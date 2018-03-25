中國統戰直指民間，台灣如何抵擋「惠台31條措施」的全面攻勢？

文：王善航（國立中興大學國際政治研究所博士生）

2018年農曆春節剛過，中國即推抬出了《關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》（即「惠台31條措施」），其內容牽涉到許多層面，號稱是有史以來對台灣最優惠的措施，更是兩會（中共全國人大、政協）開幕前，對台政策開春的第一砲。

自懷有著中國夢思想中心的習近平上任以來，其對台工作思想方針一直強調「決定兩岸關係走向的關鍵因素是祖國中國發展進步」，對台灣一如既往地採取兩手策略、恩威並重的方式。「兩岸一家親」的理念方針一直是其較為懷柔手段的標誌。而自中國19大召開以後，以「六個任何」被視作為主掌對台事務的強硬的態度，同時也是明擺於兩岸之間的最大底線。

而今的「惠台31條措施」，可以說是在「六個任何」強硬之下的柔性象徵，中國國台辦發言人針對「惠台31條措施」提及了其三大特點：

內容與項目緊繞於國家重大行動、重點研發等兩項計畫。 型塑較強針對性，且量身訂做的解決方法。 整體涉略範圍廣大、涉及層面與牽扯部門也極其廣泛。堪稱前所未有的切實擴大台企台胞，尤其是平民的受益面以及獲得感。

然而，無論是中國官方說法，還是台灣媒體的傳播，究竟「惠台31條措施」對台灣的實質影響為何？影響層面有多深多廣？究竟是利大於弊，還是弊大於利？且有待持久觀察，以下將聚焦式的針對31條公布以來的資訊進行詳細研究與探討。

「惠台31條措施」的主要內容領域

「惠台31條措施」公告實施以來，造成非常大的熱議，大致分成： 台商投資、土地稅率優惠、金融、教育、文化、影視、公益、醫療等八領域。31條之中，有12項涉台商與台資（包含加快給予台資企業與中國企業同等待遇），另19項則是涉及台胞與中國同胞同等待遇。以下針對重點詳細說明：

兩岸經貿、農業及金融

首先，兩岸的互動中，經濟一直式互動重點，此次31條措施中，針對台商台企的部分有提出一些優惠，比方說放寬基礎建設經營項目（能源、交通、水利、環保等）、開放公平餐與政府採購、降低稅收、鼓勵參與重大計劃如「一帶一路」以及「中國製造2025」行動計畫等，共計佔31條中的七條。

其主要目的在於大力度的降低台商台企在中國工作的困難。其次，農業部分，31條中相關的只有一條，那就是台資農業企業也可以同享農機購置補貼，同時還可以產業化重點龍頭企業等農業支援政策和優惠措施。最後金融部分，31條中佔了三條，其主要就是開放台灣金融機構可與中國銀聯及非銀行支付機構合作。此外，台灣徵信機構可與中國徵信機構合作。以及台資銀行可與中國同業協作，通過銀團貸款等方式為實體經濟提供金融服務。

教育、文化與科技

在教育這個領域之中，31條之中佔了六條，其中大抵包括開放台胞參加專業技術人員以及技能人員考試、開放申請參與「千人計畫」、「萬人計畫」、國家自然科學基金、國家社會科學基金等、、鼓勵台灣教師赴中國高校任教（在台灣取得學術成果可納入工作評價體系）、台灣科研、高校、企業在中國註開的獨立法人，可參與中國重點研發計畫項目申報。台灣智慧財產權可參照激勵政策。

文化部分則是較為抽象的，但近年來的中國軟實力不斷提升，在31條中佔有八條，強調諸如對台圖書進口建立綠色通道，以及簡化審批流程、支持鼓勵兩岸教科文研究機構可開展中國文史以及民族等領域研究、鼓勵台胞參與中華優秀傳統文化傳承發展工程和評獎項目、榮譽稱號評選等。

其中最特別的是針對影視領域做出開放，如：參與中國廣播影視製作不受數量限制、引進台灣電影、電視劇不做數量限制、以及放寬兩岸合拍影視在主創人員比例、中國元素、投資比例等方面的限制、取消兩岸電影合拍立項申報費用、縮短兩岸電視劇合拍立項階段故事梗概審批時限等。最後，科技部分較為不明顯，在31條中僅有一條，即是推動人才網站和企業線上招聘系統升級。

