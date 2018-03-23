公投盟帳篷遭拆除，台北市府：明後天800壯士借走了濟南路

自2008年開始，在濟南路搭設帳棚、倡導獨立建國的公投盟，今（23）日下午帳篷遭台北市政府強拆。台北市工程局表示，公投盟20日開始就沒有濟南路路權，而台北市建管處則表示，沒有路權無法申請帳篷之類的「臨時建物」，因此前去拆除違建。公投盟批評，近期愛國同心會或八百壯士未經正常程序，取得路權，致使公投盟無法申請路權，質疑台北市府在路權申請上黑箱作業。

《ETtoday》報導，公投盟23日下午發出緊急通知，稱台北市政府要強拆他們位於濟南路上的帳篷，而警方也在內政部集結，約下午3時36分左右開始往帳篷移動；面對大批警力及拆除人員，公投盟群情激憤大喊「公文拿出來」、「我死給你看」，與警方僵持不下。

隨後，警方面對帳篷，將阻攔的抗議民眾往左方拖走，從右手邊開始拆帳篷；抗議民眾則不斷哭喊、尖叫，持續嗆警方「公文拿出來」，並高喊「我們有申請路權」、「警察違法」。

公投盟20日後就沒有濟南路路權，但拆帳棚是因為「違建」，無關路權

工務局解釋，由於公投盟並未申請23日濟南路路權，該路段由財團法人永久和平發展協會申請使用。

《三立新聞網》報導，但工務局也澄清，今日未接觸公投盟要其拆帳篷，因為拆違建其實是北市建管處管轄。據了解，公投盟申請的是徐州路，不是濟南路，而24、25日八百壯士先借走了濟南路、26、27日大愛憲改借走濟南路，接下來幾天，公投盟都沒有濟南路使用權。

台北市都發局建管處今日則發布新聞稿表示，陳情團體如欲於道路上搭建臨時攤棚，應先向台北市警察局及新工處申請取得集會遊行許可及路權後，再依《台北市展演用臨時性建築物管理辦法》向建管處申請報備搭設「臨時攤棚」，兩道手續都完成後，始可搭設。如逾期限三日內未自行拆除完畢，則以違章建築論處。

建管處也說，目前濟南路北側陳抗團體搭設之棚架未取得路權核准，故未向建管處申請報備，建管處20日以即時強制查報並疏導自行改善，但至今仍未配合拆除，故排定於23日派員至現場執行拆除，依法有據。

《風傳媒》報導，北市建管處處長張明森對此表示，上周有媒體前來關切此事，建管處隨即向新工處了解濟南路路權的申請狀況，經查後發現，公投盟過去確實斷斷續續向新工處申請濟南路的路權，但從20日之後就沒有任何路權。

《新頭殼》報導，北市建管處違建處理科查報隊員葉定宇指出，路權與建物是分開申請，公投盟自2015年至今斷斷續續申請為臨時建物，20日遭檢舉，北市府認定為違章臨時建築，原先當日就可以拆除，只不過當天公投盟沒人在現場，因此貼出公文告知權益。

公投盟：路權被愛國同心會、八百壯士「插隊」申請走

針對帳篷被拆，公投盟和自由台灣黨發出聲明表示，公投盟自從2008年駐守立法院門口以來，長期都有申請路權以及帳篷設置核可，然而近幾個月，市政府的路權申請程序出現嚴重瑕疵。

每次公投盟前往市政府指定的路權申請排隊地點（市政府一樓大廳外側）進行排隊，等市府上班時間開始後，進到辦公室時，卻總是看到八百壯士或愛國同心會張秀葉等人已經「未經排隊」就進到辦公室，並且提早與承辦人員開始進行申請程序，致使公投盟近幾個月來無法成功申請路權。

20日，台北市政府都發局前往公投盟基地張貼公文，要求公投盟自行拆除帳篷後。公投盟當日就立即聯絡台北市政府工務局新工處申請路權，新工處承辦人員給予一個線上表單，聲稱上面是台北市各路段的路權申請狀況，請公投盟從上面找出可以申請的時間並進行申請，公投盟也立即填表完成申請26日、27日兩天的路權，完成繳費，並告知市政府工務局已經申請完成。工務局則表示，公投盟傳真繳費單據後即可確認申請，並告知若已完成申請則將暫緩拆除。

但今日，中午12點，公投盟突然收到市政府新工處的公文回覆，聲稱26、27日路權「未通過」，原因是那兩天已經被其他團體申請，10分鐘後，就有大批拆除人員及警察集結到公投盟基地，並聲稱下午三點前若未完成自拆，則將逕行強制拆除，公投盟人員要求拆除人員出示「今日下午三點強制拆除」的公文，拆除人員卻無法出示，只拿出20日到公投盟基地張貼的違建公文，也完全沒有一般強拆公文中應該給予的申訴以及訴願時間。

公投盟指控，柯文哲與中國當局國台辦以及本地統派政黨的來往日益親近，已經開始配合親中集團以行政手段箝制台灣人民的言論以及集會自由，透過路權申請上極度黑箱，逕自決定申請者的程序，並以未經出示公文的反民主手段，強拆台獨團體的集會據點。

公投盟認為，「這一切與公投盟自由台灣黨近日來對於柯文哲的親中傾向的強力批判以及準備發動的行動有高度相關性，」並指控柯文哲，「在任職後一再向中國輸誠，並且打壓台獨言論集會，儼然成為新一代的中國在台代理人。」

《新頭殼》報導，由於公投護台灣聯盟總召集人蔡丁貴昨天在臉書上表示，願意接受由「民進黨提名參選」，或者如果獨派沒有更優秀的候選人，希望選民能支持他上場。蔡丁貴今日表示，強拆可能跟他宣布參選台北市長有關，「可能造成柯文哲心裡有壓迫，要來拆我的競選總部，他有那麼好的市政府大樓，還要來拆我帳篷，成什麼話？」

《風傳媒》報導，市府人員則表示，與柯文哲和獨派關係毫無關係，近年陳抗越來越多，許多團體都搶著用，公投盟借到路權的機會也就跟著降低，不必每件事都政治解讀。

而根據台北市工程局新工處，申請路權應在使用道路集會日前七日至30日內以「書面」向新工處提出申請，且申請使用道路同時應以「現金」至繳納保證三萬元。

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核稿編輯：楊之瑜