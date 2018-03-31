朱家安：為什麼說你的錯誤，不見得是你的錯誤？

文：朱家安

你手上握著雞蛋，知道手放開雞蛋會摔碎在地上。你不想要雞蛋摔碎，所以謹慎握好。一般來說，我們認為原因是客觀的，跟價值、喜好無關。「手放開」會是「雞蛋摔碎」的原因，這是一個客觀事實，跟我們對手、雞蛋、地板的看法無關。掌握因果關係，讓人類可以跟世界正常互動。

不過有些哲學家認為上述看法不完全對。

2009年，加州理工學院的希區考克（Christopher Hitchcock）跟耶魯大學的諾布（Joshua Knobe）在《哲學期刊》（The Journal of Philosophy）上發表了一篇文章，主張我們的因果關係判斷，其實包含價值預設，不完全「客觀」。他們提了一個有趣的案例，大致上是這樣：

哲學系辦公室在某個抽屜準備了一些原子筆給系上助理使用。教授跟助理都會在辦公室進進出出，不過教授有自己的文具經費，所以照慣例不能從那個抽屜拿筆來用。

某天下午，一個教授跟一個助理從辦公室經過，兩個人各拿走了一隻筆。稍晚另一個助理想要拿筆來用，發現抽屜沒筆了。

抽屜的筆用完了，原因是什麼？如果你直覺上認為原因是那個教授拿了筆，而不是那個助理拿了筆，代表你的判斷背後有價值預設。客觀來說，在這個案例裡，不管是假設教授沒拿筆，還是助理沒拿筆，筆都不會用完，不過依照規定不能拿筆的是教授，所以當筆用完，我們自然歸咎於教授。

因果關係背後的價值預設

希區考克跟諾布認為，人會自然地將原因歸於那些他們認為「應該改變」的東西。筆用完了，原因是不該拿筆的教授拿了一隻筆，而不是可以拿筆的助理拿了一隻筆。雞蛋掉在地上，原因是你沒拿好，你應該小心一點才對。

硬要說，「助理當天也拿了筆」跟「萬有引力」當然也可以算是大家沒筆可用和雞蛋破碎的原因，但我們直覺上不會這樣認為。我們以為我們很客觀地在做因果關係判斷，然而，我們其實是從眾多原因當中選擇比較重要的、比較不該出現的，來當作原因，這個選擇，避不開價值判斷。

（你可以在黃頌竹的文章〈要人保護自己就是譴責受害者嗎？〉看到上述想法的精彩運用）

對一般人來說，希區考克跟諾布的洞見重要，因為因果關係判斷重要。人活在世界上，解決問題的方法，通常是找到問題發生的原因，把原因改變或消滅。如果我們意識到原因背後有價值選擇，我們更容易看到更多解決方案：你不只可以藉由改變某個原因解決問題，事實上有好幾個原因，你可以選。

你的錯誤不見得是你的錯誤

我們應該看到更多解決方案，因為有時候眼前的解決方案太少，會讓我們誤以為問題出在自己身上。

例如，我一直搞不清楚樓梯間按哪個開關會讓我想要的燈亮。當我站在二樓，面對兩個開關，我知道一個是控制一到二樓的燈，另一個控制二到三樓的燈，但我老是會搞錯。我一開始覺得很奇怪。我們的開關是那種會發亮的，直覺上，應該是燈暗的時候開關亮，來讓人在黑暗中找到開關。但是每次我按下發亮的開關，結果往往是把燈給關了。

後來我發現問題所在。我們的開關根本不是那種「燈滅時開關亮，燈亮時開關滅」的。我們的開關是那種永遠發亮的，只是其中幾個開關上的發光裝置壞了，所以永遠都不亮。有些開關亮，有些不亮，讓我誤以為開關的亮熄是對應燈。

當然，你也可以合理地說，上面這些事情都是因為我不用心。我應該要發現開關是否發亮跟按不按無關，或者乾脆把開關和燈的位置背下來，反正又不是多複雜的事情。不過我想至少我們可以說，如果按錯開關算是一種「人為疏失」，假設開關狀態正常，我過去上下樓梯時的那些人為疏失，應該比較不容易發生。

「人為疏失」的原因看起來是人，不過希區考克跟諾布的洞見告訴我們，原因的判斷其實包含價值判斷。而心理學家諾曼（Donald Norman）則呼籲社會，有時候不要把錯誤歸因於個人，會比較好。

在《設計的心理學》裡，諾曼分享了一個案例：美國三哩島核電廠在1979年發生泄露事故，給水幫浦停轉，備用給水系統也沒有正常運作，結果爐心熔毀。

這個事件本來被認為是「人為操作失誤」，因為給水系統中的某個開關在前一次檢修後沒有照規定打開。不過諾曼所屬的委員會參與調查，認為更適合把起因理解為「設計失誤」。他們發現「核電廠的控制室設計得非常差，差到錯誤根本無可避免。這是設計的責任，不是操作員的責任」（p.34）。

我家樓梯間的燈開關設計，並沒有差到誰來用都會出錯，在這意義上你可以說朱家安你還是去把開關位置記好算了。但如果核電廠控制室的設計差到不管誰來用都容易出錯，而且就算練習了也難以可靠避免出錯，那最好的解決方案應該是改變設計。我是說，如果不考慮廢核的話。

就算你不被電燈開關困擾，也不擔心核電廠，你還是有理由考慮諾曼提供的意見。因為現代人的生活離不開設計，在事情出錯之後，若我們總是在找到人為疏失的負責者之後停止調查，可能會無法避免下次錯誤。

了解錯誤，避免錯誤

在《設計的心理學》裡，諾曼詳細說明我們可以如何分析「人為疏失」，讓設計上的解決方案更容易出現。人可能產生的行動疏失可以分成好幾種，每種疏失的原因不同，解決方案可能也不一樣。例如：

失誤（slips）：準備早餐的人，從冰箱拿出牛奶，倒了一些在咖啡裡，然後把咖啡杯放進冰箱。

錯誤（mistakes）：從來沒泡過咖啡的人，以為咖啡豆磨好之後是要直接放進熱開水裡攪拌，像奶粉那樣。

這之間的差別，在於人的行為跟他心中的計畫是否相同。如果你恍神、沒注意，導致行為跟計畫不符，例如把不該放進冰箱的東西放進冰箱，你犯了一個失誤。如果行動忠實反映你心中的計畫，但你的計畫是錯的，因此沒達成預期結果，你犯了一個錯誤。失誤跟錯誤的差別重要，因為它們通常需要不同的方式來避免。

在我看來，諾曼的觀點跟所謂的「社會學之眼」有接近之處：問題發生之後，避免草率把責任歸諸於個人，從背景和結構尋找更有效的解決方案。雖然《設計的心理學》主要談設計，但也提供大量案例分析，對於從事複雜規劃和執行，在意如何避免出錯的人來說，應該都會有些幫助。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