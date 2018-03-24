西澳鯨魚大規模擱淺：145隻死亡、其中一隻必須安樂死

澳洲西澳省傳出鯨魚集體擱淺事件，有150多頭短肢領航鯨不幸擱淺，儘管當地志工全力搶救，但最後只有5頭鯨魚成功游回海中，其餘145頭全數死亡。而天生靈敏的鯨魚為何會擱淺，也是專家們猜不透的謎。



（中央社）美國有線電視新聞網（CNN）報導，約有150頭鯨魚擱淺在西澳省（Western Australia）首府伯斯（Perth）以南約300公里的哈梅林灣（Hamelin Bay）。



西澳省公園暨野生動物管理局表示，6頭存活鯨魚在當地時間晚間7時（台北時間晚間7時）已放回大海。



事故控制員齊克（Jeremy Chick）表示：「不幸的是，大多數的鯨魚在乾燥陸地上擱淺了一夜，最後沒存活下來。」齊克表示，由於海灘地形岩石多且海勢凶險，入夜時挪動鯨魚在實務上非常艱難。



他說：「我們將鯨魚運出海後，就會密切監控狀況，因為鯨魚可能會回到岸邊再度擱淺。以往的集體擱淺事件經常發生這種情況。」

#Shark attack warning:

Fears man-eaters will head for beach where 140 #whales died (via: gababylon) pic.twitter.com/UfdlyQANwY — Real News Line (@RealNewsLine) 2018年3月23日

當局表示，除訓練有素的獸醫與相關人員外，也有上百名志工到場協助。

不過，根據《BBC》報導，在夜幕降臨的時候，已有140多頭鯨魚死亡，主要是惡劣的天氣和瘋狂的鯊魚威脅，成了志工們的阻力。

而根據《衛報》報導，稍早返回大海的六頭鯨魚，有一頭卻再度擱淺， 必須接受安樂死。 到目前為止，僅有5隻鯨魚倖存。倖存的五頭鯨魚已經移到更深的水域，但仍有可能返回旱地的風險。

有關單位表示，短肢領航鯨在遷徙途中擱淺並非少見。西澳省最大宗的鯨魚擱淺事件發生在1996年，當時共有320頭長肢領航鯨在沿岸城鎮戴士柏（Dunsborough）擱淺。

鯨魚為什麼會擱淺？

科學家們仍不清楚，這些鯨魚為何會擱淺。專家們認為，當鯨魚生病或受傷時，或是航行錯方向（特別是在斜坡沙灘上），都可能會發生擱淺。

《ABC News》詢問科廷大學（Curtin University）海洋哺乳動物科學家沃爾德博士（Bec Wellard），她表示鯨魚擱淺是很複雜的事情，在大多數情況下，人們不知道確切原因。不過沃爾德指出，這種大規模的擱淺，主要原因是領航鯨有非常深的親族依賴。

「 當一條鯨魚陷入困境時，其他鯨魚會接二連三的過來 ......牠 們的聲音很高，在群體中有複雜的聲音信號，這可能是牠們會集體擱淺的原因之一。」

報導指出，2009年的同一日， 有80多頭鯨魚和海豚在同一地點，發生大規模的擱淺。2015年，澳洲西南部的 班伯利市（ Bunbury），也發生 20多頭鯨魚被困的事件。

《地球圖輯隊》2017年報導，鯨魚擱淺的原因仍是個謎，沒有人知道這些天生會導航的生物，為何會在水中迷失方向。不過專家推測，鯨魚集體擱淺的原因可能有以下四種：

鯨魚活動的範圍中，出現人類噪音

人類使用的水下聲納會嚇到鯨魚，讓牠們失去方向，往淺水域衝去，導致擱淺。

為了救同伴，結果一起擱淺

鯨魚是社會化的生物，會響應同伴發出的求救訊號，一起去解救同伴，結果一起擱淺。

有鯨魚生病

大部分的鯨魚為了增加生存的機率都會集體行動，由其中幾隻鯨魚負責帶隊。如果負責帶隊的鯨魚生病或失去方向感，就可能讓整群鯨魚一起擱淺。

2017年，有「鯨魚墳場」的紐西蘭黃金海灣，發生大規模的鯨魚擱淺事件，有超過400條領航鯨擱淺。｜Photo credit: Reuters／達志影像

環境汙染

根據美國國家海洋暨大氣總署的研究，惡劣的天氣、油輪漏油、被稱為「紅潮」有毒藻類等環境因素，都是造成鯨魚集體擱淺或大量死亡的原因。

2015年南美洲智利發生至少有337頭塞鯨屍體被沖到巴塔哥尼亞高地峽灣附近，這些鯨魚身上沒有明顯外傷，專家推測可能是病毒，或被稱為「紅潮」的有害藻類增生，導致鯨魚集體死亡。

《ABC News》報導，西澳野生動物管理員從死去和倖存的鯨魚身上取下樣本，試圖了解這些難以捉摸的生物，和他們擱淺的原因。

默多克大學（ Murdoch University） 鯨豚研究小組的史密斯博士（ Joshua Smith） 說，鯨豚大部分時間都在深水中度過，因此人們對於這些動物的認知相對較低。

他表示，哈梅林灣的自然特徵也可能在這次擱淺中發揮作用。「領航鯨通常 是在水深幾百公尺的水域活動，牠們不太了解淺水環境，這可能會讓他們陷入（擱淺）困境。」

澳洲當局花了一天的時間，清除100多頭領航鯨魚的屍體。搜尋人員沿著 伯斯以南約310公里的海岸線 搜尋，確保將所有的鯨魚屍體移除。一旦 腐爛將造成環境危害，並可能誘使 鯊魚靠近海岸。人們已被警告暫時不得接近海岸線，從事水上運動。

相關新聞：

新聞來源：

核稿編輯：楊士範