻，試圖證明新疆自古以來就是中國不可分割的領土呢？不要說是古代，就是近代歷史上，歐洲各國的版圖改變了多少次？一百多年前歐洲的普魯士帝國、法蘭西帝國、奧匈帝國、沙皇俄國、鄂圖曼帝國、大英帝國的版圖現在變成了什麼格局？他們為什麼敢於面對歷史和正義，放棄對被殖民民族的統治？中國為什麼不能呢？歐洲現在是全世界最民主、最自由、經濟最繁榮的地區，現在它們之間相互尊重，忘記了過去的恩怨，在歐盟的旗幟下走向了統一，為什麼呢？

18世紀後，朝鮮、越南、蒙古和當時西藏和新疆（東突厥斯坦）同樣都是清朝的藩國（殖民地），中國在甲午戰爭後失去了朝鮮，鴉片戰爭後失去了越南，雅爾達會議後放棄了蒙古，現在中國可以說這幾個國家自古以來就是中國的領土嗎？

歷史事實證明，東突厥斯坦並不是中共教科書上所宣揚的「自古以來是中國領土不可分割的一部分」，相反地，自古以來，東突厥斯坦就是獨立的國家，與中國曾是鄰國，維吾爾族的祖先以不同的名稱在長城以北和西域，包括天山南北的新疆一帶延續地建立過許多自己的獨立政權。幾千年來，作為一個獨立的主權民族活躍在中亞這片土地上，它是近代19世紀末被中國正式吞併。

「春風不度玉門關」、「西出陽關無故人」，這些家喻戶曉的古詩，不正是指中國的版圖到了玉門關、陽關就是盡頭了嗎？塞內、塞外，關內、關外在當時的中文裡，就是指中國境內、境外，「塞」和「關」就是指陽關和玉門關嗎，「新疆」一詞顧名思義，就是「新開闢的疆土」。

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書籍介紹

本文摘錄自《東突厥斯坦：維吾爾人的真實世界》，前衛出版

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作者：霍爾・唐日塔格

華文世界第一部從維吾爾民族的角度出發，

完整闡述東突厥斯坦（新疆）真實歷史、政治、文化與獨立建國運動的重要著作。

本書為華文世界第一部擺脫大中華一統思想，以維吾爾人的角度真實闡述東突厥斯坦歷史、文化與政治的重要著作，藉由作者對東突厥斯坦各項歷史資料與當代問題的細膩爬梳與論述，使全球華文讀者能夠重新認識東突厥斯坦所遭逢的生存處境與問題淵源，並以更具同理的智慧，思考東突厥斯坦人民的困頓與掙扎，以及他們鍥而不捨追求建立自己的國家的想望。

Photo Credit:前衛出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航