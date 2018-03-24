《塵燃女孩的900天告白》：我好痛……可以給我水嗎？可以幫我澆嗎？

作者：陳寧

我沒有忘記爸媽臉上的表情，是心疼地緩緩打量這個被包成木乃伊的女兒。

人生中的每一天，如果能夠平平安安地回家，舒舒服服地躺上床，然後睡去，便是一種福氣。

那一天是我人生中最漫長的一天，感覺比過往任何一個恐怖、緊張的時刻，都還長上百倍，令我不禁懷疑上帝是不是悄悄地把當日的速度調慢了。

二○一五年六月二十七日，是一個格外晴朗的日子，那一天的陽光特別耀眼。我起了個大早，把自己好好的妝點一番，橘色短版露腰上衣、雪白短褲、墨鏡、草包、夾腳拖，這就是個年輕的夏天嘛！儘管已經出社會兩年了，我與一群好姊妹們還是會在夏天時例行性的去玩水，釋放日常壓力。因為在學校認識的朋友在一起，就是最純淨的開心。

記得那天早上要出門前，走進爸媽的房間，做例行性的報備。因為爸爸診所上早班的關係，所以只有媽媽一人在房間裡面對著電腦做事。我刻意的在她身後的全身鏡前來回打著圈、觀賞著自己，一邊輕描淡寫的說：「我要去八仙玩水喔～」

媽媽挑起一邊的眉毛，然後回頭說：「妳不是那個來了，還玩水？」

我不疾不徐地應答：「唉唷……我也不知道它會來啊，已經最後幾天了！而且晚上有一個活動，票已經買了，不能不去。」

「喔，好啦，不要玩太晚。」老媽一向比較好說話，所以我會特意避開問東問西的老爸，狡猾地挑她獨處的時間，快速交代行程。

「你們，準備～嗨起來了嗎？」

那天我們八人結伴同行，四個是就讀基隆女中的好朋友，另外四個是各自帶來的朋友。「好開心」是我對那個白天的記憶，就像人生中大大小小的出遊片段一樣，沒有任何異狀，也沒有在預告些什麼。

老實說，我大概將近十年沒去八仙樂園玩了吧。心中盤算著早上玩水，下午四點半入場，參加彩虹派對。我們吃了熱狗、薯條及碳水化合物飲料塞飽自己後，便兌換門票，每人各領了幾包彩粉入場。

彩粉的顏色很漂亮，我們先看著別人拿粉互撒，再打開自己的粉，往天空、往好友的白T上砸。事實上，這個動作當下滿足了我曾經想報名「Color Run彩虹路跑」，卻因為錯過時間而未報名成功的缺憾。「不過就是這樣子嘛～」又蒐集到了一個新紀錄的感覺很好。

大概是傍晚的時候，天色只是微微地變暗，我們進入了演唱會。台上的DJ播放著電音，主持人試圖用喊聲、互動刺激大家的情緒，但可能是因為天光尚亮的關係，又或者沒有酒精助興，腦袋異常地清楚。約莫站了一個半小時後，我們互相確認大家的興致都不甚高昂，便決定離開會場。

離開會場後，我們換到旁邊的人造海灘玩水和打沙灘排球，順便想要洗去身上的汙粉。池裡的水早已被來來去去的人群染成深藕色，我們的雙手揮舞在天空，眼睛跟隨著充氣氣球，四處移動，臉上還沾黏著糾結的髮絲，但還是很開心的喊著：「快接、快接！」

其中一位護理師朋友小熊，因為要值大夜班，必須提早離開，所以丹丹和Elaine先送她去大門口。約莫過了一小時，那時也已經接近她們要折返回來的時間，於是我呼喊著大家上岸，與丹丹和Elaine會合。

上岸以後，天色明顯已經暗了，看了看朋友裝在防水袋裡的手機時間，我依稀記得是七點四十。大家駐足在演唱會場地及人造海灘的中間位置，討論著接下來的行程，旁邊的攤販正煎著香味四溢的香腸類小吃，冰桶裡還漂浮著涼爽的汽水與啤酒。