兩岸社會團體、人員往來及醫療

最後在於公益與人員往來的部分，31條中佔有兩條，一是兩岸民間交流機構可申請兩岸交流基金專案，其次是鼓勵台胞和相關社團參與扶貧、文教、公益、社區建設等基層工作。醫療部分，31條中佔有3條，主要內容是提供具中國醫生資格證書的台胞可在中國申請執業註冊，而中國醫生資格可透過認定方式獲取，只是期滿需除重新申請。此外於中國高校就讀臨床醫學專業碩士學位的台生，在研究生學習一年後，可申請參加考試。

「惠台31條措施」主要影響

在開始探討影響之前，這裡有幾份數據，要知道，中國對台提出所謂的惠台政策，已經不是第一次，但這一次的31條措施，為何陷入熱議？不外乎是措施本身對於特定受眾有一定的吸引因素存在，本次31項措施中，因牽涉層面較廣，其受眾自然也較多，包含台商、台資、台企、台生、台師以及醫生等。

在談論影響因素以前，這裡有一份《遠見雜誌》所做的民調報告，從數據中可以已知道，高達40.8％的18-29歲世代認為中國對台友善、更有高達六成左右的青年最想赴中國發展。此外，自31條措施頒布過後，全台灣有四成左右的民眾了解惠台31措施，其中六成以上年輕世代與五成桃竹苗地區民眾最受31條措施所吸引。另有近四成民眾增加赴中國發展意願。而數據的最後，也顯示有超過五成以上的民眾認為31條措施是換取政治認同，更有高達四成五的民眾認為「惠台31條措施」對台灣有不好影響。然而，卻僅有3.3%民眾希望政府強硬反制惠台措施，高達近五成希望慎慎評估。

看過這些數據以後，我們可以瞭解到針對「惠台31條措施」基本上有幾大影響： 31條措施主要受眾群大致分成三種，經濟（台資、台商、金融、科技）、文教（高教-台生與台師、文化、出版）以及醫療與公益。

經濟面

對台灣在特定產業帶來轉移的吸引力：此次惠台31條措施中特別提供「中國製造2025」、「一帶一路」等計畫參與機會，換言之此種開放台企可透過合資合作、併購重組參與「國企混合所有制改革」的模式，不僅讓台商能有機會參與中國國家經濟計劃，更可透過此機會為特定產業台商如高端製造業、智慧製造業、綠能製造業等，提供是否轉移研發活動之考量選項。 提供有助於鼓勵台商產業在中國轉型升級的機會：由於惠台措施並非首次出抬，對於已在中國發展的台商，為降低成本，在惠台措施的企業所得稅補貼與優惠下，有機會把研發機構或基地轉移至中國。而對於尚未在中國發展但卻有轉型需求、缺乏資金等因素的台商，將會在會抬措施的修會與補貼下，提升其願赴中做科技研發轉型升級的吸引力。長此以往兩岸產業鏈將被弱化。 人才外流風險提高：在中國開出的優惠補助以及本身市場條件的引誘下，最嚴重的就是人才流失的機率提高的問題。現今處於資訊與科技發達時代，青年創投已經陸續開展，中國的補助如土地稅收減免等等，還有市場誘因、研發資源等對於青年是一種強力的誘惑。此次「惠台31條措施」，均針對特定領域或專業技術之專業人才、補貼、土地、環境與資源等加以誘惑，如此將提高對學校、研發機構、特定產業或具專業技術之個人加速外流的風險。

文教面

高教體系受到衝擊，少子化效應持續發酵：由於台灣持續的少子化問題校，本身高教體系的市場就已完全飽和，中國的廣大教育市場，再加上此次31條措施，將大幅提升吸收高教與研究人員的機率，尤其此次對台開放研究人員申請國家自然科學基金等四類科研基金申請，更是將加速我國人才勤往中國發展的概率。 影視文化產業出走概率提升：此次31條措施開放影視部分的讓利，此舉不僅將提升促進兩岸文化交流，台灣文藝、演藝、影視界人才將更利於走進中國發展。

醫療公益面

中國醫生市場需求大，台灣律師出走機率高：由於中國本身醫生需求較大，台灣醫學在世界來看也具有較高的技術水準，因此，在此次31條中，醫生可以通過認定方式獲得中國醫生資格證明，在中國短期行醫，對於台灣醫生有一定吸引力，同時也大幅提升了醫學人才（研究生等）在路行醫的便利性。 公益效益擴大，提升兩岸交流與互動：此次31條中提及台灣從事兩岸民間交流機構可申請兩岸交流基金專案。更鼓勵台胞和相關社團參與扶貧、文教、公益、社區建設等基層工作。如此將大幅提升兩岸互動的頻繁率，從而有機會提升公益者對中國民間的互動。

