從漁二代徵婚失敗，看見「傳統男 X 現代女」的文化困境

前幾天，一個「相親失敗20次」的新聞標題吸引了我的注意。我的工作就是介紹想結婚的男性女性認識，所以第一反應就是：怎麼可能？失敗20次也未免太罕見了吧！讓我來好好瞧瞧這是什麼情形。

故事的男主角原本任職於科技業，前幾年決定回嘉義鄉下繼承家裡的水產養殖事業，被稱為「漁二代」。他陸陸續續在 PTT 徵「老闆娘」到現在已經有三年左右了，自述中間也有好幾位應徵者，但都沒有成功走到最後。有個網友寫訊息給我：「感覺他是個有成就的好男人，妳應該有適合他的女生客戶吧？」

這故事確實激起了我的興趣，借了朋友的帳號到PTT上面認真研究這個男生，發現⋯⋯事情比我想像的還複雜！這不是純粹「沒有女生願意嫁到鄉下」這麼簡單。真要說起來，這個案例之所以這麼難辦，是因為裡面還混合了文化差異的因素：農業社會和網路世代的文化差異。

漁二代在PTT上的徵婚文章寫得很誠懇，坦白了自己大部分時間都在工作、會抽煙會罵髒話，不過年收入超過300萬，可以讓老婆當上老闆娘，而且有吃不完的魚蝦。他也提到婚後希望老婆願意生孩子、搬來鄉下和公婆同住，還打算把網路買賣的生意讓老婆來經營。他的文筆很直白，把自己現實的缺點和需求都公佈出來了。可是女生讀者們有什麼感覺呢？留言紛紛說，這不是找愛情而是找免費的工人！要免費工人不如去找越南新娘吧！

Photo Credit: Reuters/達志影像

漁二代錯了嗎？

從漁二代的文章看起來來，努力、積極、誠懇這些「做事人」的特質展露無遺，並且他也很自豪於這些特質，讓我完全把他的形象和以前農業社會的爸爸們重疊在一起。而從他開出對女生的要求，可以看出他可能沒想過如果女生嫁過來之後，她每天的生活要怎麼過、會不會開心。讀著這些徵婚啟事，就好像聽到一位「大爸爸」隱約在說：養家為大、賺錢至上。我賺很多錢，所以我的工作最重要，女人嫁進來生小孩就好，其他事不用妳管。

這所謂的傳統男性心態不是不好，它有其誕生的背景，符合某個時空的需要：力爭上游、進取的心、積極的態度，在農業社會中是最佳老公人格特質。不過，當一位男性在過度強調這些特質的同時，就好像在告訴女性：我的工作很重要、妳的感覺不重要。而現在大部分的女生都有自己謀生的能力，也希望能對自己的生活有決定權，於是對她們而言，這些條件不但沒有吸引力，反而令人避之唯恐不及了。

農村青年難道就不能擁有愛情？如果漁二代是我的客戶⋯⋯

我不會說漁二代是個不好的對象，只是我認為他沒有講到潛在的另一半「想知道」的重點。說穿了，多少現代人早就厭倦了忙碌的生活，只是為了賺錢不得已住在都市罷了；如果搬到安靜的地方還能維持經濟來源，很多女生都會嚮往搬到安靜的鄉下地方！可是她們還想要知道：我未來的生活是什麼模樣？我對自己的家、自己的小孩有多少決定權？

要搬到鄉下、切斷和朋友的聯繫，還要和公婆同住，聽起來並不是非常吸引人的生活方式；如果漁二代是我的客戶，我大概會請他多想想他的老婆未來的生活？比方說她是不是能做像是網頁設計這種遠端工作？兩人中間是否有什麼相同的興趣可以討論？說到底，美好姻緣的真諦，就是兩個人一起打造美好的生活。連未來的生活都沒辦法想像的話，怎能建立姻緣呢？

另外，不論結婚不結婚，感情是需要透過雙方的相處來經營的！男主角自述有做不完的工作、360天當中有300天是24小時待命。這麼長的工作時間，確實很難培養任何感情（除非是辦公室戀情）。男主角後來還說：曾經來過兩位女生，最後都因為他「工作時間太長」感情無疾而終。因為不論和你交往的女性是誰，你的行為都表現出你重視工作遠大於和她的關係。女生為什麼要為了一個不重視自己的人，改變自己現有的生活呢？

Photo Credit: Reuters/達志影像

漁二代的故事在我看來，就和有些理工科高材生到30歲還不能和女生對視是一樣的狀況。他們的精力都用在發展專業、認真工作上了，就是缺人教他們怎麼關心別人、跟異性相處。

不論如何，台灣已經是重視兩性平權的社會，要求女生「搬到鄉下、待在家、生小孩、伺候公婆」對大部分女生而言並不容易；對女性來說，當了「老闆娘」卻沒辦法主導自己的生活，也一點都沒有吸引力。台灣的鄉下可能還有很多和漁二代一樣，為了第一線生產努力打拼的年輕人，如果能跳脫「賺錢為上」的傳統爸爸思維，或許能更快找到合適的伴侶！

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責任編輯：彭振宣

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