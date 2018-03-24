《塵燃女孩的900天告白》：我要像嬰兒一樣重新練習站立和走路？

作者：陳寧

我要像一個不足歲的嬰兒，重新練習站立和走路？這是什麼人生？

「過一天，算一天。」是那時的我最常講的話，也是唯一的中心思想。

在馬斯洛主義的金字塔中，意外等同於一把大刀，從金字塔側邊狠狠地砍了安全需求一刀。

碎成一地的生活

從小到大，透過爸媽的保護、學校的教育、從朋友及情人身邊學到的事、為了成長所積累出的思考及自我對話，這座原本偌大且逐漸穩固的金字塔堡壘，卻在六月二十七日晚上八點三十二分那一瞬間，被砍得七零八落，只剩下生理需求孤零零在原地。

我雖然還活著，但很痛苦。我根本無力將金字塔的上層拼裝回去，我只是想哭、想依賴、想要快點好。過完一天，算一天。

入院三十七天後的下午，廖老師來敲了我的門：「嗨！陳寧，我是妳物理治療的復健老師，我們在床上復健一下，晚點來練習站吧！」

站？站起來？驚嘆了一聲後，我看了一下自己被包得腫大的下肢。

我知道已經有好幾個傷友成功地站起來，並且在走廊上來回練習走路。家人也總會告訴我，今天又有誰出來了，他們的背景是什麼，例如之前有個健身教練、游泳隊學生，還是軍人……可能身體素質好吧，加上男生的海灘褲只有五分長，燒傷的部位集中在小腿，比起女孩們的夏日小短褲或比基尼，女傷友們的美腿根本很難倖免於難。青春也是。

那一陣子，還沒下床的我，總會睜大眼睛往外看。一感覺到有行動不便的人經過，或者當我聽到親友們的加油聲時，我都會睜大眼睛留意……那幾個男生跟我一樣，都頂著光頭，看起來很年輕。他們穿著藍色的連身病人服，拄著助行器，步履蹣跚的走過。雖然門框局限了視野，但他們都走得很慢，所以讓我偷看個幾秒，不是問題。

痛苦地練站

「這樣應該可以了！現在換妳下來囉！」廖老師以剛剛修理好一台老牛車的口吻，笑著拍拍我的肩膀，催促著我。

廖老師在我要起身前，已經用彈力繃帶將我的雙腳，緊緊地，以半圈重疊半圈的方式，由腳趾到大腿都綁了起來。

「好緊喔，好緊……」我頻頻呼喊。

但廖老師說，如果纏得不夠緊，等等下床就知道了，所以我也只好乖乖聽命。

我用磨蹭的方式，扭轉我沒有受傷的屁股，把兩隻被繃帶捆得特緊的腿甩出床面。在一旁的廖老師，急忙阻止了我。

廖老師先把病床慢慢調低，在我的腳下墊了一張椅子。我們從把腳平放，慢慢練習到垂直九十度。此時，我感覺到雙腳裡的血流突然一直向下，飛快地流竄至腳底部，然後開始無限充脹。老師說這是因為燒傷後，手腳容易充血的緣故，而且布滿傷口的充血，感受會更為明顯。

但等不及聽她說完這幾句話，我已經無法忍耐。

我皺著眉頭，用臀部的力量，迅速將雙腿甩回床面上。「好痛……」此時，小腿的紗布上已經滲出了一個圓形的血漬，鮮紅色的，像是某個大傷口在向我抗議。

好勝心強的我，總想讓每天的進度能夠再超前一點，所以休息了一下，我便對老師說：「可以練站了。」於是，我們重新調整了紗布的緊度，也觀察到腳趾頭沒有呈現紫色，所以表示還可以更緊。

將近一個半月後，是久違的直立角度。有感覺了！要下去了，要下去了！此時，我堅毅地挺起身子，抓握著老師的手，讓雙腳觸碰到地面。

本來沒有太多感覺的下肢，突然又一陣千軍萬馬般狂烈的血流從腹部以下的臨界點衝出，好脹、好脹……快要爆開了，但我好像還能堅持住。

但當我決定踏出第一步的時候，突然一陣腿軟，好像下身被偷天換日成兩條被小孩童捏得細長的條狀黏土。它們撐不住我的上半身，歪腰！上下半身突然歪斜了！在我心裡覺得不對的當下，就踉蹌跌坐回床上。

雙腿萎縮？

好怪……這種感覺恍如隔世。我以為只要我願意，我的心裡準備好，要坐，我就能立刻坐起身，要站，我就能穩穩地站起來，這種兩個月前如呼吸、吞嚥、喝水般簡單的事情，怎麼兩個月後成了這樣？難道我失能了？要像一個不足歲的嬰兒，重新練習站立和走路？兩個月怎麼能改變這麼多？這是什麼人生？

後來才知道，我的雙腿萎縮了。因為臥床太久，將近一個半月，都沒有出力及日常活動，所以變得骨瘦如柴。難怪每一次我被換藥時，望見自己的腳，都認不出來。它們真的變得好細、好細，像是骨頭外貼了一層皮。

