【余宛如專欄】只關心風險的法律規範，如何鼓勵天使投資？

《產業創新條例》部分條文於2017年11月3日三讀修正通過。對我而言，最大的變革便是為《產業創新條例》納入新創思維。為了鼓勵有更多「天使投資人」的誕生，我們添加了「天使投資租稅優惠」條款。

依據通過的法案，個人投資創立2年內新創企業，單一公司逾100萬元者，持滿2年，得就投資金額50%內自個人綜合所得稅得減免，上限300萬元。這將會使台灣的投資稅減降至1：3，會比新加坡的1：2.5更優惠、寬鬆，期待能協助台灣新創獲得更多資金挹注。

然而2018年2月18日經濟部工業局依據《產業創新條例》部分修正條文所衍生與預告之《個人投資高風險新創事業公司適用所得減除辦法》草案，卻讓我充滿疑慮。我擔心這部子法是否可能扭曲母法鼓勵天使投資人之本意，並降低原本預期能帶來的效益。

目前經濟部對於「高風險新創事業公司」的資格條件，目前有以下幾項：

公司自設立登記核准日起二年內

所有之技術或商業模式具創新性及發展性

開發或提供之產品、勞務或服務有潛力產業化或商業化

團隊需具有持續創新與開發能力

可提供目標市場新解決方案或創造新需求

團隊需具備有將其產品、勞務或服務市場化之能力

想必大家看完，都會跟我一樣有兩大疑問。

為什麼需要要求第二到六項？ 如果第二到六項真的必要，請問由誰來認定？

第二個問題，其實容易回答。因為《個人投資高風險新創事業公司適用所得減除辦法》草案有規範了。在第六條的部分，也納入了「各中央目的事業主管機關依前條受理申請案時，得召開審查會議，邀請具產業專長之學者專家、具經驗之新創事業投資人、財務會計相關從業人員等擔任審查委員共同審查核定。」

但回答問題與解決疑惑是不同的事情。如果「具備產業專長的專家學者、具經驗之新創事業投資人、財務會計相關從業人員」可以精準的判斷「創新性」、「發展性」、「有潛力產業化或商業化」的產品、服務、團隊，那其實我們根本不需要花費這麼多心力在新創環境完善。我們只需要請這些人員擔任業師或者國家投資團隊即可。

說這些話，並不是瞧不起以上任何人員，我深信他們都擁有自己豐富的專業與意見，但是我們今天要鼓勵投資「高風險新創事業公司」，應該就要清楚認知，所謂的「高風險」，本身就代表不可掌握，甚至很多「高風險新創事業公司」在初期，可能都沒有什麼人看好他們的價值。

最常被舉的例子，我想就是 AirBnB。在AirBnB出現以前，誰想過你可能可以靠家裡的沙發或者吊床賺錢？當初AirBnB能夠進到 Y Combinator，其實也不是憑藉他們的產品。甚至Y Combinator還覺得他們的主意爛透了。他們是憑藉著他們團隊的毅力才進入的。但今天，AirBnB已經是全球最知名的獨角獸之一。

連YCombinator這樣的國際頂尖加速器與創投，都不單純看「創新性」、「發展性」、「有潛力產業化或商業化」挑選團隊。甚至他們也曾錯估世界最知名獨角獸之一的產品價值。我們到底何德何能去要求這些審查項目，甚至認為我們有能力審查這些項目。

PhotoCredit:余宛如 2017年10月24日產創條例協商

再回答第一個問題前，讓我們看看其他國家的立法例。英國的「企業投資計畫」（Enterprise Investment Scheme，EIS）的適用企業條件如下：

從事合格業務，包括對業務有益的研發活動。 不得從事房地産業、投資業、金融保險業、資産租賃、法律會計諮詢、煤鐵開採、伐木業、園藝農業、造船業、旅館業等相關産業。 非上市公司。 不受其他公司控制，也不控制其他公司。 股權融資前總資産不超過1500萬英鎊，之後不超過1600萬英鎊。 全職員工不超過250人。 經營活動可不在英國，但在英國須有永久機構。 公司財務不處於困境。 在過去1年中通過EIS、VCT、SEIS和任何政府資助的風險投資融資規模不超過500萬英鎊。

從條文中，我們可以看出英國的要求很基本，大概就只有以下面向：

確保業務合法

透過法規達到扶植特定產業的策略操作

確保是新創公司

避免執行不利於國家利益（公司經營與英國產業發展無關、公司已經陷入財務困境，顯無發展前景）

避免政府資源重複投入

這樣的規範不只沒有我國各種嚴苛的要求，甚至還減輕了相關單位需要召集各種會議的負擔。更重要的還讓我們看到英國官方開放的心胸。只要你的業務合法、有有利於國家政策與產業的基本可能、不重複浪費國家資源，我們都鼓勵你的天馬行空。同樣的想法也出現在英國的種子企業投資計畫（Seed Enterprise Investment Scheme，SEIS）、新加坡和以色列，顯示出這樣的現象，才是現在國際鼓勵創業的方向。

PhotoCredit:余宛如 2017年10月11日我向史丹佛大學的創業家們介紹台灣創業生態系

最後我想要用史丹佛大學設計學院（Stanford d’school）的核心價值——設計思考（Design Thinking）作結。設計思考這幾年也很常被引用在創業上。雖然其主要的宗旨在從使用者的角度思考，但其很多操作概念，也隱含了創業的精神。其中一個設計思考常說的原則就是「沒有壞點子，只有不夠好的點子」，我們不應該輕易在一開始扼殺任何一個想法，只要透過潤飾，就能成為好的產品。

創業也是一樣的。很多公司或許一開始的產品、服務都不是最理想的，但不代表他們沒有潛力，只是需要一些時間與資金，就能夠發光發熱。在這個時候提早的篩選，往往只是扼殺了改變與創新的可能。期許行政單位在推廣新創的時候，也能吸收創業的精神，這樣才能夠執行完善，而不要辜負了我們這些年努力改變的努力。

期望經濟部能夠吸納這些建議與思維，重新思考《個人投資高風險新創事業公司適用所得減除辦法》草案。讓當初《產業創新條例》修正的精神能被實施，也讓天使投資鼓勵可以真正在台灣降臨。更期待在未來，我們可以持續加大對於天使投資的鼓勵。畢竟在技術含量高的新創團隊，需要的研發經費相對高，每一輪的融資金額需求也高。若沒有相關的政策支持，一來募資不易，二來容易造成股權分散，反而可能成為日後營運的隱憂。如果有更高額的天使投資獎勵，我相信也會提高投資人的相關意願，讓台灣的高科技發展更成熟與快速。

「產創條例的未竟之路：天使投資人子法」公聽會預告

有鑒於此所述的內容，除了持續與工業局溝通外，我和賴瑞隆委員將召開「產創條例的未竟之路：天使投資人子法」公聽會。希望這一次能夠幫大家把關好天使投資的後續執行，也讓我們一起翻轉政府思維。有興趣的朋友，歡迎踴躍參加！

時間： 2018年4月3日（二）上午9點到12點

地點：立法院群賢樓801室

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航