突然間，斜前方的演唱會會場傳來了呼聲：「你們，準備～嗨起來了嗎？」激情的尖叫聲緊接著從方塊形的下陷廣場裡傳出，以及震耳欲聾的電子音樂。好像是個知名ＤJ，準備來炒熱今晚的最後一波高潮。

朋友這時提議著要不要二次進入會場，並說如果現在就走了，就不划算了……我心想，也好，雖然我家住在內湖，距離八里有一大段車程，但是再進去同樂半小時，也才八點多啊～其他三個朋友也都紛紛附議，除了一對情侶檔芊芊和她男友，因為玩水導致腳部輕微抽筋而作罷，於是我們五人再度進入會場。

Photo Credit：寶瓶出版 事發前的「Color Play」貼紙，色澤亮麗呈現於臉龐上。

我們很想要進去「那裡」

這時，我與丹丹和當天第一次見面的朋友小亭，勾著手，先去找喝的，而Elaine和也是當天才認識的苑玲，以兵分二路的姿態去另一個方向的攤位物色食物。沒多久後，我們三人便抵達了演唱會正前方的籃球框下，試圖打電話聯繫她們，但視線因空氣中高濃度的玉米粉塵而變得模糊，隆隆作響的音樂與人們的吶喊聲幾乎淹沒了她們的電話聲，雖然與對方的通話十分艱困，但我們就是很邪門的不想放棄聯絡。我們，就是很想要進去「那裡」。

「那裡」其實一點也不舒服，我緊抓著一進場主辦單位發放的綠布面罩（應該算是多功能頭巾）至口鼻位置，還不時按壓著霧濛濛的護目鏡。

明明是個大過敏兒的我，根本就不宜出現在那樣的環境中，但我仍然跟著友人「見縫插針」、游移前進著。依稀記得有一個男生似乎想要搭訕我朋友，以致我們為了閃避而持續地往舞台左前方接近，最後到了不前不後的中間位置。

正當我已經感覺些微疲倦，打算五分鐘後開口，向朋友提議離開的時候，一面黃色光芒從舞台襲擊而來，當下，我以為是黃色的燈光照向舞池，還在困惑時，身體便感覺到了一陣灼燒：「好熱，好熱，好熱啊……」

可怕的地獄

我第一個念頭就是轉頭朝入口處奔跑。我的四周被炙熱的黃光包圍著，好似只有我一個人置身在這個環境中，但大家此起彼落的尖叫聲提醒了我，大家都在，都在自己的困境中。

我想要看清楚有沒有我的朋友，應該還會有朋友在我旁邊才對，正當右手猛力一揮的同時，有個身形明顯比我高壯的人，驚慌地從後頭撞上了我。

我轟隆隆的滾了半圈，倒在火焰更洶湧的地上，但不到兩秒，我又反射性的用手肘將自己撐了起來，然後繼續跟著人群奔跑：「不跑我會死！不是被熱死，就是被撞死。」

大約跑了十幾秒鐘，終於吸到了第一口空氣。那個空氣是通透的、是正常的、是涼的。最後一刻，我僅餘的一只拖鞋也掉了，留給了那可怕的地獄。

我根本不敢回頭，也不想回頭。跑上了凹陷廣場唯一出口的斜坡，抵達了我記憶中，那充滿攤販的平面區域，用目光搜尋著廁所。

當一段距離以外的紅裙女孩標誌被我看到，我開始喃喃自語，並帶著哭腔地對自己說話：「好痛……喔，好……痛喔！」不知道重複了幾遍好……痛……喔！我進入了哀鴻遍野的女廁，我看到其他人了，和早上亮麗補妝的樣子，呈現極其扭曲的反差。

每一個人的樣子都好狼狽。洗手台前聚集著滿滿的人，清一色都是女孩子。她們急忙用水澆著自己的雙手，再用手捧著水，潑往脖子或身體的其他部位，幾乎沒有多餘的空位，能夠讓我進入，還有人不時從後方的門外跌進來，呼喊誰來救救我。

