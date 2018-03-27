尼爾．蓋曼的「睡魔宇宙」，以及即將在那裡發生的四個故事

編譯：白之衡

如果你是尼爾．蓋曼（Neil Gaiman）和DC漫畫（DC Comics）的粉絲，這則消息可能會讓你尖叫。近日DC宣布，在蓋曼創作出「睡魔」（The Sandman）這個系列與旗下角色的三十年後，他們即將要在2018年重啟「睡魔宇宙」（The Sandman Universe），由蓋曼規劃整個故事的架構，並邀集四位作家創作這個宇宙觀底下各自展開的四段故事。

睡魔是蓋曼在1988年為DC的子品牌Vertigo所創作的系列，這個系列實際上是從原本就存在於DC宇宙中的英雄型角色發展出來的故事，這個角色能夠以沙塵覆蓋對方，將敵人喚入睡夢中，因此贏得「睡魔（沙人）」之名。蓋曼將這個角色發展得更為完整，成為DC宇宙中強大的「無盡」（Endless）家族一員——「夢」（Dream）。夢非神非魔，也不是超級英雄，而更像是一種概念的化身，他所處的「夢境國度」（The Dreaming）就是睡魔宇宙的主要舞台，在這個國度中，他曾與康斯坦丁（John Constantine）、命運博士（Doctor Fate）等DC宇宙中的其他角色有過直接或間接的互動。

從睡魔誕生起到1996年之間的75期，都是由蓋曼親自編寫核心劇情，其中一期曾經成為首部贏得「世界奇幻獎」（World Fantasy Award）的漫畫作品，不但證明漫畫也能擁有文學一般的深度，其暢銷程度也成為許多書迷踏進DC宇宙的大門。

不過，睡魔這個角色太經典，尼爾．蓋曼的印記太鮮明，因此其他作家並不敢輕易在自己的作品裡沿用這個角色。去年由作家史考特．史奈德（Scott Snyder）主筆開啟的DC宇宙新事件「黑暗之夜：金屬」（Dark Nights: Metal）中，睡魔首次進入主要DC宇宙，和蝙蝠俠有了直接的接觸，據史奈德所述，這一段跨界合作也是經過蓋曼的首肯後才得以發生。

蓋曼形容這個情況好比「一個巨大的沙盒（sandbox）中放著許多精緻有趣的玩具，卻再也沒有人敢進去玩」。

「我開始感到內疚，」他說，「我希望人們能再開始玩這些玩具，提醒大家這件事多麼有趣。」

在最新的睡魔宇宙中，夢不會直接登場，而是任由宇宙中的角色與四段故事在相同背景中各自發展。這個背景是這樣的：夢消失在自己掌管的夢境國度中，導致夢境與清醒這兩個世界之間產生裂痕，混亂接踵而來。

四段故事的主人翁都各自在面對混亂帶來的災難。《夢境》（The Dreaming）裡，在「夢境國度」掌管圖書的Lucien與烏鴉Matthew必須試著彌補一本屬於夢境的書流落到現實世界造成的危險；在《低語者之屋》（House of Whispers）中，首次在「睡魔宇宙」登場的新人物Latoya在被友人用「低語者之書」從昏迷中喚醒後，陷入妄想症，認為自己已死，於是開始吸收他人守護夢境國度的裂痕；在《路西法》（Lucifer）中，這位來自地獄的惡魔之王變得又瞎又窮，受困在一座無人可離去的小鎮裡；而《魔法之書》（Books of Magic）裡，居住在倫敦的12歲魔法學徒Timothy Hunter則在兩種夢境之間掙扎，一則是成為世上最偉大的魔法師，另一則是成為最邪惡的壞蛋。

「我在Vertigo的世界中創作出來的東西，經常被拿去改編後再重新問世，而且成果相當不錯。這些東西的性質本來就是來來去去的⋯⋯對我而言，這件事的樂趣就是能與幾位喜愛這些素材的睿智作家們同座，告訴他們『我們來寫點好玩的吧。』」蓋曼說。

由蓋曼親自設定劇情的首集先導故事預計將會在8月登場，隨後《夢境》和《低語者之書》從9月開始連載，而《路西法》和《魔法之書》會從10月開始。

資料來源：Polygon: Sandman、Polygon: Drak Nights Metal、Entertainment Weekly

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