美、日做了什麼，讓中國八架戰機再次飛越宮古海峽？

日本統合幕僚監部公布，8架中國軍機昨（23）日直線穿越台灣與日本之間的宮古海峽，日本自衛隊戰機已緊急起飛因應。因應最近中美貿易戰帶動的全球貿易緊繃，中國軍機在這時飛越宮古海峽上方，格外引人注目。

日本防衛省指出，昨日中國解放軍派出8架戰機，分別為4架轟-6轟炸機（H-6）、1架圖-154電子偵察機（TU-154）、運-8運輸機（Y-8），以及2架推測應是戰機。

這8架軍機從東海往東南方飛越宮古海峽，再依原路徑返回。雖未侵犯日本領空，不過日本自衛隊戰機也緊急升空應對。

Photo credit: 日本自衛隊

日本《共同社》報導，中國的軍機未侵犯日本領空，防衛省認為，有可能是在訓練或蒐集情報；這是中國軍隊從去年12月20日以來，再次通過沖繩本島和宮古島之間。

國防部發言人陳中吉表示，國軍對周邊海空都有做好偵監與掌握，無異常狀況，請國人放心。

不過中國選在這時再派軍機挑動美、日軍事敏感神經，有沒有其他原因？

美國先挑釁？海軍軍艦駛入南海敏感水域

《路透社》報導，一名不具名的美國官員證實，美國海軍驅逐艦「馬斯廷號」（USS Mustin）昨日駛入南海「美濟礁」12浬內，執行自由航行任務。

美濟礁位於南沙群島，中國在美濟礁大舉填海造陸，並有軍事工程，包括建造彈藥地下儲存所，以及機庫、飛彈防空洞等。除中國外，包括台灣、菲律賓、越南也稱擁有主權。

報導指出，這是美方近來新一波激怒北京的行動，用來挑戰中國對美國自由航行的限制。（編按：自由航行計劃，是美國政府一項外交及軍事行動計劃，旨在防止沿海國家的「過度海洋主張」挑戰美國的海洋霸主地位，以保證美國軍事力量在全世界機動暢通。）

中國外交部發言人華春瑩於昨日深夜痛批，美軍違反中國法律及相關國際法，侵犯中國主權，危及中國島上設施及人員安全，「是嚴重的政治和軍事挑釁。」

中國國防部昨日也表示，中國海軍出動570艦、514艦依法對美艦進行識別查證，並予以警告驅離。

美艦駛入有領土主權爭議的美濟礁，正值川普點燃中美貿易戰導火線之際，不過美國軍方的一貫立場是，美軍在全世界各地的行動，包括應盟友要求實施的區域行動，都跟政治考慮無關。去年8月，美軍驅逐艦麥肯號也曾駛入美濟礁12浬。

美國海軍驅逐艦「馬斯廷號」（USS Mustin）2008年航過柬埔寨西哈努克省｜Photo credit: Reuters／達志影像

日本加入貿易戰，為「自保」再向中國徵反傾銷稅

另外，美國總統川普昨日才剛簽署對中國課徵關稅的備忘錄，中美貿易戰一觸即發，而中國軍機在這時穿越宮古海峽，外界推測，可能有和美國、日本表達抗議的意圖。

《中央社》報導，中美貿易戰進入敏感時刻，日本政府在今日也加入戰局，宣布一方面爭取、盼被排除在美國對鋼鋁製品課徵高關稅的國家之外，一方面則宣布將對中國及南韓部分鋼鐵產品徵收「反傾銷稅」。



美國總統川普於美東時間22日正式簽署「301」調查報告備忘錄，對中國輸入美國價值達600億美元產品課徵高關稅，也宣布針對鋼鋁製品課徵高關稅的限制進口措施，部分國家（包括歐盟、加拿大、墨西哥、澳洲、南韓、阿根廷、巴西）得到豁免，不過台灣、日本、中國、俄羅斯及印度等國，則未被列入豁免名單。

日本方面昨日得知消息後，經濟產業大臣表示相當遺憾，但表示不會因此提出報復性關稅反制。

不過《日本經濟新聞》報導卻指出，日本政府在昨天的內閣會議中，決定對中國及南韓部分鋼鐵產品徵收「反傾銷稅」，徵收對象為碳鋼焊接接頭；預計從3月31日起開始徵收，為期5年，稅率為41.8%到69.2%。日本政府將於30日公布這項政令。



有分析認為，這可能與該國尋求美國豁免有關。

《大紀元》引述《朝日新聞》等日媒報導，指出在川普簽署「301」備忘錄以前，日本財務省已確定將對部分進口的中國和韓國鋼鐵製品徵收5年「反傾銷稅」的方針。稅率則取決於中國和韓國企業本國產品價格和出口到日本的價格差異，預計最高徵收出口價格的70%左右。

這是日本首次對鋼鐵製品徵收反傾銷關稅，徵收對象為碳素鋼，這是用於製作連接工廠管道的零件材料。

日本這項政策的實施，正值美國打算對進口鋼鐵及鋁材分別徵收25%及10%關稅，各國尋求美國豁免之際。《華爾街日報》15日報導，跡象顯示，美國的盟友正聯合起來，承諾與美國一道應對中國造成的金屬產能過剩問題，同時尋求美國豁免本國出口的鋼鋁關稅。

不過，《日經新聞中文網》報導認為，各國不光為了制裁中國，同時也是為了保護自己國家的產業。

報導指出，美國是世界最大的鋼鐵進口國，2017年進口了3592萬噸。未來若以高關稅限制進口，找不到出路的産品將流入他國，影響可能波及全球。而中國産品佔世界粗鋼産量的一半，産品未來的動向格外受到關注，亞洲各國政府和鋼鐵行業擔心，若中國産品的流入增加，將擠壓本國企業的經營，東南亞國家如印尼、泰國也討論將再提高關稅，美國制裁中國的結果，影響力正在擴大。

而為了制衡美國，中國商務部也在22日出招，將延續對美國、日本以及歐盟出口的相紙（相片紙），徵為期五年的反傾銷稅，另外也對已向日本和美國的間苯二酚（可作防腐劑、藥物、染料、膠黏劑等用途）實施的反傾銷措施，進行調查。

《鉅亨網》報導指出，中國的相紙是全球相紙的主要市場，而美國的相紙半數以上產量仰賴出口。另外，美國的間苯二酚高度仰賴對外出口，而中國則是全球間苯二酚需求量最大的國家，2013 - 2017 年占全球間苯二酚需求總量的平均都超過 4 成。

中國商務部呼籲美國「認清中美經貿關係互利共贏的本質，不要做出損人害己的舉動。」

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核稿編輯：楊士範