優惠券背後的心理學︰避開損失更重要？

如果你是老師，所教的班別成績不理想，校長又要求你盡快提升學生整體成績；但你用了各種鼓勵方法也不奏效，你該怎樣辦？

認知心理學提供了一個可行的解決方案。假設未來實情只有一個測驗。但你告訴學生︰「本來即將有兩個測驗，但我現在給一個優惠予大家，就是不用考第二個測驗。」當學生聽完後歡呼之時，你再說︰「但如果在第一個測驗全班平均成績無法達至某個分數，那麼遺憾地，全班就需要考第二次測驗。（如果你想計劃更可能成功，就訂一個可合理預期學生能達到的成績水平）」

在你的宣告下，學生很可能為了避免考第二個測驗，並受到群體壓力（如果自己考得不好，可能會拖累同學好友），而努力溫書考取好成績。這將比直接獎勵考得好的學生，或懲罰考得不好的學生更為有效。

害怕損失的推動力

以上方法實情巧妙地利用了稱為「損失規避偏誤」（loss aversion）的人類心理。簡單而言，損失規避偏誤是指人們會把損失估算得比收益為多，即使兩者的數量明明一樣。譬如，你損失100元所消耗的快樂，遠比我給你100元所帶來的快樂為大（據估計，我需要給你200至250元，才能彌補到你損失了100元的失落）。同樣道理，學生獲得了「不用測第二次驗」的「獎勵」後，就會害怕損失這好處而努力溫書。

又以宣傳「女性應該接受乳腺癌檢驗」為例。傳單A寫著「請每年接受乳腺癌檢驗，這樣你可以隨時發現和治療可能罹患的癌症」；傳單B則是「假如你不每年接受乳腺癌檢驗，你是在冒可能罹患癌症卻不能及早發現與治療的風險」。每張傅單都有電話號碼，供讀者查詢更多資訊。結果顯示傳單B的讀者打電話遠比A多得多。

許多商家已經在市場上應用了這點。譬如給予折扣優惠的贈劵；消費者為了避免損失贈劵的折扣優惠，買了一堆根本不需要的東西（如果這是即時使用的贈劵，效果更佳）。在行銷宣傳上，聰明的售貨員會告訴顧客不買他的產品將可能損失些什麼（譬如不買我的濾水器會有某種健康風險），就比單純告訴顧客產品的好處（例如濾水器能隔離污穢物）更為奏效。因此，如果你想說服別人做一件事，下次嘗試不用收益作為論據，而告訴他這樣做可以規避什麼損失。

對公共政策討論的影響

在公共政策的討論上，損失規避偏誤同樣會出現。例如核電的爭論裡，許多專家已經指出核洩漏的風險實質低得微乎其微，但不少人還是只會關注核電可能帶來的損失風險，而完全忘了它實質帶來的巨大好處（提供大量便宜的電力、有助減少碳排放），不惜一切代價也要停用核電。

民眾因損失規避偏誤而常常錯誤評估政策的好壞，這已經成為當代一些專家關注的課題。曾在歐巴馬政府主職推動公共政策的著名法學家Cass R. Sunstein便提到，在風險管理的脈絡中，損失規避偏誤造成的結果是，每當一項政策或措施帶來了新的危險性風險，大家就會把焦點放在危險本身，而不會注意到伴隨而來的益處。例如人們非常在意基因改造食品帶來的健康風險，而忘記它能解決的問題，而且相比之下，攝取高糖分的健康風險要高得多，卻沒有得到相應的關注。

有學者已經指出，政府或公共機構應該向人民強調，不實施有用措施所帶來的損失風險，以應對群眾的不當恐懼。譬如，在接種疫苗上，政府與健康機構應該特別強調不接種疫苗承擔的健康風險（例如不接種疫苗會令兒童承受罹患病症而死亡的風險），扭轉家長過於恐懼副作用的問題。

不論在個人投資、消費，還是公共政策討論上，「損失規避偏誤」都會令人們錯誤估算風險及收益虧損；正確運用資訊、概率作成本效益分析，是避免這種認知偏差的最佳方法。

你可能有興趣讀的書

Cass R. Sunstein《剪裁歧見》︰這本書討論了許多公共政策的難題，諸如陰謀論、同性婚姻、動物權利、氣候正義。作者是美國當代頂尖的法律學者，曾在歐巴馬政府擔任要職，其特色是運用行為經濟學處理政策推動的難題。你可以從這本書中學到許多思考公共政策的法門！

Rolf Dobelli《思考的藝術︰52 個非受迫性思考錯誤》︰認知偏差是當代認知心理學與行為經濟學關注的對象。人們有什麼非理性的認知狀態與行為？讀這本書，你至少理解了52個！

本文獲授權轉載，原文見書生百用。

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責任編輯︰鄭家榆

核稿編輯︰王陽翎