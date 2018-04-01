「等妳不用帶小孩的時候再來上課吧」——巴拉圭大學生媽媽的漫漫上學路

作者：Kurtural

譯者：azulcelia07

巴拉圭的克拉拉・吉彥（Clara Guillén）曾經被法律系拒之於門外，只因為她帶她的小女兒到學校上課。亞松森國立大學（Universidad Nacional de Asunción, UNA）的教授孔塞普席翁・桑切斯（Concepción Sanchez）在事發當日向她表示：「等妳不用帶小孩的時候再來上課吧。」

2016年5月，就讀同一所學校的貝妲妮亞・路易斯・蒂亞斯（Bethania Ruiz Díaz）也經歷了同樣的遭遇，原因是同年二月時，她曾帶著她幾個月大的孩子至課堂上課。教師瑪麗亞・德・瑪・貝雷伊拉（ Maria del Mar Pereira）將她趕出課堂：「這裡不是幼兒園，而是大學」，並表示她應該將孩子託給他人照顧。貝妲妮亞表示：「（事發當下）我根本無法回答，因為我嚇壞了。我感覺到無力與被輕視。」儘管事件公開之後，這些教師們已被撤職，克拉拉與貝妲妮亞—如同多數想要上學的大學生媽媽—仍然每天必須面對這個歧視母親的制度。

兩個年輕媽媽的遭遇使得該學院學生中心（Centro de Estudiantes，EC）推動學校托育中心的設立，然而提案未能順利通過。根據學生中心成員亞歷山卓・庫普曼（Alejandro Koopmann）表示，該提案在總統歐拉西歐・卡提斯（Horacio Cartes）否決必要預算的擴張時，已連同所有2017年度剩餘的預算計劃一併遭到剔除。

僅管拉丁美洲有越來越多的女性參與勞動市場，她們所面臨的處境仍然未曾改變：傳統上分配予女性的子女照護與家庭勞動的角色仍被視為其職責。即使這些任務不落在母親身上，仍是祖母、阿姨抑或是姊妹所需承擔的「無給勞動」。根據統計問卷調查中心針對時間分配所做的問卷指出，巴拉圭女性將其超過一半的時間貢獻給家庭勞動，時數遠遠超過男性的兩倍、花在家庭勞動的時間甚至超過將近四倍，這樣的男女差距遠甚於阿根廷與烏拉圭等鄰近國家。

身為作家與女權主義者的席薇亞・菲德里西（Silvia Federici）於訪談中對此現象表示：「工作能夠給薪、進而（從家務勞動中）解放女性的期望仍未實現，現在的女性擁有兩倍勞動，並擁有更少的時間－比方說－來爭取、參與社會或政治活動。」這樣的現象被稱作「雙重勞動」，女性們在工作及學業之餘，還須進行家務勞動、以及照顧自己的孩子、姪子、孫子們。

25歲的克莉絲汀娜・摩雷諾・雷（Cristina Moreno Re）是UNA心理系四年級學生，擔任商場銷售人員，也是五歲幼兒賈斯伯（Gaspar）的媽媽。她表示：「照顧孩子是件累人的事，消耗了許多精力」，但在她同事的眼裡「我們女人不能對照顧自己的孩子感到疲倦」。克莉絲汀娜平均每週工作42小時，因此照料賈斯伯的時間表變得複雜，她必須和已分居的先生、賈斯伯的父親共同分配時間，然而主要還是仰賴奶奶和外婆照顧。克莉絲汀娜覺得自己運氣很好，從賈斯伯上了幼稚園之後，她的家庭時間表就改善了，至少她可以每天陪伴他到學校。這種狀況在巴拉圭算是非常幸運，全國僅有十分之三的孩子能夠上幼稚園。

克莉絲汀娜希望賈斯伯上了幼稚園之後，她也能完成她的學業，然而UNA哲學院沒有提供給大學生媽媽的替代方案。該學院學生會副會長哈斯敏・可隆內爾（Jazmin Colonel）說道：「教授們基本上都會允許孩子們進到教室裡。每年我們都會要求設置托育中心，只是上頭總是宣稱沒有預算。」雖然並無數據指出有多少學生因為育兒放棄學業，然而，她表示有許多人為了扮演好母親的角色，而做出這樣的決定。

對於私立學校的大學生媽媽來說，處境並無不同。克莉絲汀娜現年24歲的妹妹羅米娜・摩雷諾・雷（Romina Moreno Re）在哥倫比亞大學（Universidad Colombia）攻讀獸醫學位，並為了生產，在通過一門考試以後忍痛放棄參加其它考試－為了女兒艾莉西亞（Alicia），她失去了參加其他考試的權利。她指出：「他們（學校上級）說，我太晚提出申請了。」如同姐姐克莉絲汀娜，羅米娜也仰賴媽媽照顧自己1歲8個月大的女兒。她解釋道：「我母親從事銷售的工作，如果她或我姊姊無法替我照顧小孩，我先生就會照顧。他會照顧女兒，只是不會像我全天花20小時在照料她。」在巴拉圭，男性與女性之間所花的時間差距也反映在申請產假與育嬰假的長度，母親得以申請18週的假期，而父親只有兩週。

曾經，羅米娜的工作是籌辦社會活動，而現在她專注在學業上，母親一職已經改變了她的人生觀，她說：「他們（朋友）不會再找妳出去玩，或是他們會要妳把小孩一起帶去。要是妳一個人赴約，他們還會問妳將小孩託給誰照顧。這些都是男人不會被問到的問題。再打個比方，要是我想抽菸，只要我小孩在我身邊，我就無法這麼做。」

若接受學前教育的比例低落，0至4歲的公共托育服務所能提供的幫助則非常有限，甚至幾乎不算存在。兒童中心（Secretaría de la Niñez）表示它們沒有這方面的數據。而在UNA法學院事件發生以後，國會議員烏戈・魯賓（Hugo Rubin）即提出議案，希望提撥在公私立高等教育學校增設幼稚園的經費。然而該議案自2016年12月提出以後，仍然在等待巴拉圭的五個議事委員會通過。

社會學家卡麗娜・巴蒂亞妮表示，由於「托兒服務尚未成為一項社會權利」，最大的困難在於女性的收入不高，因此無法接受托兒服務，她們必須在工作與學業間做抉擇–就像貝妲妮亞，抑或是像克莉絲汀娜、羅米娜姊妹一樣依賴家中女性幫忙，形成一條由母親、妯娌、婆婆組成的「育兒鏈」。

本文經全球之聲授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航