- 熱門議題：
- 「厭世代」 、
- 「重回山林的台灣囝仔」 、
- 「用愛「陪伴」孩子築夢」 、
- 「沈春華關鍵秀」
西澳鯨魚大規模擱淺：145隻死亡、其中一隻必須安樂死
我們想讓你知道的是
短肢領航鯨在遷徙途中擱淺並非少見，西澳省最大宗的鯨魚擱淺事件發生在1996年，當時共有320頭長肢領航鯨在沿岸城鎮戴士柏（Dunsborough）擱淺。
澳洲西澳省傳出鯨魚集體擱淺事件，有150多頭短肢領航鯨不幸擱淺，儘管當地志工全力搶救，但最後只有5頭鯨魚成功游回海中，其餘145頭全數死亡。而天生靈敏的鯨魚為何會擱淺，也是專家們猜不透的謎。
（中央社）美國有線電視新聞網（CNN）報導，約有150頭鯨魚擱淺在西澳省（Western Australia）首府伯斯（Perth）以南約300公里的哈梅林灣（Hamelin Bay）。
西澳省公園暨野生動物管理局表示，6頭存活鯨魚在當地時間晚間7時（台北時間晚間7時）已放回大海。
事故控制員齊克（Jeremy Chick）表示：「不幸的是，大多數的鯨魚在乾燥陸地上擱淺了一夜，最後沒存活下來。」齊克表示，由於海灘地形岩石多且海勢凶險，入夜時挪動鯨魚在實務上非常艱難。
他說：「我們將鯨魚運出海後，就會密切監控狀況，因為鯨魚可能會回到岸邊再度擱淺。以往的集體擱淺事件經常發生這種情況。」
當局表示，除訓練有素的獸醫與相關人員外，也有上百名志工到場協助。
不過，根據《BBC》報導，在夜幕降臨的時候，已有140多頭鯨魚死亡，主要是惡劣的天氣和瘋狂的鯊魚威脅，成了志工們的阻力。
而根據《衛報》報導，稍早返回大海的六頭鯨魚，有一頭卻再度擱淺，必須接受安樂死。到目前為止，僅有5隻鯨魚倖存。倖存的五頭鯨魚已經移到更深的水域，但仍有可能返回旱地的風險。
有關單位表示，短肢領航鯨在遷徙途中擱淺並非少見。西澳省最大宗的鯨魚擱淺事件發生在1996年，當時共有320頭長肢領航鯨在沿岸城鎮戴士柏（Dunsborough）擱淺。
鯨魚為什麼會擱淺？
科學家們仍不清楚，這些鯨魚為何會擱淺。專家們認為，當鯨魚生病或受傷時，或是航行錯方向（特別是在斜坡沙灘上），都可能會發生擱淺。
《ABC News》詢問科廷大學（Curtin University）海洋哺乳動物科學家沃爾德博士（Bec Wellard），她表示鯨魚擱淺是很複雜的事情，在大多數情況下，人們不知道確切原因。不過沃爾德指出，這種大規模的擱淺，主要原因是領航鯨有非常深的親族依賴。
「當一條鯨魚陷入困境時，其他鯨魚會接二連三的過來 ......牠們的聲音很高，在群體中有複雜的聲音信號，這可能是牠們會集體擱淺的原因之一。」
報導指出，2009年的同一日，有80多頭鯨魚和海豚在同一地點，發生大規模的擱淺。2015年，澳洲西南部的班伯利市（Bunbury），也發生20多頭鯨魚被困的事件。
《地球圖輯隊》2017年報導，鯨魚擱淺的原因仍是個謎，沒有人知道這些天生會導航的生物，為何會在水中迷失方向。不過專家推測，鯨魚集體擱淺的原因可能有以下四種：
- 鯨魚活動的範圍中，出現人類噪音
人類使用的水下聲納會嚇到鯨魚，讓牠們失去方向，往淺水域衝去，導致擱淺。
- 為了救同伴，結果一起擱淺
鯨魚是社會化的生物，會響應同伴發出的求救訊號，一起去解救同伴，結果一起擱淺。
- 有鯨魚生病
大部分的鯨魚為了增加生存的機率都會集體行動，由其中幾隻鯨魚負責帶隊。如果負責帶隊的鯨魚生病或失去方向感，就可能讓整群鯨魚一起擱淺。
- 環境汙染
根據美國國家海洋暨大氣總署的研究，惡劣的天氣、油輪漏油、被稱為「紅潮」有毒藻類等環境因素，都是造成鯨魚集體擱淺或大量死亡的原因。
2015年南美洲智利發生至少有337頭塞鯨屍體被沖到巴塔哥尼亞高地峽灣附近，這些鯨魚身上沒有明顯外傷，專家推測可能是病毒，或被稱為「紅潮」的有害藻類增生，導致鯨魚集體死亡。
《ABC News》報導，西澳野生動物管理員從死去和倖存的鯨魚身上取下樣本，試圖了解這些難以捉摸的生物，和他們擱淺的原因。
默多克大學（Murdoch University）鯨豚研究小組的史密斯博士（Joshua Smith）說，鯨豚大部分時間都在深水中度過，因此人們對於這些動物的認知相對較低。
他表示，哈梅林灣的自然特徵也可能在這次擱淺中發揮作用。「領航鯨通常是在水深幾百公尺的水域活動，牠們不太了解淺水環境，這可能會讓他們陷入（擱淺）困境。」
澳洲當局花了一天的時間，清除100多頭領航鯨魚的屍體。搜尋人員沿著伯斯以南約310公里的海岸線搜尋，確保將所有的鯨魚屍體移除。一旦腐爛將造成環境危害，並可能誘使鯊魚靠近海岸。人們已被警告暫時不得接近海岸線，從事水上運動。
相關新聞：
新聞來源：
- 領航鯨大規模擱淺澳洲 140多頭死亡（中央社）
- Hamelin Bay: Nearly 150 beached whales die in Australia（BBC）
- Western Australia volunteers rescue five whales after mass-stranding event（The Guardian）
- Major clean-up operation after mass whale stranding at Hamelin Bay near Augusta（ABC News）
- Why do whales become stranded?（ABC News）
- 為什麼鯨魚會集體擱淺？（地球圖輯隊）
核稿編輯：楊士範