「我……好痛喔，妳可不可以分我一點水？」我語帶哭腔地乞求著，但是那個女生婉拒了我，說：「可是我們也好痛喔……」

於是，我抬頭望向了鏡子，想確認自己的臉有沒有受傷。我不知道自己變成什麼樣子。

猛潑蹲式馬桶裡的水

幸好鏡子中的我，還能夠辨識，熟悉的五官被濃煙燻得發灰，但是仔細一看，好像只有幾個零星的傷口和奇亂無比的髮絲。

待最重要的事情確認完畢後，我立即轉頭尋找水源。一轉頭，看到與洗手台相比，「人氣」低落許多的廁間，我立即衝了進去，根本不在乎，也沒時間確認蹲式馬桶裡的水是不是乾淨的，就毫無顧忌地蹲了下去，開始將水往臉上潑灑。

後來發現這辦法很不可行，水太少了。此時，身體的疼痛開始一陣陣的襲來，又熱又烘又痛的感覺開始凌遲著我，「我要水……我想要……水。」我的聲音聽起來像極了無助的小女孩，想要找到可以依靠的對象。

出廁所後，我跛著腳，看著眼前如同戰爭虐境的場景。男男女女都在奔逃、哭喊、呼救，有人攙扶著彼此，也似乎和朋友相認了，但也有人倒在地上，一動也不動，大家的害怕都到了最高點。

我發現自己沒有尖叫過，沒有大聲哭喊過救命，因為我的驚恐已無法發出聲音。

在這個偌大的黑夜裡，爸爸媽媽和男友都在很遙遠的地方。此時此刻，我領悟到：「我完蛋了……真的完蛋了……我碰上一場世紀大災難。沒有人可以救我……」我的赤腳此刻感受到了劇痛，往下一瞥，是幾塊薄薄的皮層垂掛在大小腿表面，某些的外緣呈現了焦灰色，還捲了起來。

「我的人生將會產生巨大的變化。」這是我當下所領悟到的事情。前面是攤位了，我漫無目標地繼續找著水。

這時，一個感覺身材很結實、身穿泳褲的男生朝我跑了過來：「同學！同學！妳沒事吧？要不要我帶妳去找水？」

當我終於聽到有人和我說話時，頓時幾近崩潰地哭著說：「我……好痛喔……我好想要水。」

「好喔……乖喔！我帶妳去找水，好不好？」他溫柔地安撫我的情緒，並小心翼翼地用單手撐著我的右手前進。

我問他：「這是……夢嗎？可不可以告訴我這……是夢？」

但只見他看著我，沉默了兩秒：「唉……對不起，已經發生了。」

雖然現在這位一號救命恩人的臉已經模糊，但我不想忘記他，因為我對他的感謝，就像在偌大的沙漠中看到清澈的池水。

「我好怕那個火球是我弟弟……」

攤販前的畫面一樣恐怖，有人輪流跌坐進冰桶裡，虛弱的浸泡，有人倚靠在一起，躺在八字形游泳圈上，接受攤販與其他未受傷的人一寸寸地澆水，此起彼落的哀號著：「輕一點……嗚，拜託你輕一點……」

「我好痛……可以給我水嗎？可以幫我澆嗎？」

「我的女友要不行了！她要不行了！嗚……醒一醒，救命啊，救人啊！」眼前的女子開始猛力的顫抖，倒在男友的肩上，無法停止地、全身性的顫抖，男友悲痛的嘶吼著。女孩傷得很重，她真的就要撐不住了。

緊接著，巨大的喔咿喔咿喔咿喔咿聲暫停了尖叫聲，大家同時轉向連續直衝進來的兩輛消防車。大家的速度非常快，連滾帶爬的跟了過去，緊抓著剛下車的消防隊員求救，但只有兩輛消防車前來會場，為的是滅火。

