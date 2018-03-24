法國小鎮超市挾持事件3人死亡，自願「交換當人質」警官命危

法國南部小鎮一家超市昨（23）日發生人質挾持事件，一名高呼效忠極端組織伊斯蘭國（ISIS）的男子以此要脅法國釋放曾參與巴黎連環恐攻的要犯。整起事件在一名警官自願替換營救最後一名人質之後畫下句點，槍手已被警方擊斃，不過該名警官也在行動中身受重傷，一共造成3人死亡、16人受傷。

（中央社）一名聲稱效忠伊斯蘭國（IS）的男子，23日在法國西南部持槍攻擊超市，造成3人死亡，反恐警察在攻堅之後擊斃槍手。法國總統馬克宏表示，國家受到恐怖分子攻擊。



法新社報導，這起去年10月以來所發生的首起聖戰士攻擊事件還造成16人受傷，其中包括一名英勇的警察，他志願以自己換回遭挾持的人質。



在卡爾卡松（Carcassonne）發生槍擊案後，馬克宏（Emmanuel Macron）發表電視演說：「我們的國家受到伊斯蘭恐怖分子攻擊。」



伊斯蘭國聲稱犯案，還表示這起攻擊是呼應他們先前鎖定西方世界敵人的呼籲。



2015年來至今，法國已有240多人死於一連串致命攻擊，讓法國一直保持高度警覺。



根據了解調查的消息人士指出，25歲的凶嫌拉克迪姆（Radouane Lakdim）為出生摩洛哥的法國公民，是名小毒販，有輕罪的前科紀錄。在調查人員憂心他有伊斯蘭激進化的危險後，拉克迪姆就被進一步盯上。



2014年夏季，住在卡爾卡松的拉克迪姆被列為潛在極端分子的監控名單。



反恐檢察官莫林斯（Francois Molins）表示，拉克迪姆在當地時間早上10時30分左右在卡爾卡松劫持一輛車，朝車內兩人開槍，造成一名乘客死亡，另一名駕駛命危。



拉克迪姆還朝正在慢跑的警察開槍，造成一名警察受傷，之後將搶來的車開到特雷貝（Trebes）附近的Super U超市。



莫林斯說：「凶嫌進入商店後高喊『真主至大』（Allahu Akbar），還說他是伊斯蘭國的士兵，準備好要為敘利亞犧牲。」



他進一步要求「釋放關在牢中的弟兄」後，開槍打傷一名超市顧客、打死一名超商員工。法國特種部隊聽到槍聲後，衝入店內將槍手擊斃。一名與拉克迪姆同居的女子已遭拘禁。

事情是怎麼發生的？

《法國國際廣播電台》報導，犯下週五在法國卡爾卡松和特雷貝三場連環恐怖襲擊的是25歲原籍摩洛哥的男子。他上午先在卡爾卡松市搶劫一輛汽車，並開槍射殺車內一名乘客、重傷駕車司機，隨後駕車駛往卡爾卡松附近的特雷貝鎮，途中向4名警察射擊，打傷一名警察。此後他逃進特雷貝一家超市試圖劫持人質，並在超市內殺死兩人。

Photo credit: Google map

《BBC》報導，據說槍手拉克迪姆開車到幾公里遠的特雷貝小鎮，闖入在那 裡的Super U超市，喊道「我是 伊斯蘭國（Daesh）的戰士！」

在挾持 其他人當作人質之前， 拉克迪姆 殺死了一名顧客和一名店員。

而在超市購物的客人說，人們躲在冷藏室裡。

「一名男子在大聲喊叫。 我看到一間冷藏室，我讓人們進去避難。」她告訴法國廣播電臺說，「我們一共有10個人，而我們待在裡面一個小時。外面傳來更多的槍聲，而我們從緊急出口的後門逃出去。」

