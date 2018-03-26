從「HeForShe」參與率，看見全球男性對#MeToo的集體消極

美國好萊塢的「#MeToo」運動延燒並蔓延至東亞，世界各國在今年國際婦女節的聲浪，讓更多女性受害人鼓起勇氣串聯，震撼多國朝野社會。與台灣同樣位於東亞的韓國，在總統文在寅下令當局積極調查，嚴懲性暴力犯罪的表態下，加害者的現形，讓性別平權的訴求暫露曙光。

然而，台灣向來在性別平權的排名，在東亞位居領先，何以性騷擾的受害者只能隱晦指涉，正義不得申張？本文擬就「HeForShe」、「World Economic Forum」及行政院的統計數據分析，性別平權訴求中的男性參與匱乏，是無法落實性別平權的原因之一。

鑑於聯合國統計，目前全球仍有高達3,500萬適學年齡女童，未受應有教育，並受霸凌或不平等對待。聯合國促進性別平等和增強婦女權能署（簡稱婦女署，UN Women）自2014年推出「HeForShe」活動與徵求男性網路連署，企盼男性加入原本被認為女性相關的運動，並鼓勵男性勇於對日常發生的性別不平等事件做出行動。

儘管該活動由聯合國代言人艾瑪華森（Emma Watson）代為宣傳，並邀請羅素克洛（Russell Crowe）、湯姆希德斯頓（Tom Hiddleston） 等好萊塢巨星，拍下手中拿著（#HeForShe）紙張的自拍照上傳網路。只是，活動從發起至今已將屆四年，網路連署的各國男性參與率不僅不到千分之一，另從鄰國日本參與的關鍵項目內容，亦可發現其總體成效偏低。

創造一個「所有女性都能閃耀風采的社會」是日本首相安倍晉三，呼應此計畫的宣言，並決心加強與國際社會的合作。而獲選為十大影響力國家領導人的具體內容有三大部份：第一，加倍金額捐助聯合國婦女署、鼓勵其他國家領導人參與；第二，提高女性就業、增加托育機構；第三，利用國際援助賦權女性、終結性暴力。

另外，獲選為十大影響力大學的日本名古屋大學，為呼應此計畫也做出「在學術界中打破性别障礙」的宣示，並以成立藏書一萬本的性別圖書館、在2020年前，由女性擔任主管職的比率增至20％、產官學聯合在中等以上教育倡導性别課程等項目，成為推動性別平權的具體行動。

儘管日本雙雙獲聯合國肯定，但細究其行動，符合日本向來以國內事務優先、金援國際次之的一貫態度，並無任何創新之舉。另據「HeForShe」網站統計，人口達一億兩千餘萬的日本，總計只有六千餘人簽署「HeForShe」，且僅有三千人不到的男性簽署。另據，「World Economic Forum」調查，依各國男女政治賦權、經濟參與、教育程度以及健康狀況四種面向，得出男女性別差距指數，並對144個國家的性別平等程度進行排名。日本的名次不但再次倒退，位居114位，創下日本有史以來最差的成績，聯合國的計畫與肯定明顯與現實出現落差。

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而台灣亦成為「HeForShe」網站中的特例，成為唯一一個男性簽署比例遠低於女性的國家（絕大部分國家都是以男性簽署為主），顯見男性非常消極地看待性別平權的訴求，落後已開發國家不少（包含奈及利亞、南蘇丹、利比亞、阿富汗等戰亂國家，男性簽署比例都大幅超越女性）。遺憾的是，台灣在性別平權的排名，雖然東亞位居領先，但性騷擾案件不減反增、性侵害案件總數亦沒有下降的趨勢，若從以上數據觀察，台灣在性別平權的路上，恐有不進反退之虞。

台灣即使受到「#MeToo」運動的共振，受害者雖紛紛泣訴過去飽受的騷擾與困擾，卻無法將加害者起訴之因，除了男性集體的消極、無法提供具體檢舉的社會網絡之外，應可效法法國的積極舉措。

Photo Credit:作者自製

法國總統馬克宏在「#MeToo」運動後宣示，在公共空間對異性吹哨與言詞侮辱，都將接受警察的取締與罰鍰。此外，24小時的性侵與性騷擾通報專線、女性夜間專車，讓女性的最後一哩路得以安心，上述舉措的增列，都使得男性可共同參與性別平權的機會提升。也許法國在性別平等排名位列第11名的日常實踐，同時亦具體回應了本文一開始的提問。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航