我也虛弱的躺在八字形泳圈上。一號救命恩人同時照看好幾個人，他是大家的，但每幾分鐘，還是會跪在我身旁，幫我澆著水。水一澆下去的時候，傷口固然被水弄得刺痛，但此刻身體烘熱內燒的感覺，確實減緩下來，而不那麼烘熱了，不過陣陣的痛，仍然不斷的接踵而來。

我的手抖得好厲害，為了預防自己昏厥或睡去，我開始試圖和身邊的人交談，以提振精神。

我分享一瓶水給身旁的男生，他一直都很穩定的樣子，自己處理著傷口、澆著水，但時而卻輕皺著眉頭，和發出痛苦的低鳴。我們一邊處理著自己悽慘的手腳，一邊有一搭沒一搭的閒聊。他是一個健身教練，在桃園教課。

「不知道我弟怎麼樣了……我好怕那個火球是他……」他的目光望向了「那裡」。

我對他說不會有事的。後來，我也問了他大概三、四遍：「我的臉怎麼樣了？」「我的臉看起來有沒有事？」他也都很耐心的回應：「沒怎樣。看起來還好。」後來他消失了，當我決定集中注意力在救自己時，他一跛跛地跳了回來：「欸～過來！那邊有水欸。」

我奮力的將自己弄出游泳圈，隨他跳到斜後方，一個恰巧沒有被人發現的淋浴處。我們便站在蓮蓬頭下方，讓冷水不斷地沖淋降溫，也正因這個動作，我的全身燒傷深度在抵達醫院時，被醫師判斷「頂多深二度」。

大約站了二、三十分鐘後，一個大叔跑過來叫我們不要再沖淋了，否則會失溫昏倒。我們被勸說了五分鐘，才決定離開水源。

大叔問我，「可以走嗎？」他說大部分的人都過去正門口廣場，那邊已經組織了緊急應變站，集中了所有傷者，等待救護車的分配，只剩下我們在這裡。於是，我二話不說的坐進八字形泳圈，被另外四個巡邏隊的人抬到了正門廣場。

無法停止的顫抖

「陳……寧……陳寧……是妳嗎？」一個虛弱的聲音從我右方傳出，轉頭一看，是小亭。我們互相打著氣，說要一起撐下去，說大家都會沒事的，然後繼續面對著各自的痛楚。這件事情顯然無人可以分擔。

後來二號救命恩人出現了，一個男大學生和他的女友。他們分別照看著我與小亭，不停地和我聊天，問我住哪，在哪工作，要我務必保持清醒。

但後來我抖得越來越厲害，現場類似督導的人提醒他，是時候給我保暖了，所以他和其他人合力用兩、三條毛巾，覆蓋我的身體，但我還是無法停止的顫抖。我突然變得好累，我想這一天怎麼會搞成這樣子，我只想要舒服的睡個覺。

此時，他稍作鎮定地擠出了個笑容，說：「啊！對了，妳打電話給家人了嗎？我借妳手機，妳要打給誰？電話多少？」

一整個晚上，我離奇的沒有尋找手機，向外求救，向家人、男友報平安，因為天真的想要等自己稍微像樣一點了，再告知這件事，後來，我虛弱的唸出爸爸的手機號碼：「請幫我撥0912……595……」

爸爸沒多久就接起了電話：「喂？是誰？」

看到陌生號碼，謹慎的爸爸自然而然地顯現防備：「爸！我是陳寧啦，我在八仙樂園燒傷了……我好痛喔……在等救護車……」我幾乎要哭出來了，但是因為太痛了，又把眼淚塞了回去。

爸爸起初以為是詐騙集團，差點掛了電話，但後來是媽媽跟他說：「對啊！她今天早上跟我說要去八仙樂園欸！她有去八仙樂園欸！」當時爸媽在宜蘭羅東阿姨家打牌，他們立刻開電視，證實了我的話。