我從沒想像過此生能見到它這麼細的樣子──後來的我，常常這樣笑著說。因為我的腿一直以來都是小象粗壯款的，我也曾開玩笑說它們是我甩不開的頑固脂肪，但現在這雙腿簡直削一半了，還讓我邁不出下床後的第一步。

在那個當下，我才意識到，這條燒燙傷復原的路不是保了命、出院後就能告終的，即使心理準備好了，身體也不保證能跟得上的歪斜日子，才剛要開始。

「萎縮」兩個字，聽起來好恐怖，但老師解釋，只要燒燙傷者願意，日後努力延展沾黏的疤痕，並加強出院後的肌力訓練，萎縮掉的肌肉是會慢慢練回來的，這才讓我稍稍鬆綁了緊繃的神經。心想只要會好，就好了。沒有後遺症，不會殘就好了。

在結束了第一次的站立及走路練習之後，接著，我每天都會下床，在房間內練習走路。我從病床走到門口，再從門口走回床邊，這成為我的功課。由於每次走完雙腳都會大噴血，又感覺到十分充脹而難受，所以每次走五分鐘，我就會累得倒回床上，再將腳抬得高高，然後呈現已經去掉半條命，不准再叫我繼續走的神色。

「陳寧！今天出來走了沒？都沒看到你出來喔！」幾個可愛的小護理師總是會在護理站，聲如洪鐘的點名，或者默默地出現在每個已下床，開始復健的傷友病房門口。

「喔……好啦！我有出去過……」我露出了一臉哭樣，有點想要逃避。

一定要一起更好

Photo Credit：寶瓶出版 傷友們每天都會被點名，出來走廊練習走路，像極了一個國小班級。

當時已經接近我在醫院治療的尾聲。整個三總41病房，從起初走道上只有醫護人員與焦慮的家屬，到慢慢開始出現了傷友。病房開始增加了生氣，而不是只有晨起的尖叫聲，還多了些盼望。躺著的人，想要向已經站起來的人看齊；而站起來的人，看到了同伴，人生裡也突然出現稱為「傷友」的角色。

其實，我從來沒想像過自己會與另一群陌生人，一同遭遇公共意外，然後我們這些互為平行線的生命們，就此產生了交叉連結。因為，如果沒有發生這場意外，大家只是那天去八仙樂園Color Party遊玩，同享熱力四色氣氛下炙熱的、開懷的、充滿著年輕吸引力的模糊面孔，大家也不可能看清楚彼此。

但現在面孔逐一清晰，愛聊天的嘉舜、害怕洗澡的佳樺、住同病房一靜一動的同袍兄弟毅凱和俊佑、愛唱歌的佑軒、六月二十七日那天，我還跟他一同搶水自救的健身教練承軒……從三軍總醫院病房相鄰的面孔開始解碼，我開始明白大家都有著不同的來歷、前往八仙樂園不同的理由、分別站在舞台前不同的位置、火燒後不同的逃生路線、進而產生不同的傷情、接受的治療方式也不同，心想：「啊！原來這全是白天和我一起在八仙裡玩的人。」

但有一件事情是相同的，心情。錯愕的心情、有家有生活歸不得的心情、不知道接下來這條受傷路將如何的心情，我們有著同等程度的迷惘。

另外，還有素昧平生的四百多人，雖然還沒去逐一解開他們的面孔及背景密碼，但我有一種預感，我知道我們在這一方面可以同理得很剛好、很完美。

「這是我受傷前的照片。」大家時常打趣地拿出臉書大頭貼給對方看，當然還有當天去玩的照片。

「呃……我覺得我好像有看過妳！但跟現在好不像啊……哈哈哈。」

「喂！你也滿不像的啊！還說我咧……」我開玩笑地反駁。

短短的走廊上，充斥著無數的加油聲及打氣的言語。好多傷友們被更多至親重要的人們圍繞，以好似颱風眼的規模與速度向前移動。當颱風圈與另一個颱風圈相遇時，通常也會讓著道，相互獻上鼓勵的眼神與加油聲，挹注「一定要一起更好」的盼望，這讓人心中很暖和，剛好與又刺又痛的雙手雙腳對比，產生出十分強烈的違和感。

相關書摘 ►《塵燃女孩的900天告白》：我好痛……可以給我水嗎？可以幫我澆嗎？

書籍介紹

《15度的勇敢：塵燃女孩的900天告白》，寶瓶文化出版

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作者：陳寧

「連同傷疤一起愛」的勇敢女孩。「如果以後我滿身的疤痕，不再漂亮了，你還會愛我嗎？」我問相戀六年的男友。「讓我們一起習慣。」男友的回答很平靜、很自然，像是思考過了一樣。我打從心裡微笑了……

八仙塵燃受害者，最字字血淚的椎心自剖。八仙塵燃，改變了24歲、曾是空姐的她。全身燒燙傷面積高達58%，兩度病危。但她卻說：「接受皮膚會留下傷痕，是我唯一的讓步。」她是「連同傷疤一起愛」的勇敢女孩。

Photo Credit：寶瓶出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航