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影響評估分析：中國捨官方轉向民間互動

此次惠台31條措施並非是中國首次出抬，持續提出惠台措施甚至有準國民待遇姿態，可以說目的在經濟利誘下吸引台商投資。再透過促進兩岸人民頻繁交流互動，爭取政治上的認同。惠台措施甚至形成了兩岸之間一種新的互動常態，就是中國捨棄與台灣政府間制度化溝通，轉向訴諸民間的模式。而此次「惠台31條措施」，對台最主要影響有二，一是人才流失，一是產業出走。無論是從上述的經貿、文教還是醫療公益這三大類的哪一類來看，都是一個極需要重視的問題。

尤其是人才流失的問題，以教育來說，許多中國高校跑來台灣面試高中生，越來越多學測滿級分的學生趨向到中國就讀。同時再加上台灣本身教育界的飽和與少子化的衝擊，高教體系換血速度極為緩慢，如今中國提出的措施，讓這些人有機會得以赴中開展教育工作，對高端人才無疑是一種吸引。再舉以經濟層來看，中國近年內在各地針對不同行業舉辦各類論壇，同時也鎖定青年層級，為青年提供創業績的與資金等，不僅是對普通青年的一種吸力，更對於有創業期待的青年以及專業人才，更具有莫大的誘惑。

從上述分析可以了解此次惠台措施對台灣經濟、社會有一定的衝擊與影響，然這些影響是否持續加劇，或落實的程度、執行的順利度等都有待觀察。雖稱為「惠台31條措施」，但實際上許多措施是已經存在一段時間，不少聲音質疑根本是老歌新唱，從落實角度來看，台商2001年後在中投資的比例就不斷下降，可以說明在中國投資成本增加，升級轉型與外移的壓力出現在台商考量中，近幾年也漸漸有些廠商遷往東南亞，因此，這也突顯中國境內大環境的改變，惠台措施的真正落實與否，才是決定對台商與專業人猜吸引力的強弱。

再者，儘管惠台措施有優惠補貼，但像是智慧財產權的保護，目前是中國的一大弱項，這對台來說是一個吸力緩衝帶，但若未來中國逐步提高對於智財權保護力道，營造保持營業秘密和競爭力的環境，將更大力提升吸引台商的吸力。最後，真正受惠明確性仍有模糊地帶，現階段的特定產業優惠之外，基本上中國還是給予中國當地國有企業還有中國籍廠商優惠，台商能否真正的透過這31項措施獲得保障，以及如何獲得真正公平待遇，實際上還是一個問號。

此次「惠台31條措施」能否達到預期統戰目的，仍存許多變數。由於人才的流動是依託在市場的條件，中國仰仗於是世界第二大經濟體，專業人才、教師、青年與商人等之所以西進，並不是出於政治認同，而是出於放眼全球化，雖惠台措施大限度地凸顯出台灣最大隱憂-人才的流失，台灣青年階層更是對31條措施反應最劇的群體。然儘管高達四成多青年認為中國對台灣友善，更有超過六成以上青年有意前往中國發展。若在屏除政治意識形態，可知道青年面對前途與未來時，會更為務實。而商人與專業人才，同樣也會為了自身利益或是就業，順勢地成為被31條措施吸引的受眾之一，但若中國想要以經濟實惠吸引人才，同時改變政治認同，似乎效益不大。

台灣政府應如何因應？

惠台措施對台灣影響剛已在上述明確分析，但除此之外的影響會有多大仍有待觀察與評估。由於兩岸同文同種，再加上氣候環境以及較高薪資、相對優惠措施等多方因素利誘之下，對台人才吸引確實是一種無形的吸力。若說針對31條措施進行評估與防範，其實並無太大意義，畢竟人都有遷徙、投資、就業等自由，政府對此無能為力，不可能強制管制民眾前往中國或是限制就業與投資等。此外，在全球化時代下，吸引台灣人才的不僅僅是中國，人才的流失早已開始，再加上長年的低薪，如何留才成為政府當下最需面臨的課題。眼下辦法應有下述幾種：

創建有利投資與競爭環境：調整稅收，提高薪資，同時針對相關產業升級提供輔導與協助，強化相關優勢產業、強化智慧財產權，提供專利保護。

鼓勵台商投資獎勵：詳細並審慎評估如何降低投資風險、制定獎勵政策，已形成政策誘因、對比兩岸產業優劣勢、鼓勵回台投資台商，並給予配套獎勵，簽訂相關合約，避免獎勵被浪費。

鼓勵生育：降低少子化衝擊、提升儲備人力。

如此，在這三項措施的全面配合下，可以致力於放眼全球競爭，提供完善的有競爭力的投資環境，才能大幅吸引台商留在國內或自國外回台投資，更希望透過此種方式吸引跨國企業來台投資。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航