接著一起同行的情侶友人也找到了我和小亭，換朋友芊芊借了手機，讓我打給男友。正要從百貨公司下班的男友，安撫著我說：「好……好……我現在馬上過去！妳如果上救護車、去哪家醫院了，要讓我知道。」

於是，我便開始長時間的等待。由於我對答如流，所以身上的傷檢分級被掛了綠卡。綠卡應該是要最後一批上救護車的，因為相較於身旁已經休克和更大面積燒傷的人，我們必須，也都還願意等待。

大概到晚上十點了吧，我真的也快要撐不下去了，便告訴身旁的情侶友人說：「我剛剛聽到如有人能坐，可以不用等這麼久，我好像可以坐著……」於是芊芊的男友便去呼叫了其他三個男生，將我移動到前方。我對小亭說了聲「加油！」便一路往大門口去。

門口的救護車密密麻麻地排了好遠、好長，但是堵在門口，需要上車的傷者更多。我不斷的提醒芊芊的男友說：「跟他們強調我可以坐！」於是，終於有一個救護車人員指向了我：「她先上好了！她可以坐。」

三個小時後，我總算上了救護車，八仙的招牌離我越來越遠。我的心從未如此酸楚，我的名字居然成為電視新聞畫面裡，遭遇重大意外的人名跑馬燈關鍵字。

隨車的護理師年紀很輕，剛目睹了這樣的慘況，臉上有點驚慌，但她盡量保持穩定，陪我和另一位躺著的傷者交談。我對她說：「我想休息一下……」但她馬上反駁我，說要等到抵達醫院，醫師包紮過後才能睡，那裡有止痛藥。

我忍耐地點點頭。

忍著痛，鼓勵另一位受傷的女孩

另外一位傷者是個女生，語帶哭腔的對我們說：「為什麼會發生這種事情？我下禮拜就要去澳洲打工度假了……我只是上來台北見朋友的，為什麼？我期待和計畫了好久……我恐怕再也去不了了……」

我們鼓勵她不會的。等傷好了，再申請一次，但她回應自己已經三十歲，三十歲是申請打工度假的最後一年，我們無法再回應下去。在那一刻，大家的夢和生活看似都碎了。

後來我被送往新莊的衛生福利部臺北醫院。當時醫院只收十二個八仙傷者，但急診室就已經是一團混亂。我馬上被推進一個被隔簾隔起來的空間裡，檢查傷口。醫師進來交代護理師們剪開我的比基尼和褲子後，便轉身離開。

我看到了自己的身體，只能用遍體鱗傷來形容。護理師們協力替「它」上了層燙傷藥膏，放了靜脈滯留針、連接輸液後，便進行全身性包紮。

後來止痛針發揮了效果，我不那麼痛了。在負壓隔離病房內靜靜的待著，直到爸媽來了。

我沒有忘記他們臉上的表情，是心疼地緩緩打量這個被包成木乃伊的女兒，因為不能夠確定我的傷勢，爸媽的眉頭都微微皺著。感覺有點鼻酸，但是卻沒有責備我。

後來男友和他的爸媽也來了，他們的臉上掛著同樣的表情。最後，我們在意外的無奈中關了燈，媽媽留下來陪著我，而我即刻沉沉的睡去。

「先睡吧！我……應該安全了。」

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書籍介紹

《15度的勇敢：塵燃女孩的900天告白》，寶瓶文化出版

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作者：陳寧

「連同傷疤一起愛」的勇敢女孩。「如果以後我滿身的疤痕，不再漂亮了，你還會愛我嗎？」我問相戀6年的男友。「讓我們一起習慣。」男友的回答很平靜、很自然，像是思考過了一樣。我打從心裡微笑了……

八仙塵燃受害者，最字字血淚的椎心自剖。八仙塵燃，改變了24歲、曾是空姐的她。全身燒燙傷面積高達58%，兩度病危。但她卻說：「接受皮膚會留下傷痕，是我唯一的讓步。」她是「連同傷疤一起愛」的勇敢女孩。

Photo Credit：寶瓶出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航