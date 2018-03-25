【插畫】台南「黃金」海岸不是浪得虛名

文字：江明宗｜插畫：慢半拍

事件地平線

人定勝天還是無底洞？台南黃金海岸不是浪得虛名。依據中華日報的報導，黃金海岸船屋建築完成於1997年，總工程費是2,884萬元，從完工後就狀況不斷，在今年（2018）夏天終於要對外營業，歷經超過20年的時間。

而再根據中時電子報的報導，黃金海岸的沙灘2008年因為幾次颱風的侵襲，加上安平港防波堤阻斷沿岸流輸砂作用，從原有超過200公尺的沙灘減少為接近100公尺，而且持續縮減中。

經濟部水利署第六河川局因此在2012年與2015年分別有下面兩個案子進行沙灘的改善：

2012 台南市灣裡海堤環境營造工程 - 32,320,000

2015 台南市灣裡海堤環境改善工程 - 15,660,000

而台南市政府觀光旅遊局 2011 至今也有下面相關的資源直接或間接投入黃金海岸船屋或週邊環境：

2011 黃金海岸景觀平台護欄維修工程之委託測設監造案 - 85,000

2012 黃金海岸景觀平台護欄維修工程 - 970,000

2012 黃金海岸船屋及周邊環境活化委託規劃案 - 474,000

2014 雙春濱海遊憩區、黃金海岸船屋友善旅遊環境暨船屋空間改善工程 - 2,216,603

2014 雙春濱海遊憩區、黃金海岸船屋友善旅遊環境暨船屋空間改善委託設計監造技術服務 - 236,995

2015 「臺南市政府黃金海岸船屋ROT案」委託專業服務案 - 1,155,000

2016 黃金海岸船屋外牆防水處理暨管線整修工程委託設計及監造 - 448,586

2016 黃金海岸船屋變更使用執照及空間環境改造工程 - 18,430,000

2016 黃金海岸船屋變更使用執照及空間環境改造工程設計監造案 - 1,372,000

2017 臺南市南區黃金海岸停車場排水改善工程第一次變更設計 - 37,000

2017 台南市黃金海岸船屋部分空間委託經營管理案 - 539,400

2017 台南市黃金海岸船屋部分空間委託經營管理案 - 684,000

2017 黃金海岸船屋變更使用執照及空間環境改造工程之消防設備強化工程 - 570,000

2017 臺南市南區黃金海岸停車場排水改善工程 - 3,670,000

2017 黃金海岸船屋外牆防水處理暨空調管線檢測工程 - 4,890,000

2017 黃金海岸船屋變更使用執照及空間環境改造工程第一次變更設計 - 1,335,000

上述這些項目還只是網路上可以找的到的，無法確定過去是不是有更多資源投入到這個今天尚未開始正式營運的地方，但就簡單加總這些找的到的數字：113,933,584。這20多年來在黃金海岸周遭投入了超過1.1億元的經費，這段期間雖然黃金海岸船屋沒有對外營運，但不能否認，周遭海灘是許多台南人的回憶，這樣的效益是否值得就看每個人心中那把尺。

我比較擔心的是，這棟已經超過20歲的建築與周遭沙灘接下來還會面臨許多大自然環境的考驗，如果今年夏天開始的營運收益連自身或周遭環境的維護費用都無法攤平，是否要繼續讓走下去？

過去已經投入的大概沒辦法重來，但未來如果還需要再投入大量資源才能夠讓它繼續，在地的居民會不會希望資源投入在更有效率的地方？也許該是時候去思考一個停損點了！

本文經事件地平線授權轉載，原文刊登於此

責任編輯：黃郁齡

核稿編輯：翁世航