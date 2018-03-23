中國廠商侵犯台灣LED廠商專利，法蘭克福照明展上直接被「封展」

燈具與建築的指標性展會德國法蘭克福照明展（Light + Building 2018）18日登場，展場中，中國廠商寧波凱耀（K-Light Electric）因為侵犯了台灣廠商「液光固態照明公司」（Liquileds Lighting corp.）的專利，被主辦單位當場「封展」，並沒收侵權的燈具。

《科技新報》報導，兩年一度，融合燈具與建築的指標性展會——德國法蘭克福國際照明展18日～23日舉行。這個囊括照明、建築自動化的展會，上屆吸引21萬名參觀者進場，不僅是各項建築服務系統綜合規劃的競爭舞台，展品也往往為當前趨勢的標竿。

《LEDinside》報導，以往的法蘭克福照明展中，經常見到照明廠商因為專利侵權的問題，遭到德國海關與律師的扣押，將侵權產品沒收的事件。但過去多半是歐洲廠商控告亞洲照明廠商的燈具設計侵權，而進行扣押。這次則是因為台灣廠商的軟性燈絲燈引起爭議。

這次包括中國LED廠商寧波凱耀等照明廠商，遭查出他們生產的LED燈絲燈侵犯了台灣燈絲燈開發業者「液光固態照明公司」的專利。根據德國海關官員的說法，侵權的燈絲燈將被撤展，並從目錄上刪除。相關的展區也已經設置了隔離帶防止參觀者靠近展位，侵犯專利的LED燈泡被沒收。

液光固態照明以其獨家專利的軟性LED燈絲而聞名，並與德國廠商SEGULA合作設計用於裝飾照明的LED燈絲燈。但侵權的照明廠商們幾乎都是為其他大型跨國照明公司代工的原始設備製造商（OEM）。

《科技新報》報導，軟性LED燈絲是台廠的液光固態照明公司在2016年法蘭克福照明展首度發表的產品，當時液光固態照明總經理游銘富表示，「比起目前業界的作法，我們已申請專利的軟性燈絲燈，可折彎繞絲的特性，最大的優勢就在於更能表現光的精緻感，加上且讓燈具設計更有彈性。」

《三立新聞網》報導，主辦單位法蘭克福展覽公司（Messe Frankfurt）表示，該展覽是各國廠商大秀創意和研發成果的舞台，主辦單位必須確保參展廠商不受盜版或侵權產品的危害，才能讓商展成為公平的商業環境。法蘭克福照明展主辦單位在開展前就特地發出新聞稿，提醒所有廠商注意智財權的重要性。

《自由時報》報導，法蘭克福展覽公司也設有「反侵權顧問」（against Coping advisers），透過電話即可回答廠商任何智財權的問題；另外，德國智財商標局也有機動團隊，可在現場協助參展廠商。

《自由時報》報導，今年主題為「聯網、安全、便利（Connected, Secure, Convenient）」；為呼應物聯網時代來聯，廠商紛紛推出照明與建築的各種智慧及自動化解決方案。

主辦單位法蘭克福展覽公司執行長馬爾津（Wolfgang Marzin）表示，今年參展主題收到很大迴響，有來自55國逾2,700家廠商參展，參展家數和面積各增加3%及6%。

儘管國內LED產業近年不景氣，大廠營收獲利不如以往，但台廠參展面積仍較上一屆成長14%。國內LED大廠億光、隆達、晶電、東貝、艾笛森等上市櫃公司都參與。

檢警人員已經成為德國商展常客

全球各大商展中，德國常被視為是一個進入歐洲市場的重要平台，而且全球有2/3的商展都是在德國舉行。

根據2008年《智慧財產月刊》及《蘋果日報》，在美國及台灣，專利侵權只涉及民事問題，但在德國卻有刑責，不過在2008年以前，德國專利侵權爭議，主要仍然以民事程序處理。

2008年，德國漢諾威電子展（CeBIT 2008）發生史上最大的專利權侵權搜索，當時德國檢警單位接獲義大利專利公司S.I.SV.E.L.的專利侵權檢舉，出動183名警察、海關官員及調查人員進入漢諾威電子展，查封51家廠商的攤位，其中包括24家中國公司、12家台灣公司及三家香港公司，以及荷蘭、南韓、波蘭等廠商，當時的侵權檢舉與數位影音技術包括MP3、MP4及DVD等光儲技術有關。

自從2008年德國漢諾威電子展後，許多專利權人發現動用刑事程序的優勢，刑事逐漸成為專利權人處理侵權問的首要選擇，檢警人員也成為德國商展的「常客」。為此，台灣經濟部甚至編纂「參加德國商展遭遇專利權爭端之因應措施」函轉相關公協會團體。

《中央社》報導，經常率團帶台灣業者參與各國際商展的中華民國對外貿易協會表示，過去有不少台灣業者在國際商展中提出遭侵權，或是被指稱侵權的案例，主辦單位現場會仲裁處理。

根據外貿協會提供資料，過去也曾有LED業者及塑膠衛浴用品業者在展場發現遭侵權案例，多為業者事先聽聞消息，自行找好律師後，到現場請主辦單位處理；或是在展期第一天看到侵權產品展出後，在後續的展期向主辦單位提出。

外貿協會說，若是因遭控侵權而被封攤，即使最後發現並未侵權，仍會對業者造成不小損失，因此外貿協會都會事先聘請當地律師為法律顧問，即時處理這類情況，以將業者損失降到最低。

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核稿編輯：楊之瑜