如果姚文智堅持要廢松機，那台北就等著被台中超越吧

文：簡孟軒（台中市北屯區市議員參選人）

立法委員姚文智為了爭取參選台北市長，主打拆松機建公園，舉辦「台北中央公園創意徵選」網路投票活動。我為了反對廢除松機，也決定提出一個不拆松機的惡搞提案。只是沒想到姚的投票開始前兩天，狀況頻頻，網友紛紛在專頁留言表示無法投票，讓人忍不住為主辦單位捏把冷汗。這樣的狀況，實在讓人有點擔心姚是否有能力，擔任瞬息萬變的首都市長。

首都的市長，應該是一個具有文化歷史宏觀的市長。對於台灣碩果僅存的第一座機場（註），應該要以更宏觀，更文化的角度，去看歷史的傳承。而不是草率的為了打開週邊的限建高度，拆除一座有歷史的機場，改成公園。台北都會區人口集中住宅密集，都市的更新，不應該只是往蓋高樓的方向。如果能更多的朝向生態與綠建築的方向思考，更多從屋頂綠化，隔熱改善的方式，去提升中山、松山區的居住品質。因此，我才主動的參與提案徵選，向姚立委表達意見。沒想到卻剛好遇到網路投票規劃不良且應變能力不足的狀況。

Photo Credit: 簡孟軒

原先網路投票的開始時間，是在3月16日的00：00開始到3月25日24：00，然而經過我們的實際測試，只有第一頁的選項可以投票，一直到3月17號中午都仍無法正常投票。我的團隊在16日下午兩點半透過專頁訊息反應狀況，一直到隔天近10點才收到回復。最後粉絲頁公佈投票期間延後兩天，到3月27日截止，但投票網站的日期卻至今仍未更新。這樣的應變能力，確實會讓人擔心，要是姚文智真的當選了市長，他的團隊是否能夠保證施政的品質，能夠對突發狀況有足夠的應變能力。

其實連很多台中的民眾都跟我反應，松山機場是台灣寶貴的資產。因此我的團隊提出「松山兒童機場公園」的構想草案，雖然倉促之間，很多東西沒有思考研究完善，但還是很感謝我的團隊。我想，將現有松山機場進行改裝，成為世界第一座針對兒童設計的機場。大幅增加兒童遊樂設施，為UM（單獨旅行兒童）量身打造的待機、轉機休憩空間，育兒哺乳空間以及兒童快速通關窗口。他打趣的說，這樣的機場最大的缺點，應該就是孩子因為玩的太開心不肯走，造成全家旅遊延錯過班機吧！

另外，也可以將桃園機場航空科學館，直接遷至機場內。解決機場航空館自2014年10月閉館後，沒有航空博物館的問題。與其花六年在桃園空軍基地蓋新館，不如直接把松山機場拿來當作航空館。在把台灣歷史最久的機場，直接打造成為一座活生生的航空博物館，為孩子打造成一座「由過去通往未來」的機場。

其實在姚文智廢除松山機場改為公園的活動當中，最令人擔憂的，是一種以台北土地開發為中心視角的心態。他在用水湳機場拆遷為例的貼文表示「水湳機場的遷移，解除了台中都會區發展上的瓶頸、拓展了城市的可能性。台北市的發展困境比起台中更大、更迫切，遷移松山機場可說是迫在眉睫。」顯示他不但忽視了歷史的價值，也漠視區域發展的平衡，漠視中南部為了供電北部，在空氣品質上所受的困境。

如果首都的市長這麼不重視文化，還是以開發的角度，堅持要摧毀台灣第一座機場。那好吧我們台中人就只好承接這樣重大的任務。讓我們那1936年建造的公館飛行場，也就是今天的台中機場，承接台灣最有歷史的機場美名。

如果台北只想著以自己為中心，不斷的吸取中南部的人才、資源、電力，無限制發展。而不是更在乎區域均衡發展，更重視下一代的未來。那就等著被台中超越吧！台中會在這個世紀，取代台北，成為台灣的政商經濟中心的。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航