法國內政部長柯隆布（Gerard Collomb）在案發現場表示，上午約11時發生攻擊超市挾持人質事件後，一支警察部隊立即馳抵處理。柯隆布說，「他們設法營救出部分人員」，但槍手保留一名女性人質充當人肉盾牌。



在警方持續與拉克迪姆談判期間，一名資深警官阿諾德（Arnaud Beltrame）自願以自己換回最後一名人質。他把自己的手機擺在桌上，讓包圍的警方能監控情勢發展。

而 在反恐特警攻堅擊斃槍手的行動中，阿諾德卻也身受重傷，法國內政部長讚揚他有「英雄般的氣概和勇氣」。

法國總統馬可宏也說，他「 拯救了生命，並讓他的同事和他的國家引以為傲」。

發生人質挾持的超市｜Photo credit: Reuters／達志影像

恐攻規模轉型，法國新地區開始遭受威脅

自2015年以來，法國連年受到致命的恐怖攻擊， 在這之後國家便進入緊急安全狀態，國會6度延長緊急狀態的期限，去年才剛解除。

《衛報》報導，馬克宏說， 目前法國的恐怖威脅很高，但與兩三年前在敘利亞和伊拉克境內組織和命令恐怖襲擊時不同。他表示，法國目前的風險來自國內的危險人物，他們已經激化了自己。

《紐約時報》報導，法國 在2015年和2016年發生的重大恐怖攻擊事件，主要集中在大城市，像是巴黎和 尼斯 。 儘管自2016年7月在尼斯發生的襲擊事件以來，沒有再發生大規模的襲擊事件，但轉而變成規模較小的個人襲擊事件，法國當局經常宣布新的區域遭到威脅。

《BBC》整理的近年法國重大恐怖攻擊事件：

2017年10月1日 - 兩名女子在馬賽火車站被刺死，伊斯蘭國宣布 犯案。

2017年4月21日 - 法國總統大選前， 一名男子在巴黎香榭大道上攻擊警察，造成一死二傷。

一名男子在巴黎香榭大道上攻擊警察，造成一死二傷。 2016年7月26日 - 諾曼地教堂的一名牧師被兩名犯人割喉。

2016年7月14日 - 一台卡車在渡假勝地尼斯衝撞人群，造成86人死亡。

2016年6月13日 - 警察和他的伙伴在巴黎西部的馬南維爾家中被一名宣布效忠伊斯蘭共和國的聖戰主義者在家中捅死，警察後來殺死犯案者。

2015年11月13日 - 伊斯蘭國展開連環 恐怖攻擊， 襲擊巴黎國家音樂廳Bataclan、體育場、和附近的咖啡館，造成130人死亡

恐怖攻擊， 2015年1月7日至9日 - 兩名伊斯蘭武裝分子襲擊諷刺雜誌查理周刊的辦公室，造成17人死亡。 另一名伊斯蘭武裝分子隔天殺死一名女警，並在巴黎一家猶太超市裡劫持人質 ，共有四名人質遇害。

法國國會去年11月剛通過一項強硬的新《反恐法》，該法律賦予警方額外的權力進行搜查並將軟禁人民。在沒有法官的監控下，行政當局有權對嫌疑人實施軟禁，當事人必須每天一次到警局報到，而在司法授權後省長可以下令搜查。但這也讓人擔心，這些措施繞開司法機構，給了行政機構過多的權力。

《中央廣播電臺》報導，法國發生槍擊事件，我國外交部今（24）日上午表示，到目前為止，駐法國代表處尚未接獲國人或僑胞受到影響的訊息，代表處將持續關注此案發展，並已告知旅法國人、留學生及僑胞注意安全。

外交部提醒，國人赴法國時需注意個人安全，若遭逢急難，可撥打駐法代表處緊急聯絡電話（002-33-680-074-994，法國境內直撥0680-074-994），在台灣的親友則可撥打外交部緊急聯絡中心電話（0800-085-095），以獲得必要協助。

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核稿編輯：楊士範